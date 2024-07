Sensei rojinegro

Al terminar las cuatro jornadas de la liga para dar paso a la Leagues Cup, así van algunas estadísticas:

Las mejores ofensivas son: Cruz Azul y Pumas 9 goles, Tijuana y Toluca 7 goles, América, Atlas, Guadalajara, Juárez y Tigres con 6 goles.

Mejor Defensiva: Cruz Azul y Tigres con 1 gol, Pachuca, pumas y Toluca con 3 goles, Atlas, Guadalajara y Necaxa 4 goles, América y Monterrey con 5 goles.

Minutos de menores, considerando que deben ser 1,000 minutos en el torneo: Pachuca 831 minutos, Santos 716 minutos, Guadalajara 584 minutos, Pumas 406 minutos, Necaxa 373 minutos, León 319 minutos, Atlas 317 minutos, Monterrey 306 minutos.

Menores Utilizados por equipo en las 4 fechas. Pachuca 10 menores, Santos y Necaxa 9 menores, Pumas 8 menores, León 7 menores, Chivas y Juárez 6 menores, Atlas 4 Menores.

Goleadores. Lucas Cavallini, Puebla, Canadiense 4 goles, Henry Martin, América. Mexicano 4 goles, Joao Paulo Días, Toluca. Portugués, 3 goles, Eduardo Aguirre, Atlas. Mexicano 3 goles, Cade Cowell, Chivas, México/americano 3 goles.

Jhonder Cádiz, León, Venezolano 3 goles.Los mejores jugadores en estas 4 fechas: Álvaro Fidalgo, América, Cade Cowell de Chivas, Jorge Ruvalcaba de Pumas.

Más pases acertados: Álvaro Fidalgo, América 167 pases.

Más tiros a gol: Cade Cowell, Chivas, 12 disparos.

Más tiros a portería: Jorge Ruvalcaba, Pumas 6 disparos.

Más balones recuperados: Rafael Carioca de Tigres, 17.

Participaciones para gol: Álvaro Fidalgo, América, 5 participaciones. Jesús Gallardo Toluca 4 participaciones.

El equipo que no ha ganado, el Querétaro con 4 derrotas consecutivas.

Más tarjetas amarillas: Pachuca 13, Santos 12, Pumas 11, Juárez y Querétaro 10, León y Mazatlán 9, Monterrey y Tigres 8.

Tarjetas Rojas: Cruz Azul, León, Necaxa, Pachuca, Santos todos con 1.

Más faltas cometidas: Federico Lertora - Querétaro 21 faltas, Jaine Barreiro - León 18 faltas, Christian Rivera - Tijuana 14 faltas, Cristian Calderón - América 9 faltas.

Más faltas recibidas: César Huerta. Pumas 25 faltas, Henry Martín. América 17, Jeremy Márquez. Atlas 14, Jairo Torres. Juárez y Jair Gonzalez. Puebla 13 faltas. Jordán Carillo. Santos 10 faltas.

Mejores asistencias: Tigres, Monterrey, Chivas y Cruz Azul.

Peores asistencias: Puebla y Querétaro.

El juego de las estrellas o como se le conoce en USA, All Stars Game entre las estrellas de Liga Mx contra MLS, por fin lo gana la Liga Mx 4 a 1, los goles fueron anotados por: German Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maxi Meza. Aunque los entrenadores de ambos equipos tuvieron que ingresar a todos los jugadores de su plantilla, la calidad del juego fue aceptable. El gran ausente en la cancha fue, Leonel Messi.

Esta es la primera ocasión de tres encuentros, que lo gana la Liga Mx. En 2021 la MLS gana el juego en penales después de que el partido termina empatado a 1 gol, en 2022 la MLS lo gana 2-1. La verdad que este show, por así llamarlo muy al estilo de los gringos, deja muy buenos dividendos en Estados Unidos y es el previo para que empiece la Leagues Cup.

Lo que se venía oyendo, ya sucedió el Vasco Aguirre junto a Rafael Márquez será entrenador y auxiliar respectivamente de la selección mexicana, la verdad después del show que armaron los federativos al anunciar la llegada de ellos, creo yo que va ser pan con lo mismo, nadie le garantiza a Rafa Márquez que él va ser el técnico para 2030, como se lo prometieron. Lo que si se es que el Vasco volverá a llamar algunos dinosaurios y si no al tiempo.

Jornada No 2 de la Leagues Cup juegos de esta semana.

Martes 30 de Julio. San Luis vs Montreal, 5:00 pm, Pachuca vs New York Red Bulls, 6:00 pm, Monterrey vs Austin F.C. 7:00 pm, Necaxa vs Minnesota 7:00 pm.

Miércoles 31 de Julio. Cruz Azul vs Charlotte F.C. 6:00 pm, Santos vs D.C. United 6:00 pm. Juárez vs FC Dallas 7:00 pm, Mazatlán vs Nashville SC 7:00 pm, Tigres vs Puebla 7:30 pm.

Jueves 1º de Agosto. Querétaro vs Cincinnati 6:00 pm, Toluca vs Chicago Fire 7:00 pm, Atlas vs Real Salt Lake 7:00 pm.

Jornada No 3

Sábado 3 de Agosto. Tigres vs Inter de Miami 6:00 pm, Monterrey vs Pumas 8:00 pm. Tijuana vs Whitecaps 8:00 pm.

Domingo 4 de Agosto. Santos vs Atlanta United 2:00 pm, San Luis vs Orlando City 6:00 pm, Cruz Azul vs Philadelphia 6:00 pm, Pachuca vs Toronto 6:00 pm, Juárez vs Sant Lois City 7:00 pm, Guadalajara vs LA Galaxy 8:30 pm, Necaxa vs Seattle Sounders FC.

Hay que tomar en cuenta que los 17 equipos de la Liga MX están organizados en los 15 grupos de la competencia; sin embargo, el América no se encuentra colocado en ninguno de ellos debido a una cuestión de reglamento y es que es el actual campeón del futbol mexicano, por lo que clasifican de forma directa a los 32avos de final, al igual que el monarca de la MLS, Columbus Crew Seattle Saunders.

Los premios para la Legues Cup son: Por cada partido jugado, cada equipo recibirá 200,000 USD, mismos que se deberán repartir en 100,000 para el club y 100,000 para los jugadores. Es decir, cada club mexicano tiene al menos garantizados 400,000 USD por su participación en esta etapa. Por cada partido ganado, habrá un bono adicional de 50,000 USD, es decir, cada triunfo en esta etapa le representaría a cada equipo un ingreso de 250,000 USD.

Como referencia el Campeón del 2023 se llevó un total de $ 2 millones de dólares por el título.

Premio deportivo

También vale la pena mencionar que aquel club que se alce con el campeonato de la Leagues Cup, calificará de forma automática a la fase de eliminación de la próxima edición de la Copa de Campeones CONCACAF. Torneo que vale para representar a la región en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Los equipos de futbol más valiosos del mundo según la Lista de Forbes 2024.

1.-Real Madrid, equipo de España 6.600 millones de dólares, encabeza la lista como el club de futbol más valioso del mundo. Este equipo con una historia rica en títulos y una marca globalmente reconocida.

El Real Madrid no solo destaca su éxito en el campo, sino por su gran capacidad para generar grandes ingresos a través de patrocinios, merchandising y derechos de televisión. Su Estadio El Santiago Bernabéu es una pieza clave en su valoración. Su presidente Florentino Perez, y tiene un total de 93, 920 Socios Propietarios.

2.- Manchester United, equipo Ingles valorado en 6.550 millones de dólares. El Manchester U es uno de los clubes más valiosos y populares del planeta. Su gran legado de éxitos en la Premier League y en las competiciones europeas, siempre apoyado por sus seguidores leales, le permiten mantener una posición en términos de valor. Su estadio Old Trafford mejor conocido como el “Teatro de los Sueños”, que contribuye también a su alto valor. Sir Jim Ratcliffe, que se convirtió en el máximo accionista del Manchester United tras comprar un 25% de sus acciones.

3.- Barcelona, equipo Español. valorado en 5.600 millones de dólares. El FC Barcelona, conocido por su estilo de juego distintivo y una cantera muy prolífica, se encuentra entre los clubes más valiosos del mundo. El Barca continúa atrayendo aficionados y patrocinadores a nivel mundial. El Camp Nou es uno de los estadios más grandes de Europa, un activo importante para su club. Presidente Joan Laporta, propietarios 143 086 socios.

4.- Liverpool, otro equipo impórtate Ingles. 5.370 millones de dólares es su valor. El Liverpool ha tenido un gran resurgimiento en los últimos años, ganando la Premier League y la liga de Campeones bajo la dirección de Jürgen Klopp. Sus fanáticos muy apasionaos y una fuerte presencia comercial, asegura un lugar entre la elite del futbol mundial. Su histórico estadio el Anfield, es conocido por su atmosfera electrizante. Propietario: Fenway Sport Group, Presidente Tom Werner.

5.- Manchester City. Inglés, valorado en 5.100 millones de dólares, El Manchester City ha ido escalando posiciones rápidamente gracias a inversiones significativas y su gran éxito en la Premier League y competiciones europeas. El Etihad su estadio moderno y un enfoque innovador en la gestión del club han contribuido a su alta valoración. Propietario: Abu Dhabi United Group, de los Emiratos Árabes.

6.- Bayern Múnich. Alemania. Su valor es de 5.000 millones de dólares. El Bayern es el club más exitoso de Alemania y uno de los más poderosos del mundo. Su dominio en la Bundesliga y sus éxitos regulares en la Liga de Campeones consolidan su posición en la lista. Su estadio el Allianz Arena con su fachada iluminada es unos de los estadios más atractivos y modernos de Europa. Propietario: FC Bayern München eV (75 %) Allianz AG (8.33 %) Adidas AG (8.33 %) Audi AG (8.33 %). Presidente Herbert Hainer.

7.- Paris Saint-Germain. Francia. Su valoración es de 4.400 millones de dólares. El PSG ha ganado mundialmente un lugar por sus inversiones masivas y con las adquisiciones de estrellas internacionales. Su dominio en la Ligue1 y Sus participaciones en la Champions League han elevado su perfil y su valor. El Parque de los Príncipes, su estadio es un punto de referencia en Paris. Propietario. Nasser Al-Khelaïfi emir de Qatar.

8.- Tottenham Hotspur. Cuadro Ingles, su valor es de 3,200 millones de dólares. El Tottenham Hotspur ha aumentado su valoración gracias a su nuevo y espectacular estadio, el Tottenham Hotspur Stadium y presencia en competiciones europeas. Propietario. Enic Group. Presidente Joe Lewis.

9.- Chelsea. Ingles. 3,100 Millones de dólares su valor. Su éxito en la Primer Ligues y fuertes inversiones, más su participación en la Liga de Campeones, es uno de los clubes más valiosos. Su casa el Stamford Bridge en Londres, ha sido testigo de muchas noches históricas y es un activo importante para el club. Grupo inversor Blue Co es el dueño y su Presidente es Todd Boehly.

10.- Arsenal. Ingles 2.600 Millones de Dólares. Este equipo con una historia rica y una base de aficionados global. Aunque ha experimentados altibajos recientes, su fuerte marca y el moderno Emirates Stadium contribuyen a su alto valor. Este equipo sigue siendo una presencia importante en el futbol inglés y mundial. Propietario Grupo Kroenke, Presidente, Chips Keswick.

Los equipos que le siguen en el rancking mundial son:

Juventus de Turín, Italiano. Valor 2.160 millones de dólares. Borussia Dortmund. Alemán, 1.930 millones de dólares. Atlético de Madrid. España, 1,540 millones de dólares. A.C. Milán. Italiano. 1,400 millones de dólares. West Ham United. Inglés, 1,080 millones de dólares. Inter de Milán. Italiano. 1,030 millones de dólares. Inter de Miami, USA, 1,030 millones de dólares, Los Ángeles F.C. USA, 1,000 millones de dólares. L.A. Galaxy, USA, 925 millones de dólares.

Los equipos mexicanos mejor cotizados son: América 99 millones de euros, Monterrey 77 millones de euros, Toluca 74 millones de euros, Cruz Azul 71 millones de euros, Guadalajara 65 millones de euros. Y mi Atlas 31 millones de euros. (Tomado de Transfer Markt y FMF y valorados en Euros).

Equipos Importantes de Sud América

Argentina: CA River Plate 117 millones de euros. Boca Juniors. 95 millones de Euros. Racing Club 56 millones de euros.

Argentinos Junior 41 millones de euros, Rosario Central 36 millones de euros.Brasil: Palmeiras 193 millones de euros, Flamengo 186 millones de euros, Botafogo 112 millones de euros, Fluminenese 111 millones de euros, Gremio de Porto Alegre 110 millones de euros.

Chile: Coló Coló 22 millones de euros. Universidad de Chile 18 millones de euros. Everton 15 millones de euros, Universidad Católica 14 millones de euros.

Uruguay: Nacional 34 millones de euros, Peñarol 18 millones de euros. Liverpool 12 millones de euros, Atlético River Plate 9 millones de euros.

Y que siga rodando el balón.