Sensei rojinegro

Copa de Campeones de la Concacaf juegos de ida

Cruz Azul saca un buen triunfo de visita por 2 – 0 contra el Real Hope en su viaje a Haití, ahora a refrendar en su casa. Monterrey fue a Canadá y le gana 2 – 0 al Forge FC en una cancha sintética congelada, ahora a terminar la obra en el gigante de acero, Tigres pierde 1 – 0 en Nicaragua ante el Real Estelí, llevó un equipo “B” y casi al final le ganan el partido, obvio que en su casa le dan la vuelta, Chivas de milagro saca un empate a un gol al Cibao de Republica Dominicana, ya en tiempo de compensación jugándose los últimos segundos del juego, le sufrieron las Chivas, Pumas pierde 2 – 1 contra Cavalry de Canadá, los del pedregal lo iban ganando y les sacaron el partido.

Los equipos mexicanos, deben sacar ventaja de la Localía y así ganar sus series, esperemos que así sea.

Juegos de vuelta

Martes 11 de Febrero

Monterrey vs Forge F.C. 7.00 pm, Cruz Azul vs Real Hope 9.00 pm.

Miércoles 12 de Febrero

Guadalajara vs Cibao 7.00 pm, Tigres vs Real Estelí 9.00 pm

Jueves 13 de Febrero

Pumas vs Cavalry 7.00 pm.Champions League Knockout phase play-offs Juegos de Ida

Martes 11 de Feb.

Brest vs PSG 11.45 am, Juventus vs PSV 2.00 pm, Manchester City vs Real Madrid 2.00 pm, Sporting Lisboa vs Dortmund 2.00 pm.

Miércoles 12 de Feb.

Club Brujas vs Atalanta 11.45 am, Celtic vs Bayern M 2.00 pm, Mónaco vs Benfica 2.00 pm, Feyenoord vs Milán 2.00 pm.

Partido pendiente 1ª jornada Liga MX.

León como Caín y Abel le dio duro a su hermano Pachuca y le gana 2 – 1 y de paso le quita el invicto en el torneo, ahora si todos los equipos están parejos.

Resultados Jornada 6

Necaxa en feria de goles derrota 3 – 2 al Santos, los de la Laguna no levantan lleva todos sus juegos perdidos, Querétaro hace fuerte su Localía contra el San Luis y le gana 1 – 0, América le sufre en su visita al Puebla, lo gana 2 – 1, pero ahora si le batalló. León y Toluca dan un buen partido con muchos goles y errores, terminan empatando a 3 goles, con una excelente actuación de James Rodríguez. Xolos le gana al Monterrey 2 – 1, la defensa de los rayados hace agua les urge que ya juegue Sergio Ramos. La máquina del Cruz Azul ya arrancó y le gana 2 – 1 al Pachuca, ya no extrañan a Anselmi. Pumas saca los tres puntos en tiempo agregado, le gana al Mazatlán 1 – 0 ante una muy pobre entrada en C.U. Chivas respira y tranquiliza las aguas, al lograr un triunfo de 2 – 1 ante Xolos, Alan Pulido se estrena con el rebaño.

Atlas va al volcán y da un buen juego, el partido termina 2 – 1 a favor de los Tigres, pero cada vez se ve más la mano del Gonzo. Rocha falla un penal que hubiera puesto adelante al rojinegro, los refuerzos cada vez se van adaptando, un golazo del ex rojinegro Ozziel Herrera nos liquida. Pesaron las ausencias del Mudo y Jeremy.

Jornada 7 futbol mexicano

Viernes 14 de Febrero

América vs Necaxa 7.00 pm, Mazatlán vs Santos 9.00 pm, Xolos vs Juárez 9.00 pm.

Sábado 15 de Febrero

Atlas vs Puebla 5.00 pm, Tigres vs Cruz Azul 7.00 pm, Toluca vs Chivas 9.10 pm.

Domingo 16 de Febrero

Querétaro vs Monterrey 5.00 pm, San Luis vs León 7.00 pm, Pachuca vs Pumas 7.05 pm.

Casos y cosas del futbol

Llegada de Sergio Ramos

Por eso estamos como estamos, nadie deja de reconocer la trayectoria futbolística de Sergio Ramos, este español de grandes momentos en el Real Madrid, pero cómo es posible que se le permitan tantas cosas que está solicitando para “hacerles” el favor a los Rayados de venir a jugar con ellos.

Increíble hasta su chef trae, estas son algunas de sus peticiones: el angelito va ganar 4 millones de dólares, solicita un bono por partido jugado en el Mundial de Clubes, otros bonos por ser titular, por meter gol y dar asistencia, el 2% de las ventas de la playera con su nombre, poseer sus derechos de imagen, seguridad privada para toda su familia. El problema de esto es que va dejar un precedente en la Liga, al rato no se quejen. Jugara con el número 93 en el dorsal, otro asunto más, ya que la Liga MX no permite ese número en los jugadores del primer equipo. Con 39 años, vamos a ver que logra este español en nuestra liga, a darle tiempo.

$500 Dólares

Otro caso que ha sonado fuerte en nuestra H. Liga, es el del griego Giorgos Giakoumakis, jugador de la máquina del Cruz Azul. El está pagando $500 dólares a sus compañeros de equipo, cada vez que le asistan para meter un gol. Esta práctica, podemos creer que no es nueva, siempre se ha sabido que muchos goleadores a nivel mundial usan estos incentivos con sus compañeros. ¿Pero qué pensarán los dirigentes del equipo azul de esto?

Son $10,000 pesos nada despreciables

Santiago Giménez

*Mejor no pudo ser su debut en la Liga Italiana de Santi Giménez, entra de cambio lo amonestan y hace un soberbio gol para estrenarse en la Serie A, mucha suerte a nuestro jugador, que sea el inicio de una gran campaña.

Del Baúl de Los Recuerdos

En esta ocasión voy a recordar a la legendaria “ Selección Jalisco”.

Hubo un antecedente de un combinado Jalisciense en 1927 cuando el equipo Chileno Coló visitó el país y vino a enfrentarse a los mejores jugadores de la Liga Occidente, con jugadores del Guadalajara, Atlas, Oro y Nacional. El primer juego tuvo lugar en el campo del Atlas el 1 de marzo de 1927 con triunfo andino de 4-1.

Dos días después se volvieron a enfrentar, esta vez en el campo del Guadalajara, el resultado volvió a ser desfavorable, 0-4. Estos son los primeros antecedentes de que se tienen de equipos conformados por una selección de talentos locales.

Su característico uniforme Azul con oro, nos recuerda al que usa el Boca Juniors de Argentina actualmente, otra veces jugaba todo de blanco, con las medias azules.

Empezaron a recorrer la República participando en juegos de exhibición, sus principales rivales eran los equipos de la capital; América, Deportivo Marte, Real España y el Asturias. Durante esas giras los equipos capitalinos aprovecharon para “piratear” a las figuras jaliscienses para sus equipos, ya había muy buenos jugadores en esta ciudad. El equipo Marte prácticamente se quedó con la mitad de la selección.

En 1937, la selección jalisciense se convirtió en el primer conjunto de provincia de México que viajaría al extranjero. El equipo organizaría una gira a Colombia, donde jugó una serie de partidos contra equipos de Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela y Perú.

En 1940 la Selección Jalisco es invitada a formar parte de la liga mayor, fueron varios años desde 1940 a 1943. Aunque no pasaban de media tabla, muchos jugadores fueron a parar a los equipos tapatíos.

Algunos de estos jugadores fueron: José “Pelón” Gutiérrez que pasaría al Guadalajara y después al Oro, Angel “Ranchero” Torres se fue al Guadalajara y después paso al Atlas, los hermanos Fausto y Max Prieto a las Chivas. Pablo “Pablotas” Gonzalez paso al Guadalajara y jugo poco tiempo en el Oro.

Para 1940, la Selección Jalisco recibió la invitación formal para enrolarse a la Liga Mayor del Distrito Federal, pero no lo aceptaron porque no era un equipo, era una Selección y no un club. Con la llegada al profesionalismo, la Selección Jalisco desapareció en 1943 al no prosperar la idea de que participaran porque sólo debían competir clubes y no selecciones”.

El primer juego en la liga mayor fue en el año de 1940 y se jugó en el Campo Oro de Oblatos, que fue el primer estadio de concreto que tuvo la Liga Mayor, jugando contra el Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba. El marcador final fue un 5-1 a favor de los tapatíos.

Desde mediados de los años 40 y durante los 50, la Selección Jalisco se llegó a enfrentar en diversas oportunidades a una selección de los mejores extranjeros de la Liga.

Durante los años 60 y hasta principios de los 90, era común que se conjuntara la Selección para enfrentar a clubes extranjeros, a la Selección del Distrito Federal o, inclusive, a selecciones nacionales.

El último encuentro que se tiene registrado de la Selección Jalisco fue un partido contra el Club Barcelona el 20 de mayo de 1981, el cual gano por 1 – 0.

Lamentablemente se dejó de promover estos juegos entre esta selección y la selección del otrora Distrito Federal y los combinados de extranjeros.

Y que siga rodando, el balón.