Sensei rojinegro

Liguilla

Como un dato curioso en esta liguilla, no hay ningún entrenador mexicano. Hay 3 argentinos: Lema con Pumas, Demichelis del Monterrey, Anselmi del Cruz Azul. Un Portugués Paiva del Toluca, un brasileño Jardine del América, un español Torrent del Atlético San Luis, un colombiano Osorio de los Xolos y un Serbio Paunovic de los Tigres. Los mexicanos como el chinito nomás milando.

Hay que tomar esto en cuenta referente a la liguilla. Los equipos del 1 al 4, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Pumas tienen una ventaja muy importante, además de la posición en la tabla y cerrar en su casa, el empate global les da el pase, el gol de visitante no cuenta, si hay empate en marcador global pasan por ubicación en la tabla, no hay tiempos extras ni penales hasta la final.

Los juegos de ida:

América les gana a unos de los favoritos, los diablos rojos del Toluca 2 – 0, un marcador que si lo saben jugar las Águilas pueden llevarlos a las semifinales, en otro juego el Cruz Azul que fue el super líder y rompió récord de puntos cae 3 – 0 contra los Xolos, nadie apostaba a un resultado así, la vuelta va ser definitiva para la máquina. Y siguen las sorpresas San Luis derrota 3 – 0 a los Tigres, al modo de su técnico Paunovic dejo a algunos titulares en la banca como Gignac y ya no pudo reaccionar. El Monterrey fue en único local que saco un resultado a favor de 1 – 0, Pumas trabajo su partido, pero un penal, precedido de una falta al chino Huerta que no reviso el var, les dio el triunfo a los rayados.

Los juegos de vuelta:

Las águilas finiquitaron en la casa del diablo su obra y le ganaron 2 – 0, para un global de 4 – 0, el sub líder ni las manos metió y menos goles, después de un excelente torneo regular quedaron fuera. Cruz Azul si hizo la tarea y ante unos Xolos medrosos anotó los tres goles que necesitaba para avanzar y dejar 3 – 3 el global, hasta ahora no habido cruzazuleada, los xolos de Osorio salieron cautelosos y hasta miedosos y cuando ya la tenían perdida intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Monterrey llego a C.U. decidido a llevarse la serie y lo logro con un global de 6 – 3 y en un buen partido con unos golazos de los rayados, no dejaron que los Pumas reaccionaran. Tigres no pudo con el Atlético San Luis, Pauno no acertó con su cuadro inicial y lo pierde en el global 3 – 0, creo que la directiva y la afición no le van a perdonar al técnico el no avanzar, el Tigres se murió de nada.

Semifinales

Cruz Azul vs América y Monterrey vs Atlético San Luis

Los días de los partidos de ida y vuelta se van a definir hoy en la Femexfut.

Champions Jornada No 5

Slovan Bratislava 2 Milán 3, en un juego muy movido y con goliza Sparta Praha pierde 6 – 0 contra el Atlético de Madrid, el equipo español lucio un muy hermoso uniforme en esta ocasión. Manchester City empato a 3 goles contra el Feyenoord donde el mexicano Santi Giménez metió un gol con el corazón, literal. Barcelona en casa no tuvo problemas para golear 3 – 0 al Stade Brestois, Bayer M sufre en casa, pero gana con la mínima 1 – 0 al PSG, Inter 1 – 0 Reb Bull Leipzig, Young Boys es masacrado en su casa 1 – 6 por el Atalanta, Leverkusen 5 – 0 Red Bull Salzburg, otra goliza fue la del Sporting Lisboa 1 – 5 vs Arsenal, Estrella Roja 5 – 1 al Stuttgart, Sturm 1 – 0 al Girona, Aston Villa empata a 0 goles contra la Juventus, Mónaco pierde en casa 3 – 2 con el Benfica, PSV 3 – 2 al Shaktar, Liverpool derrota 2 – 0 al Real Madrid en un partido donde se fallaron 2 penales, uno por cada bando, le urge a los merengues reaccionar para poder meterse a la siguiente ronda, si no será un fracaso enorme. Celtic F.C. empata a 1 gol vs Club Brujas, Bolonia pierde 2 – 1 con el Lille Olympique. Dortmund derrota en su casa 3 – 0 al Dinamo Zagreb.

Los clasificados a la siguiente ronda de momento son: Liverpool, Inter de Milán, Barcelona, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco, en ese orden. Real Madrid se está quedando y de momento tiene luchar en la reclasificación.

Copa Intercontinental

Después del resultado de la final de la copa libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro ambos brasileños. El Botafogo se lleva el triunfo y es el rival de los Tuzos del Pachuca en lo que se llama “ Derbi de las Américas”, este partido será el 11 de diciembre que dará el ganador para enfrentarse al Al-Ahly de Egipto , el 14 de diciembre en el estadio Doha en Qatar, la copa a jugar se llama “ Copa Challenger”. Si el Pachuca logra librar este escoyo su siguiente enfrentamiento seria contra el Real Madrid el 18 de diciembre y la copa se llama “ Intercontinental” en estadio Luisail también de Qatar.

Sistema de competencia

Cada vez que se termina un torneo regular, siempre hay inconformidad por el sistema de competencia, parece por lo que se oye el Play In no ha convencido a los federativos. Y están pensando volver al sistema anterior.

Lo que yo pienso y lo he platicado con gente futbolera, es que el campeón sea el que quede en primer lugar, como en todo el mundo y si quieren tener más juego$ para vender, pues que los calificados del 2do al 9no jueguen una liguilla y que de ahí salga “otro campeón” que lo nombren como quieran, y ese finalista juegue el Campeón de Campeones contra el verdadero Campeón.

Otra cosa que creo yo que se debería volver a jugar, es el torneo de copa, este que se juegue obligatoriamente con 5 menores en cancha y que no sea substituidos, con la idea de darle juego a los chavos, se necesita refrescar a los equipos con sangre joven.

Hay algo más que sería muy bueno para nuestro futbol, es la reducción de extranjeros, la verdad cada 6 meses llegan “nuevas” caras y muchas de ellas ni juegan y solo les tapan un lugar a jugadores nacionales, sabemos que esto de tantos extranjeros es parte del negocio de los directivos y promotores.

Pero la verdad ir cortando cada torneo un extranjero para quedarse con 6 y que solo puedan jugar 4. Esto le daría la oportunidad a los nacionales e ir sacando más jugadores que a la larga va hacer benéfico para nuestro futbol y obvio para la selección. Obvio son ideas que nuestros federativos nunca tomaran en cuenta y menos la televisión, que tiene muchísima injerencia en nuestro futbol.

Casos y cosas del futbol

Volviendo a retomar los récords y estadísticas de nuestro Futbol. Aquí enumero algunos más.

Durante la historia de nuestra liga han participado un total de 60 equipos, los equipos participantes por estados son y fueron estos:

Ciudad de México 8 Equipos: América, Atlante, Asturias, Atlético Español, España, Marte, Necaxa, Unan.

Jalisco 7 Equipos: Atlas, Guadalajara, Jalisco, Nacional, Oro, Leones U de G, Tecos UAG.

Guanajuato 5 Equipos: Celaya, Irapuato, León, San Sebastián, Unión de Curtidores.

Tamaulipas 4 Equipos: Ciudad Madero, Tampico, Tampico-Madero, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Morelos 4 Equipos: Cuautla, Colibrís de Cuernavaca, Oaxtepec, Zacatepec.

Nuevo León 3 Equipos: Monterrey, Tigres, Universidad de Nuevo León.

Veracruz 3 Equipos: ADO, Moctezuma, Veracruz.

Coahuila 3 Equipos: Laguna, Santos, Torreón.

Estado de México 3 Equipos: Neza, Toluca, Toros Neza.

Michoacán 3 Equipos: La Piedad, Morelia, Zamora.

Querétaro 3 Equipos: Atletas Campesinos, Cobras, Querétaro.

Puebla 3 Equipos: Ángeles, Lobos BUAP, Puebla.

San Luis Potosí 3 Equipos: Atlético Potosinos, Atlético San Luis, San Luis.

Hidalgo 2 Equipos: Cruz Azul, Pachuca.

Chihuahua 2 Equipos: Indios, Bravos de Juárez.

Sinaloa 2 Equipos: Dorados, Mazatlán.

Baja California 1 Equipo: Tijuana.

Chiapas 1 Equipo: Jaguares de Chiapas.

Más juegos jugados en una temporada regular, fue en el campeonato 1986 – 1987 cuando participaron 21 equipos, y se jugaron 420 partidos, hasta ahora la cifra más alta.

Menos juegos jugados fueron en la temporada regular 1943 – 1944, 90 partidos y solo participaron 10 equipos.

Más empates. Fueron 146 en la temporada 1977 – 1978.

Más goles anotados en un Campeonato: año 1945 – 1946, total de 1,182 goles.

Menos goles anotados: 226 goles, Torneo Prode 85.

Mayor porcentaje de puntos obtenidos con el sistema de 2 puntos, Club América 61 puntos de 76 posibles. Temporada 1982 – 1983. 20 equipos participantes.

Mayor porcentaje de puntos con el sistema de 3 puntos, Cruz Azul apertura Cruz Azul en Apertura 2024 (42 puntos de 51 posibles).

Récord de puntos obtenidos lo tiene el club América con 4,303 puntos, en segundo lugar, el Club Guadalajara con 3,320 puntos.

América y el Guadalajara tienen el número de más partidos disputados a la fecha, con un total de 2,661.

Los únicos dos clubes que han participado en todas y cada una de las 112 ediciones de la competición son América y Guadalajara.

Les siguen en torneos jugados Atlas con 109, Toluca con 102 y Monterrey con 97.

Las 5 máximas goleadas en el balompié mexicano son:

- Veracruz 14 vs Monterrey 0, Torneo 45 / 46.

- León 11 vs Torreón 3, Torneo 71 / 72.

- España 10 vs Monterrey 1, Torneo 45 / 46.

- Atlante 1 vs León 10, Torneo 47 / 48.

- León 9 vs Marte 0, Torneo 47 / 48.

Las máximas goleadas de los equipos Tapatíos

- Unam 9 vs Tecos UAG 0, Torneo 75 / 76.

- Guadalajara 10 vs Universitario de Nuevo León 2, Torneo 67 / 68.

ADO, Moctezuma, Asturias y España abandonaron por diversas razones la Liga Mayor antes de que se instituyera el descenso.

Oro que llego a la liga por invitación en 1944; Torreón, Laguna, Atletas Campesinos, Oaxtepec y Lobos BUAP que ascendieron como campeones de 2ª División o como Campeón de Ascenso, Atlético Español, Deportivo Neza y Ángeles de Puebla que llegaron luego de adquirir otras franquicias, nunca descendieron, su salida de Primera División se produjo luego de que sus franquicias fueran compradas para dar lugar a otras instituciones.

En la historia de nuestra Liga, han ocurrido 4 victorias por default:

- San Sebastián 1 vs ADO, Torneo 45 / 46.

- Atlas 1 vs Toluca 0, Torneo 59 / 60.

- Santos Laguna 2 vs Toro Neza o, Torneo 93 / 94 .

- Jaguares 2 vs Veracruz 0, Apertura 2004.

Más Descensos a la 2da División o Primera “A”

- Zacatepec 5 , Veracruz 5, Atlante 4, Atlas 3.

Más Ascensos a la 1ª División

- Zacatepec 5. El último fue en el año de 1984.

Los debuts en la Primera División fueron 49 equipos se conforman así:

+ 26 por ascenso directos al ser campeón en la división inferior. Fueron: Zacatepec, Toluca, LA Piedad, Irapuato, Celaya, Nacional, Unam, Cruz Azul, Ciudad Madero, Pachuca, Laguna, Torreón, San Luis Potosí, Nuevo León, Tecos UAG, Tigres UNL, Atletas Campesinos, Oaxtepec, Cobras, Correcaminos UAT, Toros Neza, Dorados de Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana, Lobos Buap y Atlético San Luis.

+ 10 por invitación: Puebla, León, Oro, San Sebastián, Monterrey, Tampico, Necaxa, Morelia, Unión de Curtidores y Atlético Potosino.

+ 2 por liguilla promocional para aumentar equipos: Cuautla y Zamora. + 11 por cambio de franquicia y/o compra: Jalisco, Atlético Español, U de G, Deportivo Neza, Tampico Madero, Ángeles de Puebla, Santos Laguna, Querétaro, Chiapas, Colibríes, F.C. Juárez y Mazatlán.

El Club Oro que llego a la liga por invitación en 1944; Torreón, Laguna, Atletas Campesinos, Oaxtepec y Lobos BUAP que ascendieron como campeones de 2ª División o como Campeón de Ascenso, Atlético Español, Deportivo Neza y Ángeles de Puebla que llegaron luego de adquirir otras franquicias, nunca descendieron, su salida de Primera División se produjo luego de que sus franquicias fueran compradas para dar lugar a otras instituciones.

Y que siga rodando el balón.