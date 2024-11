Sensei rojinegro

Empezó la jornada 15 con lluvia de goles y triunfo de los visitantes en los juegos del viernes. Juárez derrota a domicilio 2 – 1 al Querétaro, que cada vez se hunde más, los de la frontera dan una respirada. América masacró a domicilio al Mazatlán en una feria de goles, nomás fueron 5 – 0, estas águilas quieren revivir y meterse directos a la liguilla. Tigres se comió al Xolos y le metió 3 – 0 sin despeinarse. San Luis en casa derrota 2 – 0 al Puebla. En un muy buen juego Toluca y León empatan a 2 goles, los verdes tenían una ventaja de 2 goles y la dejaron ir, Paulinho los salvo al anotar los 2 goles choriceros. Chivas y Pumas no se hacen daño y empatan a cero goles, ambos fallaron goles. Pachuca masacró al Necaxa 6 – 2, revivió Salomón Rondón y anotó un triplete. Cruz Azul sigue siendo en el mando de la liga y le gana 2 – 0 al Santos, la maquina trae un muy buen paso y se perfila como uno de los posibles candidatos al título.

Una tristeza mis Rojinegros, visitaron al Monterrey y fueron goleados por 4 – 0, por la falta de planeación para utilizar a los menores que suman minutos, nuestro “flamante” entrenador tuvo que meter a 3 juveniles y obvio debilito de por si al pobre equipo que tenemos. Atlas llego ya a 999 derrotas en su historia, y de seguro el miércoles ante la maquina llegara a las 1,000. Orlegi solo piensa en los billetes e informa que contra el Cruz Azul abrirá parte de la zona alta del estadio, algo que no había hecho durante el torneo, pero como saben que los de la capital tienen bastante seguidores en esta ciudad, ahora si lo harán, la afición local les vale un soberano pepino.

En la semana se habló mucho que los “dueños” no quieren retener al Hueso y Nervo que terminan contrato, argumentan que los quieren firmar solo por una año y sin aumento, la verdad no se sabe cuál es la realidad, pero lo que si sabemos los aficionados y la fiel que ellos dos son referentes del equipo y de los últimos bi campeones que quedan, es preferible retenerlos a ellos que seguir becando a jugadores como Manotas y el Huevo que perciben un muy buen salario y ni juegan o el bulto que trajeron de Europa que sabían que no jugaba ni metía goles en España y aquí menos o el mismísimo Mateo García que no aporta nada cuando juega, la realidad es que nuestro equipo es una tristeza en manos de estos señores de Orlegi.

Se aproxima otra doble jornada en la liga.

La jornada 16 inicia así:

Martes 5 de Nov.

León vs Mazatlán 7.00 pm, Santos vs Guadalajara 7.00 pm, Pumas vs Querétaro 9.05 pm.

Miércoles 6 de Nov.

América vs Pachuca 7.00 pm, Necaxa vs San Luis 7.00 pm, Tigres vs Toluca 7.00 pm, Juárez vs Tijuana 9.00 pm, Atlas vs Cruz Azul 9.05 pm.

La última jornada de la fase regular la 17 se jugará así:

Viernes 8 de Nov.

Querétaro vs Santos 7.00 pm, Mazatlán vs Pumas 9.00 pm.

Sábado 9 de Nov.

Guadalajara vs San Luis 5.05 pm, Pachuca vs Juárez 7.00 pm, Toluca vs América 7.00 pm, Cruz Azul vs Tigres 9.05 pm.

Domingo 10 de Nov.

Necaxa vs Atlas 5.00 pm, Monterrey vs León 7.05 pm, Tijuana vs Puebla 9.10 pm.

La jornada 4 de la Champions inicia con estos partidos:

Martes 5 de Noviembre

S.Bratislava vs Dinamo Z. 11.45 am, PSC vs Girona 11.45 am, Dortmund vs Sturm 2.00 pm, Celtic vs R.B. Leipzig, Real Madrid vs Milán 2.00 pm, Lille Olypique vs Juventus 2.00 pm, Liverpool vs Leverkusen 2.00 pm, Sporting Lisboa vs Manchester City 2.00 pm, Bolonia vs Mónaco 2.00 pm.

Miércoles 6 de Noviembre

Shakhtar vs Young Boys 11.45 pm, Brujas vs Aston Villa 11.45 pm, Feyernoord vs RB Salzburg 2.00 pm, PSG vs Atlético de Madrid 2.00 pm, Bayern vs Benfica 2.00 pm, Sparta Praga vs Stade Brestois 2.00 pm, Estrella Roja vs Barcelona 2.00 pm, Inter vs Arsenal 2.00 pm, Stuttgart vs Atalanta 2.00 pm.

Casos y Cosas del Futbol

En nuestro futbol nacional a lo largo de la historia han ocurrido un sin número de anécdotas y cosas chuscas, que aquí recordare algunas.

El síndrome del Jamaicon

Esto sucedió cuando se disputaba la Copa Jules Rimet, como se le llamaba antes a la Copa del Mundo en Suecia 1958, José "el jamaicon" Villegas jugador del Campeonísimo Guadalajara le dio nostalgia la distancia y sobre todo la comida de aquel lugar, y manifestó la extrañeza y anhelo de regresar a México, la frase que lo inmortalizo fue “ Extraño a mi mamacita y comerme una birria, la vida no es vida si no estoy en mi tierra”. Ahora cuando un jugador no dura en el extranjero y quiere regresar de pronto al país, se dice que tiene el síndrome del Jamaicon.

El Rector que quiso ser jugador

Humberto Filizola, siendo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) , le solicito al entrenador del equipo representativo de la Universidad, el Correcaminos dirigido por Jesus Bracamontes, su deseo de jugar un partido oficial, fue el 3 de abril de 1994 cuando hizo su debut y nada menos que contra las Águilas de la América, Filizola con 44 años y una escasa preparación, estuvo a nada de anotarle un gol a los Aguiluchos, solo estuvo 30 minutos en el campo y cumplió su sueño.

Homenaje a un Grande

En el Clausura 2008, Las Chivas del Guadalajara registran a Salvador Reyes M. todo un histórico, como parte de un homenaje por los 50 años de haber obtenido el Campeonísimo su primer título. El “melón” como se le conocía a “ Don Chava” de 72 años, enfundado con la tradicional camisa a rayas y con el número 57, por que fue en el año de 1957 cuando Chivas consiguió su primera estrella. Solo estuvo en la cancha 50 segundos, toco el balón y salió de cambio, pero quedo registrado como el jugador de mayor edad que alineo en el equipo y recibió un caluroso y merecido reconocimiento. Encuentro que las Chivas le ganaron 3 – 0 a los Pumas de la Unam.

Un aficionado anota el gol

En un juego amistoso celebrado en la Ciudad de Los Ángeles, entre Atlas y Chivas, en un tiro de esquina cae un gol del Rebaño, pero al momento de festejar se dieron cuenta que el gol había sido anotado por un aficionado que se metió al campo con el uniforme de las Chivas, que había invadido la cancha para abrazar a los futbolistas. Los elementos de seguridad nunca se dieron cuenta que había ingresado al campo.

El Famoso “Fugas” Martínez

Se jugaba en 1994 en el Estadio Jalisco el partido Atlas vs Correcaminos, cuando el árbitro se da cuenta que el equipo visitante no tenía portero, Ricardo Martínez abandono el juego porque su cuerpo le exigió con urgencia correr al baño y ya no aguantaba, obviamente el árbitro paro el partido mientras investigaba que había ocurrido, el portero regreso muy aliviado al terreno a partir de ese momento bautizaron al arquero como el “Fugas” Martínez, a final el Atlas Gano 3-0.

Extraña Final en Navidad

La Final del Apertura 2016 entre Tigres y América , fue la primera y única ocasión en que una Final del fútbol mexicano se disputaba en día de Navidad, esto sucedió porque las Águilas fueron al mundial de clubes. Por lo consiguiente la final se tuvo que recorrer el juego de vuelta en el estadio de los Tigres. El campeonato lo ganaron los Tigres en penales, Nahuel Guzmán detuvo tres.

El Cabezazo de Chuy Corona

En la Semifinal del Clausura 2011 otra bronca memorable entre el Cruz Azul y el Morelia. Los morelianos remontaron una desventaja de 2 goles, y el marcador a favor de ellos, un aficionado ingresó a la cancha para saludar a los jugadores de Cruz Azul, el ‘Chaco’ Giménez lo agarro a golpes y se desato una bronca general, el preparador físico del Morelia fue agredido por Jesús Corona con un cabezazo que quedará para la posteridad.

Las abejas y Scoponi

Atlante y Cruz Azul se enfrentaban en 1994 en el estadio Azulgrana, el portero Norberto Scoponi, salió corriendo de su portería al centro del campo, los jugadores, el árbitro sus abanderados y los aficionados no entendían que pasaba, una nube de abejas lo seguían, En realidad, lo que pasó, fue que en el arco se formó un gran panal de abejas. El mismo fue dispersado por los bomberos.

Balones de Oro

Gran polémica se suscitó con la entrega del balón de Oro. Estos son los países que más han ganado dicho reconocimiento.

Argentina. un total de 11 balones de oro: Leonel Messi 8, Alfredo Di Stefano 2, Omar Sívori 1.

Alemania. 7 Balones: Franz Beckenbauer 2, Karl Heinz Rummenigge 2, Gerd Müller 1, Lothar Matthaus 1, Matthias Sammaer 1.

Francia. 7 balones de oro. Michel Platini 3, Raymond Kopa 1, Jean Pierre Papin 1, Zinedine Zidane 1, Karim Benzema 1.

Portugal. Total de balones de oro 7. Cristiano Ronaldo 5, Eusebio da Silva 1, Luis Figo 1.

Países Bajos. Tiene 7 balones. Johan Cruyff 3, Marco Van Basten 3, Ruud Gullit 1.

Brasil. 5 balones. Ronaldo Nazario 2, Vitor Ferreira “ Rivaldo “ 1,Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho” 1, Ricardo Izecson dos Santos Leite “Kaká” 1.

Inglaterra. 5 balones. Kevin Keegan 2, Stanley Matthews 1, Bobby Charlton 1, Michael Owen 1.

Y que siga rodando el balón.