Sensei rojinegro

Iniciamos un año más, y por lo consiguiente, otro torneo más. Como es sabido, este torneo que iniciara no tiene tantos fichajes como en el de Apertura, además que por las fechas navideñas y fin de año hay poca información sobre los registros nuevos.

Así empezará este nuevo campeonato:

Viernes 10 de Enero

Querétaro vs Mazatlán, 7.00 pm; Mazatlán vs Bravos de Juárez, 9.00 pm; Xolos de Tijuana vs Toluca, 9.00 pm.

Sábado 11 de Enero

San Luis vs Tigres, 5.00 pm; Monterrey vs Puebla, 7.00 pm; Guadalajara vs Santos, 7.05 pm; Cruz Azul vs Atlas, 9.00 pm.

Domingo 12 de Enero

Pumas vs Necaxa 12.00 pm.

El partido de Pachuca vs León, se jugará hasta el miércoles 5 de febrero. Y como dato adicional, el Club América jugara las dos primeras jornadas con su equipo Sub 23, para darle descanso a su equipo titular por su corta pre temporada.

Pronostico Clausura 2025

La verdad, cada vez nuestra liga es para un grupo reducido de equipos, nuevamente los equipos que son favoritos al título serán: América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca. Que son los equipo que deveras invierten en jugadores importantes, buscando siempre la obtención del ansiado título.

Los demás será solo comparsa, y obvio ,por lo noble que es nuestro campeonato, algunos se colaran directo a la liguilla y los menos peores al play in.

Futbol de Estufa

Los movimientos oficiales ya registrados para el próximo campeonato son:

Atlas: Gonzalo Pineda (entrenador), Gustavo del Prete, Diego Gonzalez, Matías Coccaro, Carlos Orrantia.

Atlético San Luis: Sebastián Perez Bouquet.

Chivas: Oscar García (entrenador), Miguel Tapias.

Cruz Azul: Omar Campos.

F.C. Juárez: Martín Varini (entrenador), J David Murillo.

León: Emiliano Rigoni, Carlos Cisneros, Erick Aguirre.

Mazatlán: Samuel Espinoza.

Monterrey: Luis Reyes, Alfonso Alvarado, Nelson Deossa, Ricardo Chávez.

Necaxa: Nicolas Larcamon (entrenador), Pavel Pérez, José Iván Rodríguez.

Querétaro: Benjamín Mora (entrenador).

Pachuca: Eduardo Bayermann, Jesus Brígido, Jhon Kennedy.

Puebla: Pablo Guede (entrenador) Brayan Garnica, Jesús Rivas.

Santos: Fernando Ortiz (entrenador) Cristian Dajome, Javier Abella, Javier Güémez.

Tijuana: Jhojan Julio.

Toluca: Antonio Mohamed (entrenador), Diego Barbosa, Antonio Briseño, Héctor Herrera.

De todo un poco

Inversión del Club América para la obtención del Tri Campeonato

Se estima que el Club América realizó una inversión que llego a los 79 millones de euros para lograr su tri campeonato.

Su inversión se distribuye en la adquisición de varios jugadores que fueron claves y que aportaron el liderazgo y la calidad que le dio el éxito y por consecuencia la obtención de su último título, que dio el origen al tri campeonato.

Estos fueron algunos de los fichajes más destacados:

Diego Valdés. Jugador Chileno, 10.6 millones de euros.

Kevin Álvarez. Mexicano, 10.2 millones de euros.

Chiquito Sánchez. Mexicano, 9 millones de euros.

Israel Reyes. Mexicano, 6.5 millones de euros.

Richard Sánchez. Paraguayo, 6.3 millones de euros.

Brian Rodríguez. Uruguayo, 6 millones de euros.

Javairo Dilrosun. Holandés, 4.6 millones de euros.

Alejandro Zendejas. Norteamericano, 2.6 millones de euros.

Henry Martin. Mexicano, 2 millones de euros.

Álvaro Fidalgo. Español, 2 millones de euros.

Luis Angel Malagón. Mexicano, 1 millón de euros.

Según Transfermarkt, el valor actual de la platilla del Club América ronda el valor de los 100 millones de Dólares.

Esto nos da la idea de un equipo que invierte para ganar campeonatos.

Próximos juegos de la Selección Mexicana

Los próximos juegos programados para nuestra selección son:

En Brasil contra el Sport Club Internacional el día jueves 16 de enero en estadio Beira-Rio, en la ciudad de Porto Alegre, en horario por definir.

En Argentina contra el River Plate el martes 21 de enero a jugarse en el estadio Mas Monumental en Buenos Aires.

Por conceso general de la FEMEXFUT y el técnico Javier Aguirre, estos partidos se jugarán solo con futbolistas que participen en la liga Mx.

El patrocinador de la camiseta de la selección anunció que para la Copa de Oro nuestra selección portara nuevamente una camisa en color negro con vivos en color oro, dejarán de lado la clásica camisa verde otra vez.

Los estadios con más afluencia en el mundo en el 2024 fueron:

El primer lugar se lo lleva el Monumental, la casa del River Plate de Argentina, con un promedio de asistencia de 83,755 aficionados por juego.

El segundo lugar, en Alemania, el Signal Iduna Park, donde juega el Borussia Dortmund, ahí se promedió un total de 81,365 fanáticos por juego.

El tercer lugar la casa del Bayern Múnich, en Alemania, el famoso estadio Allianz Arena, con 75 mil aficionados promedio por juego.

Cuarto lugar el Old Trafford, donde juega el Manchester United, en Inglaterra, el conocido como como “ el teatro de los sueños “, recibió a 73,850 aficionados por partido.

El quinto lugar, en España, el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, este recinto recibió la cantidad de 72,819 aficionados por partido.

Los cinco estadios del futbol Mexicano con mejor asistencia en el Apertura 2024

Estadio BBVA, la casa de los Rayados del Monterrey, recibió un total de 391,897 espectadores para un promedio de 43, 544 aficionados por juego.

Estadio Universitario de los Tigres, tuvo 305,974 aficionados, con un promedio de 38,247 espectadores por juego.

Estadio Akron, de las Chivas Rayadas, 295,470 aficionados, con el promedio de 32,830 espectadores por juego.

Estadio Azul, la casa de la Maquina del Cruz Azul, 229,155 con un promedio de asistencia por juego de 25,462 espectadores.

Estadio Nemesio Diez, del Toluca, tuvo un total de 226,321 espectadores, el promedio fue de 25,147 asistentes.

El ranking de clubes de la Concacaf

Columbus Crew de la MSL Club América Liga Mx Tigres UANL Liga Mx C.F. Monterrey Liga Mx C.F. Pachuca Liga Mx Cruz Azul Liga Mx Los Ángeles F.C. MLS Inter de Miami F.C. MLS Deportivo Toluca Liga Mx LA Galaxy MLS Club Guadalajara Liga Mx Atlas F.C. Liga Mx

Dinero que se lleva cada Campeón

Mundial de Clubes: 104 Millones de dólares

Mundial: 42 Millones de dólares

Copa Libertadores: 32 Millones de dólares

Champions League: 20 Millones de dólares

Torneo Brasileirao: 10 Millones de dólares

Copa Sudamericana: 6 Millones de dólares

Europa League: 4 Millones de dólares

Concachampions: 500,000 dólares

Liga Mx: 210,000 USD.

Y que siga rodando el balón, y muy Feliz Año Nuevo