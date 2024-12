Sensei rojinegro

La Gran Final

En el primer juego de la final América lo gana 2 – 1, dejo ir varios goles con una actuación suprema del portero del Monterrey. Monterrey empata a 1 gol en el juego de ida y no le alcanza para superar al América. Las águilas logran un gol y se van 3 – 1 en el global, Monterrey no pudo descifrar la estrategia de Jardine y ya en los últimos minutos se quiso meter al partido, pero no le alcanzo, el encuentro termina 3 – 2 y el América gana su Tri Campeonato muy merecido y es el primero en lograrlo en torneos cortos, Felicidades a los Americanistas.

De todo un poco

Pachuca

Una gran actuación primero ganándole al campeón de Brasil y campeón de la libertadores, el Botafogo 3 – 0 llevándose el trofeo llamado “Derbi de las Américas”, y luego derrotar al Al Ahly de Egipto en penales 6 – 5 que también le otorgo el trofeo “ la Copa Challenger” para jugar la final enfrentándose al Real Madrid jugándose la Copa Intercontinental. Este partido se jugará el miércoles 18, hay que estar pendientes de este juego. ¡Todos somos Pachuca!

Libra el castigo Las Chivas

Lo que siempre he dicho, hay equipos que pesan más que otros y uno de ellos es el Guadalajara, después de los acontecimientos en el juego del Play in contra el Atlas, donde un aficionado rojinegro fue acuchillado dentro del inmueble, les había castigado un partido el Akron, el que se suponía lo jugarían a puerta cerrada en la primera jornada de local del Clausura 2025, la verdad un partido era muy poco, pero es lo que digo, chivas es chivas además el estadio será mundialista. Y ahora salen que el castigo les fue quitado y que podrán jugar su primer partido con un aforo limitado. Esto crea un precedente y yo me pregunto si el estadio fuera el del Puebla, Querétaro o el Jalisco les quitarían el castigo?, se las dejo botando.

Mundo Atlas

Pues ya hay entrenador y es un mexicano, que es lo menos “pior”, perooo no ha tenido experiencia en la liga mexicana. El elegido fue Gonzalo Pineda con pasado en Pumas y las Chivas como jugador, su experiencia como entrenador la hizo en la MLS con el Seattle Sounders F.C. Realmente no hay un parámetro para juzgarlo, pero hay que darle el beneficio de la duda y desearle que haga un buen papel con el equipo que le van a formar.

Por lo pronto lo que se sabía, no se hicieron efectivas las compras de Murillo y Fulgencio y ya los regresaron a sus equipos, dos contrataciones se han hecho una la de un centro delantero Gustavo del Prete procedente del Mazatlán y que pertenece a los Pumas y ya fue comprado por los rojinegros y de Diego Gonzalez jugador Paraguayo que todavía no ha sido confirmado, como siempre hay una serie de rumores y nada confirmado, así es el llamado futbol de estufa.

Calendario Próximo Torneo

El día de hoy se harán los últimos ajustes al próximo calendario, ya que Cruz Azul y el América tendrán que buscar una nueva casa. Los del Cruz Azul parece que ya acordaron con la Universidad Autónoma, para que C.U. sea su nuevo estadio, América todavía no decide si será, Querétaro, Toluca o Puebla, debe decidirlo pronto.

Atlas jugara los sábados y tiene tres horarios dependiendo de la importancia del juego 5, 7 y 9. Se especula que la fecha 22 se jugara sin seleccionados, ya que se hará una mini gira a Brasil y Argentina para jugar dos juegos, los rivales todavía no se tienen, podrían ser Selecciones o equipos.

Otra vez habrá fechas dobles y esta vez serán tres, las jornadas : 4, 9, 16. Seguirá el Play In, solo que en esta ocasión será de semana a semana. La Final está programada para el día 25 de mayo.

Fondo de Inversión ataca de nuevo

Parecía que ya se había sepultado el famoso “Fondo de Inversión”, pero todavía hay interés de algunos equipos que este ofrecimiento se cristalice.

Existen algunos equipos que no se han convencido al 100 % de este proyecto y otros que lo ven con buenos ojos.

Se dice que siete equipos como Club Tigres, Club Chivas y Rayados de Monterrey han expresado su rechazo, ya que muestran un gran escepticismo respecto a los beneficios del fondo y las condiciones que implica.

Hay otro grupo también de 7 equipos que, si encuentran positiva la llegada de dicho fondo, entre algunos de ellos son: Atlas, América y Mazatlán, lo curioso es ellos pertenecen al Grupo Orlegi, Televisa y Azteca.

Los Pumas y Cruz Azul se encuentran imposibilitados de sumarse por sus estructuras internas. Otro es Santos, aunque también pertenece a Orlegi, ellos tienen problemas fiscales muy serios.

San Luis es otro que no ha inclinado la balanza ya que se encuentra indeciso y atora de momento su postura.

Hay un punto que también mantiene atorado el proyecto, y este es la repartición del dinero, por un lado, hay equipos que desean que sea por partes iguales y otros por su jerarquía y su importancia.

Que llegue a buen término este proyecto, no será nada fácil no se trata de convencer a una mayoría, sino de obtener una aprobación unánime, un desafío especialmente complicado en una liga donde varios equipos no están dispuestos a compartir activos de manera obligatoria.

La falta de consenso podría obligar a modificar el planteamiento original, ya que, sin ajustes, algunos clubes simplemente no se sumarían al proyecto.

Y explotó la “Bomba” en la junta de dueños del viernes 13, literalmente Juan Carlos Rodríguez conocido como La Bomba renuncio a su cargo como comisionado de la FEMEXFUT, el punto álgido fue este famoso fondo de inversión, que parecía que llegaba prácticamente cocinado a esta reunión. Según varios equipos interesados en este fondo, todavía estará en estudio. Vamos a ver qué pasa.

Champions League jornada 6

Dinamo Zagreb 0 – 0 Celtic F.C., Girona 0 – 1 Liverpool, Stade Brestois 1- 0 PSV, Shakhtar 1 – 5 Bayern, Club Brujas 2 – 1 Sporting Lisboa, Red Bull Salzburg 0 – 3 PSG, Red Bull Leipzig 2 – 3 Aston Villa, Leverkusen 1 – 0 Inter, Atalanta 2 – 3 Real Madrid, Milán 2 – 1 Estrella Roja, Dortmund 2 – 3 Barcelona, Feyernoord 4 – 2 Sparta Praha, Benfica 0 – 0 Bolonia, Stugart 5 – 1 Young Boys, Juventus 2 – 0 Manchester City, Atlético de Madrid 3 – 1 Slovan Bratislava, LOSC 3 – 2 Sturn.

La tabla esta así al terminar esta fecha: 1.- Liverpool 18 pts, 2.- Barcelona 15 pts, 3.- Arsenal 13 pts, 4.- Leverkusen 13 pts, 5.- Aston Villa 13 pts, 6.- Inter 13 pts, 7.- Stade Brestois 13 pts, 8.- LOSC 13 pts, 9.- Dortmund 12 pts, 10.- Bayern 12 pts. Real Madrid lugar 20 con 9 puntos.

Concachampions 2025

A jugar el 4 de Febrero 2025

Chivas vs Cibao, Monterrey vs Forge, Cruz Azul vs Real Hope, Tigres vs Real Estelí, Pumas vs Cavalry.

Cibao equipo de Republica Dominicana, Forge equipo Canadiense, Real Hope de Haití, Real Estelí Nicaragüense, Cavalry también Canadiense. Estos son los rivales de los Mexicanos.

Los equipos Mexicanos jugarán su pase a octavos de final en visita recíproca.

América ya está directo en Octavos. Y si las Chivas pasan se enfrentarán a las Águilas.

Ranking FIFA

La calificación de la FIFA nos da un nuevo acomodo en su ranking:

1.- Argentina, 2.-Francia, 3.- España, 4.- Inglaterra, 5.- Brasil, 6.- Portugal, 7.- Países Bajos, 8.- Bélgica, 9.- Italia, 10.- Alemania, 12.- Colombia, 16.- USA, 19.- México.

Mundial de 2030

Algo insólito la FIFA otorga este mundial para jugarse en 3 Continentes y 6 países. en América se jugará en: Argentina, Paraguay y Uruguay, en África será Marruecos y en Europa: España y Portugal.

Los estadios ya fueron elegidos para Sud América, el místico Centenario de Uruguay, el Monumental de Argentina y ODD de Olimpia de Paraguay. En Europa, España: Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, RCDE Stadium, Riazor, San Mamés y el Santiago Bernabéu., Portugal decidió por estos estadios: Oporto y Lisboa. Y para Marruecos: Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat, Tánger y Fez.

Del 8 al 9 de junio se jugaran los tres partidos conmemorando el centenario del mundial de Uruguay en Argentina, Paraguay y Uruguay y los demás partidos restantes. Serán en España, Portugal y Marruecos. Recordando que a partir del mundial del 2026 los equipos participantes serán 48. El resto de juegos de este mundial serán del 13 de junio al 21 de julio.

Hay que recordar que estos países sedes, Uruguay realizo el mundial de 1930 donde solo participaron 13 equipos, Argentina lo realizo en 1978 con 16 equipos, tanto los Argentinos y los Uruguayos fueron campeones en sus mundiales. España hizo su mundial en el año de 1982 y los jugaron un total de 24 selecciones.

El Mundial 2034 en Arabia Saudita

Este mundial ya fue otorgado, y lo único que está por verse son las fechas para su inicio, ya que como se recordara las altas temperaturas son un factor muy importante.

Las sedes principales, son la capital, Riad y Jeddah, además de Al-Khubar, Neom y Abha. El Estadio Internacional Rey Salman, será el que albergue la inauguración y la Final de la competencia.

Para este mundial ya hay seleccionados 15 estadios y serán 5 sedes.

No hay que descartar que este mundial se juegue en los meses de noviembre y diciembre como fue el de Qatar.

Y que siga rodando el balón.