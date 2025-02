Sensei rojinegro

Copa de Campeones de la Concacaf juegos de vuelta

Termino la obra en casa, el Monterrey gana 3 – 0 al Forge de Canadá, para un global de 5 – 0, Cruz Azul también hace lo suyo, golea 5 – 0 para un global de 7 – 0 al Real Hope de Haití. Chivas gana 3 – 0 al Cibao, el Chicharito mete gol, y todos felices, ahora van contra el América en la siguiente ronda. Tigres en su casa ruge y gana 3 – 0 y así pasa a la siguiente ronda. Pumas también remonta y se queda con su pase a la siguiente ronda, derrota 2 – 0 para un global de 3 – 2 al Cavalry de Canadá, Alajuelense será su rival en la siguiente ronda.

Próximos juegos de octavos de final 4 y 5 de marzo.

Resultados Jornada 7 Liga MX

Hasta aquí llego la racha de las Águilas, se les atravesó un rayo. América pierde 3 – 2 contra el Necaxa. En duelo de equipos fronterizos entre Xolos y Bravos, los de Cd Juárez lo ganan 2 - 1. Mazatlán y Santos empatan a un gol, los de la comarca por fin ganan su primer punto en el torneo. Tigres descarriló a la Maquina del Cruz Azul, le gana 2 – 1; Chivas cae en Toluca 2 – 1, los rojiblancos empatan el partido con un golazo de Camberos, pero este jugador primero fue héroe y después villano, desvía un balón con la mano y anota autogol que le da el gane a los Toluqueños.

Monterrey le gana 4 – 2 a Querétaro y empieza a sumar, León visita al Atlético San Luis y le gana 2 – 1, otro buen juego de James Rodríguez; Pachuca le gana a los Pumas 2 – 1, se le estaba complicando el partido a los Tuzos.

En un partido literalmente “a lo Atlas”, mis rojinegros ganan 3 – 2 a un aguerrido Puebla, Atlas siempre fue abajo en el marcador y en tiempo agregado Uros Durdevic anota el gol de gane. Un sufrido triunfo, pero al fin ganan en casa los Zorros. Las quejas del técnico del Puebla por los minutos agregados deben de reprocharle a su portero, ya que este se pasó haciendo tiempo cuando llevaban el marcador a favor, increíble Santander compensó el tiempo y ganó el Rojinegro.

Jornada 9 Liga MX juegos adelantados

Martes 18 de febrero

Atlas vs Necaxa 9.10 pm.

Miércoles 19 de febrero

América vs León 7.00 pm, Santos vs Cruz Azul 9.05 pm.

Resultados Champions juegos de ida

Stade Brestois pierde en casa 3 – 0 con el PSG, Sporting Lisboa 0 Dortmund 3, Juventus 2 PSV 1. En un juegazo Manchester pierde 3 – 2 con el Real Madrid, los ingleses tenían la ventaja dos veces, pero el Real alcanzó y ganó. Bayern M derrota 2 – 1 en su casa al Celtic, Benfica le gana 1 – 0 al Mónaco, Club Brujas en casa derrota 2 – 1 al Atalanta, Feyenoord le gana 1 – 0 al Milán, Santi Giménez visita a su ex, es bien recibido, pero pierden.

Champions League knockout fase play-offs Juegos de vuelta

Martes 18 de febrero

Milán vs Feyernoord 11.45 am, Benfica vs Mónaco 2.00 pm, Atalanta vs Club Brujas 2.00 pm, Bayern vs Celtic F.C. 2.00 pm.

Miércoles 19 de febrero

Dortmund vs Sporting de Lisboa 11.45 am, Real Madrid vs Manchester City 2.oo pm, PSG vs Stade Brestois 2.00 pm, PSV vs Juventus 2.00 pm.

Partidos Jornada 8 Liga MX

Viernes 21 de febrero

Necaxa vs Mazatlán 7.00 pm, Puebla vs Tijuana 9.00 pm.

Sábado 22 de febrero

León vs Tigres 7.00 pm, Monterrey vs San Luis 7.00 pm, Guadalajara vs Pachuca 7.05 pm, Juárez vs Toluca 9.00 pm, Pumas vs América 9.05 pm.

Domingo 23 de febrero

Santos vs Atlas 5.00 pm, Cruz Azul vs Querétaro 7.05 pm.

Del Baúl de Los Recuerdos

El Club Zacatepec

Los famosos Cañeros del Zacatepec, un equipo que dejó huella en la primera división. Famoso por su cancha, donde pocos ganaban porque tenían la costumbre de dejar el pasto muy alto y la regaban minutos antes del inicio del partido, que se jugaba en unas horas donde el calor era infernal, por eso se le conocía como la “selva cañera”, después como el “Coruco Diaz”. Fue llamado así en honor al extremo Agustín Díaz, campeón con los Cañeros de la década de 1950.

Su uniforme fue un clásico en nuestro futbol, camisa blanca con una franja vertical en verde bandera, pantaloncillo verde y medias blancas con rayas verde. Y al alterno Camisa Verde con la franja blanca, pantalón blanco y medias verdes con blanco.

El Zacatepec fue fundado en 1948, por trabajadores del Ingenio azucarero. Fueron el primer equipo que ascendió de la segunda división a la primera nacional. Ganó su derecho al ganar el torneo 50 – 51 de la recién fundada Segunda División.

El equipo encabezado por Guillermo Cañedo llevó de entrenador a Ignacio Trelles, el famoso “Don Nacho”. Este fue el primer equipo que Trelles dirigió. Ganaron el ascenso el 7 de mayo de 1951, cuando los Cañeros aseguraron el título al derrotar 2-0 al Toluca. Su debut en la primera división fue con un contundente triunfo de 8-0 de ante el Veracruz, siendo este el debut más goleador de cualquier franquicia en la liga.

Su primer campeonato en la primera división llegó en la temporada 1954 -1955, al finalizar en la primera posición de la tabla general, delante del Guadalajara. Su segundo campeonato en el año 1957 – 1958. El Zacatepec tuvo el mejor inicio de temporada en la historia del futbol mexicano durante la campaña 1957-1958, ganó sus 6 primeros juegos y se mantuvo constante durante las 17 primeras fechas del campeonato, perdió hasta la jornada 18 al caer 2-3 contra el Atlas.

En 1961 tuvo su primer descenso, y en la temporada 1962-1663, donde obtuvo el campeonato de la Segunda División, volvió a la Primera División. No fue hasta la temporada 65/66 que volvió a caer a la segunda división, donde permaneció varios años hasta que nuevamente obtuvo su tercer campeonato que le permitó volver a subir, esto fue en 1970.

En el torneo 76/77 volvió a bajar, siendo su tercer descenso, pero solo permaneció un año en la quema, ya que logro subir para la siguiente temporada, cuando logro su cuarto campeonato.

De este equipo del 77/78 tengo buenos recuerdos, ya que conocí a varios jugadores como Juan Carlos Veiga, Manuel Aranda, Manuel Aguirre, Monito Rodríguez y Raúl Morales. Cuando venían a jugar a Guadalajara, les gustaba ir a Plaza del Sol a ver a la tapatías y con gusto los llevaba. Veiga y Morales tuvieron un paso por el Atlas, a Manuel Aranda me toco llevarlo al Paradero, pero no se arregló con la Directiva Rojinegra.

Zacatepec se mantuvo cuatro campeonatos en el máximo circuito, de 1978 a 1983, y por cuarta ocasión se fue a la segunda división, y como siempre ocurría, volvió a subir ganando su quinto campeonato en la división.

Para el torneo 84 / 85 tuvo que jugar 2 partidos contra el Necaxa para poder permanecer en la categoría máxima, el equipo rojiblanco ganó su juego de ida en el estadio azteca 2 – 1, y en el partido de vuelta, en la “Selva Cañera”, el guardameta Adrián Chávez le detuvo un penal al ídolo cañero Alfredo "Harapos" Morales, los aquel entonces llamados “electricistas” obtuvieron la victoria de nueva cuenta esta vez por 1 a 0.

Este resultado adverso del Zacatepec, provocó que una turba invadiera la cancha, tumbara las porterías y quemara las redes, además destrozaron el marcador electrónico del estadio a pedradas.

En la década de los 90’s, el equipo había jugado tres finales y ninguna la ganó, la más recordada fue contra el Club Pachuca en el 91 / 92 , en su cancha los cañeros habían ganado 1 – 0, pero de visita al estadio revolución el marcador fue a favor de los de casa 1 – 0, terminando empatados en el global, tuvieron que ir a los penaltis, donde Pachuca gano 11 a 10.

En torneo de Verano de 1998 Zacatepec volvió a jugar una final para volver a subir, esta vez sería contra los Tigres. Tenían una gran ventaja los Cañeros: si le ganaban a los Tigres, tendría medio boleto, ya que el Pachuca había ganado el campeonato una temporada antes frente al Zacatepec.

Se fueron a terminar la obra ganando 3 – 1 a los regiomontanos, éstos necesitaban 3 goles para remontar; lo lograron ganando 3 – 0 y el global les permitió subir, un golpe muy fuerte para los de Morelos.

Para el invierno de 1999, el Zacatepec tuvo otra final y esta fue la última: Zacatepec vs Irapuato. Esta final fue desastrosa para los Cañeros, ya que comenzaron la serie perdiendo en su propia casa por un marcador de 3 a 1. En el partido de vuelta, el Zacatepec logró sacar el empate 2 a 2, pero la corona y posteriormente el ascenso fueron para el Irapuato.

El equipo sufre cambio de dueño, llegando Juan Antonio Hernández, este empresario que también fue dueño de “Toros Neza”, llevó al equipo a figuras como el Turco Antonio Mohamed y la Bomba Ruíz Díaz. Hernández tuvo la mala fortuna de cambiar el tradicional uniforme del equipo, quitarle la emblemática “Z”, nunca más pudo subir y esto desalentó al empresario automotriz, por lo que el Apertura 2003 fue el último torneo que la original franquicia jugó en la ciudad de Zacatepec.

Este fue el paso de este equipo en nuestro futbol y sus años más importantes. varios empresarios trataron de retomar a este club haciendo varios intentos y cambios de nombre.

Algunos de los grandes jugadores que pasaron por el Zacatepec:

Carlos “Charro” Lara, argentino que fue 3 veces campeón goleador de 1ª división; Horacio Casarín, Ernesto Cisneros, Harapos Morales, Cirilo Peralta, Mario Hernández, Pablo Larios Iwasaki, Mario Pérez, Ricardo Castro, Moisés Camacho, Rito Sotelo, Rubén Anguiano.

Palmares de los Cañeros

2 Campeonatos Primera División: 54 – 55, 57 – 58.

2 Copas México: 56 – 57, 58 – 59.

1 Campeón de Campeones: 57 – 58.

5 Campeonatos de Segunda División: 50 – 51, 62 – 63, 69 -70, 77 – 78, 83 – 84.

Y que siga rodando, el balón.