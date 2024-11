Sensei rojinegro

Play In

En el primer juego de esta modalidad, Chivas y Atlas ante una muy buena entrada en el Akron, jugando ambos prácticamente con 10 hombres cada uno, por un lado, Atlas con Mateo García que realmente no sabe uno que hace en la cancha, nunca aporta nada y nomas flota, las Chivas con el bulto del “Chicharito” otro que da pena, pero tienen que justificar su participación. Chivas se fue arriba con un penal dudoso, ya que el árbitro no lo marco hasta que el árbitro fue llamado al var, un regalo al fin. Parecía que así iba quedar el partido y los rojinegros lo empatan al minuto 84 con un gol de Uros, y ya a segundos para irse a penales, el Pollo Briseño comete una falta innecesaria y le regala un penalty a los rojinegros y así se escribió la historia, Atlas deja fuera a Chivas del Play In.

Tijuana y América en una batalla en la perrera, Los de Tijuana prácticamente lo tenían ganado al minuto 90, les empatan y se tienen que ir a penales, América fue más certero y se llevó el juego y entra como 7º a la liguilla, Los Xolos van a recibir a mis Rojinegros para buscar el último lugar.

Play In 2da Parte

Xolos termina como 8avo y entra a la liguilla, demostró que en su casa es invencible y derrota y pasea al Atlas 3 – 0, Los rojinegros se murieron de nada.

Liguilla

Los juegos de la liguilla quedan así:

Atlético San Luis vs Tigres, Monterrey vs Pumas, América vs Toluca, Xolos vs Cruz Azul.

Los horarios y días, serán definidos el día hoy. Pero de seguro serán entre miércoles y jueves los de ida y los de vuelta sábado y domingo.

Atlas

La academia Aga, la casa de los Rojinegros del Atlas gana un prestigiado premio internacional, The Plan Awards reconoció al complejo de los Rojinegros como un sitio que reúne todas las operaciones formativas, administrativas y de alto rendimiento.

La categoría de Sports & Leisure en los The Plan Awards, los cuales se realizan en Milán, Italia.

Lo curioso de todo esto, es que se gana este premio como lo dice por las excelentes instalaciones deportivas, pero de que nos sirve tener ese hermoso lugar, si realmente no se produce nada de elementos para nuestros equipos, lamentablemente primero Azteca y luego Orlegi, borraron toda la estructura que existía en el Club Atlas de los 123 socios, de fuerzas básicas las cuales a lo largo de los años dieron muchos jugadores para el primer equipo y las demás categorías.

Nomás hay que ver los resultados que hubo en los torneos que acaban de finalizar:

•Sub 23 terminó en 11avo lugar, obvio no calificó sus números fueron. 6 partidos ganados, 4 empatados, 7 perdidos, 22 puntos.

•Sub 19 acabó en el 14avo lugar tampoco calificó terminó así. 6 partidos ganados, 2 empatados, 9 perdidos, 20 puntos.

•Sub 17 quedó en 10º lugar, se quedó sin calificar. 6 partidos ganados, 4 empatados, 7 perdidos, 24 puntos.

•Sub 15 terminaron en 6to lugar, se quedó sin calificar tabla de grupos. 4 partidos ganados, 5 empatados, 8 perdidos, 17 puntos.

•Femenil Mayor quedaron en 11avo lugar por diferencia de 1 gol no calificaron. 7 partidos ganados, 4 empatados, 6 perdidos, 25 puntos.

•Femenil Sub 19 no calificaron, quedaron en 12avo lugar. 3 partidos ganados, 5 empatados, 8 perdidos, 14 puntos.

Se terminó el torneo para mis rojinegros, con una lamentable exhibición en Tijuana, como lo vivimos todo el campeonato, un cuadro muy limitado y sin refuerzos que pesen. Creo que vimos a lo mejor el último juego de varios, como Nervo, Hueso, parece que Murillo y a lo mejor hasta Camilo y Fulgencio. No hay un panorama favorable en puerta.

Concacaf Nations League

Estados Unidos termina goleando a Jamaica 4 – 2 y pasa a la siguiente ronda, Panamá empata en casa a 2 goles y el marcador global de 3 – 2 le da el pase.

Ahora se enfrentarán Estados Unidos contra Panamá para buscar llegar a la final.

Canadá caminando le gana a Surinam y va contra México en semifinal.

Los partidos de Semifinal están programados para el 20 de marzo del 2025.

Selección Mexicana

Hizo lo que tenía que hacer y ganó su partido 4 – 0 a los Hondureños, estos centroamericanos son muy gallos en su gallinero, y ya fuera se hacen chiquitos. Aguirre hizo 8 cambios del partido en Honduras y le funcionaron. Era obvio que fuera Malagón a la portería, él le dio la seguridad que se necesitaba. Podríamos decir que en casa somos invencibles, pero el Vasco tiene que jugar igual de visitante. Henry Martin salió de la banca para marcar 2 goles y demostrarle al Vasco que es el, el que debe acompañar a Jiménez en el ataque.

Liga de Expansión

La tercera fue la vencida, después de que el equipo femenil de los rojiblancos no pudo seguir en la liguilla, que el primer equipo lo sacaron del play in. El Tapatío pudo a ganar el título del Apertura 2024, con una gran demostración y remontada del marcador, este equipo juvenil si pudo darles la satisfacción a sus seguidores que lo festejaron como si fuera del equipo de primera división, bien por ellos.

Champions League Jornada 5º

Martes 26 de Noviembre

Slovan Bratislava vs Milán 11.45 am, Sparta Praha vs Atlético de Madrid 11.45 am, Manchester City vs Feyernood 2.00 pm, Barcelona vs Stade Brestois 2.00 pm, Bayern M vs PSG 2.00 pm, Inter de Milán vs Red Bull Leipzig 2.00 pm, Young Boys vs Atalanta 2.00 pm, Leverkusen vs Red Bul Salzburg 2.00 pm, Sporting Lisboa vs Arsenal 2.00 pm.

Miércoles 27 de Noviembre

Estrella Roja vs Stuttgart 11.45 am. Sturm vs Girona 11.45 am, Aston Villa vs Juventus 2.00 pm, Mónaco vs Benfica 2.00 pm, PSV vs Shakhtar 2.00 pm, Liverpool vs Real Madrid 2.00 pm, Celtic F.C. vs Club Brujas 2.00 pm, Bolonia vs Lille Olympique S.C. 2.00 pm, Dinamo Zagreb vs Dortmund 2.00 pm.

Conmebol rumbo al mundial

Los resultados de la fecha No 12 fueron estos: Bolivia 2 – 2 Paraguay, Colombia pierde en casa 1 – 0 contra Ecuador y baja en la tabla con dos descalabros, Chile golea 4 – 2 a Venezuela que lo saca del sótano de la tabla. Brasil empata a 1 gol con Uruguay, le perdían los cariocas y al final rescataron el puntito, Argentina le gana 1 – 0 a Perú en la cancha del Boca. Así va la tabla:

1.- Argentina 25 Pts., 2.- Uruguay 20 Pts., 3.- Ecuador 19 Pts., 4.- Colombia 19 Pts., 5.- Brasil 18 Pts., 6.- Paraguay 17 Pts. Estos serian los que tienen hasta el momento su pase seguro.

Leagues Cup 2025

Se avecinan cambios muy interesantes para la próxima edición de este torneo. La más importante es que ya no se parara la Liga Mx ya que se planea que se juegue al mismo tiempo que la MLS.

Como se recordará en la fase de grupos cada equipo juega dos partidos contra los rivales de grupo y los dos mejores pasan a la fase de dieciseisavos de final.

El campeón y los finalistas del segundo y tercer lugar de la Legues Cup se califican para la Copa de Campeones de la Concacaf.

También se tratará de evitar los cruces entre los equipos de cada liga, que esto lo veo un poco difícil por la cantidad de equipos que participan.

En fin, veremos cómo van puliendo ese torneo.

Copa Libertadores

Pues nos cerraron la puerta en la cara y ya los equipos mexicanos tendrán que despedirse de volver a la justa Sudamericana, FIFA no dio la autorización que se necesitaba para avalar a México en esta justa deportiva.

Hubo varios factores que se juntaron, primero la Concacaf no dio el aval para que México regresara, como sabemos desde que nuestro país perdió el manejo de la zona, nuestra Federación está pagando errores del pasado y se la han estado cobrando caro, hay muchas envidias y corajes porque solo se invitaban a los equipos mexicanos. Y por otro la FIFA tampoco lo avalo ya que existe una presión muy fuerte del futbol árabe de llevarse juegos oficiales a sus países de otras confederaciones y si permitían a México la participación en la libertadores tendría que doblar las manos con los árabes.

La última participación de los clubes mexicanos en la copa libertadores fue en el 2016 y después de presiones por la calendarización, impidieron que los clubes de nuestra liga siguieran en la competencia.

Sabiendo que el aporte económico que daban los equipos mexicanos era muy fuerte, lo desecharon por las presiones de los FIFOS. En la actualidad la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Libertadores otorgan boletos al Mundial de Clubes de la FIFA.

Y que siga rodando el balón.