Sensei rojinegro

Después de varias semanas de intenso futbol, termina la Eurocopa y la Copa América, algunos partidos intrascendentes y otros muy buenos, la calidad y el mejor futbol se jugó en la Euro.

En la Euro llego España, que para mi gusto fue el que mejor participación tuvo. Inglaterra es el otro finalista. En un juego muy reñido y de un gol en los últimos minutos del partido, España logra el campeonato de la Euro Copa, derrotando a una Inglaterra que le dio muy buena pelea, digno campeón España.

La Copa América, Argentina que fue el favorito de la Conmebol fue el que ellos querían que llegara y si le dieron su manita y ayudadita, Colombia por méritos propios llego a esta instancia. En el partido por el tercer lugar, Canadá lo tenía casi en la bolsa y Uruguay les empata minutos antes de terminar el encuentro, en tanda de penales los Uruguayos fueron más certeros y se llevaron en tercer lugar, la verdad Canadá se lo merecía. Argentina se lleva la Copa América, en un juego muy intenso los Ches logran en tiempos extras ganarle a una muy aguerrida Colombia, para mi gusto los Colombianos fueron el mejor equipo de la justa, pero no les alcanzó.

En la jornada 2 de nuestra Liga MX. América le gana a Querétaro 3 – 1, 2 goles de Henry Martin el gran ausente de la selección. Mazatlán viene de atrás i de ir perdiendo 2 – 0, rescata el empate en el último suspiro del partido. Tijuana le gana a las Chivas 4 – 2 en la perrera, al Chicharito le anulan 2 goles, ahora el VAR no ayudo al rebaño. Atlas se fue arriba con un golazo de Fulgencio, un error garrafal entre la defensa y el portero Hernández le regala un gol a los Tigres, que ahora fueron solo unos gatitos. Necaxa en casa haciendo un muy buen juego, golea 4 – 1 al Puebla, los camoteros ni las manos metieron. Los hermanitos empataron a cero goles, León y Pachuca no se hicieron daño. Santos araña un puntito y empatan a un gol con los Pumas. Toluca la llevaba tranquilo con un 2 – 0 y Juárez lo alcanzo, y le complico el partido, al final el diablo lo gano 3 – 2, Monterrey el soberbio Monterrey cayo en su casa 4 – 0 el Cruz Azul lo goleo, Tano Ortiz estará en la lupa en Regiolandia. Cruz Azul y Tijuana van invictos y a la cabeza de la tabla.

Una de las cosas que deberán de tomarse en cuenta para mejorar nuestra liga y por consecuencia nuestro futbol, es limitar el número de extranjeros de preferencia de tajo o si no se puede hacerlo gradualmente. Es bien sabido que esto es permitido por nuestros dirigentes, pues sabemos que se llevan una enorme tajada en esas transacciones.

Los estudios han confirmado que los extranjeros en nuestra Liga MX no cumplen ni con el 50% de los minutos jugados en sus clubs. Ya pusieron nuestras autoridades como objetivo mejorar la calidad de los futbolistas extranjeros que lleguen a nuestro futbol para el 2025, donde se buscaran implementar algunos candados que puedan garantizar la llegada de elementos con un mejor valor. Aunque para ser sinceros no han explicado con claridad como va su suceder esto.

Estudios especializados han revisado como fue el aporte de los futbolistas extranjeros en este último campeonato clausura 2024, tomando en cuenta que estos hayan estado en el campo al menos el 60 % de los minutos disputados en su equipo a lo largo de la competencia, esto se divide en 3 categorías: extranjeros, naturalizados mexicanos y los mexicoamericanos.

En el clausura 2024 participaron 140 futbolistas extranjeros, contabilizaron solo el 43 % supero la media de los 60 % de minutos disputados en sus equipos, esto quiere decir que 71 futbolistas del total no lo lograron y los que sí lo hicieron fueron 69.

De esos 140 elementos foráneos, 13 no superaron ni el 10 % de minutos disputados en su club, lo viene a representar el 9.30 %. Lo notorio de esto es que solo seis jugadores extranjeros lograron completar el 100 % de los minutos disputados por su equipo, de esto cuatro fueron porteros y solo 2 jugadores de campo.

Los naturalizados en el clausura 2024 fueron en total 8, solo 2 superaron los 60 % de los minutos jugados en su equipo en el torneo, estos fueron Julián Quiñones del América y Matheus Doria del Santos. Y solo 1 Naturalizado mexicano se quedó sin jugar en el semestre del 2024 en la liga MX, este fue el arquero de las Chivas, Oscar Wally. Mientras los otros 5 restantes participaron entre un 11 % a un 60 % de minutos jugados en su club.

Otros que podemos analizar serían los llamados mexicoamericanos, estos fueron un total de 10. De los cuales ninguno logro superar el 60 % de minutos disputados en su club, solo 8 estuvieron en un rango del 11 % al 59 %. Solo 2 no rebasaron ni el 10 %.

En los goles cual fue el aporte en el clausura 2024, el total de goles fueron 486, de los cuales el 45.90 fueron obra jugadores extranjeros con un total de 223 goles, los naturalizados marcaron 22 goles con un 4.24% y los México americanos solo anotaron 12 goles con el 2.47 %, de todos los futbolistas mencionados representaron en total el 52.90% de los goles anotados en el pasado campeonato.

Jugadores que participaron como naturalizados: Thiago Volpi, Matheus Doria, Andrés Mosquera, Unai Bilbao, Brayan Angulo, Rafael Carioca, José Caicedo, Omar Fernández, Leonardo Suarez y German Berterame.

Los que ya iniciaron sus trámites de nacionalización son: Álvaro Fidalgo del América, juan Ignacio Dinenno de Pumas, Nicolas Ibáñez de Tigres.

Jugadores extranjeros por plantilla registrados hasta ahora por equipos.

América: Sebastián Cáceres, uruguayo. Defensa, Brian Rodríguez, uruguayo, medio. Álvaro Fidalgo, español, medio. Diego Valdés, chileno, medio. Richard Sanchez, paraguayo, medio. Javairo Dilrosum, holandés. Delantero. Entrenador: André Jardine, brasileño.

Atlas: Camilo Vargas, Portero, colombiano. Hugo Nervo, argentino, defensa. Mateo García, argentino, delantero, Mauro Manotas, colombiano, delantero. John Murillo, venezolano, delantero. Brian Lozano, uruguayo, delantero. Entrenador: Beñat San José, español

Atlético San Luis: Cristiano Piccini, italiano, defensa. Juan Sanabria, uruguayo, medio. Mateo Klimowicz, argentino, medio. Rodrigo Dourado , brasileño, medio. Antoine Luc Salles-lamonge, Frances, medio. Franck Fortune Boli, Costa de Marfil, delantero. Leonardo Bonatini, Brasil, delantero. Vitor Samuel Ferreira, brasileño, delantero. Yan Philipe Oliveira, brasileño, delantero. Entrenador: Domenec Torrent, español.

Cruz Azul: Kevin Mier, colombiano, portero. Willer Emilio Ditta, colombiano, defensa. Camilo Cándido, uruguayo, defensa. Gonzalo Piovi, argentino, defensa. Lorenzo Faravelli, argentino, defensa. José Rivero, uruguayo, medio. Carlos Rotondi, argentino, medio. Georgios Giakoumakis, griego, delantero. Gabriel Fernández, uruguayo, delantero. Entrenador: Martín Rodrigo Anselmi, argentino.

F.C. Juárez: Moisés Castillo, colombiano, defensa. Francisco Calvo, Costa Rica, defensa. Andrija Vukcevic, Montenegro, defensa. Diego Valores, colombiano, medio. Edson da Silva, Brasil, medio. Luis Castro, uruguayo, medio. Avilés Hurtado, colombiano, medio. Aitor García, español, medio. Michael Santos, uruguayo, delantero. Entrenador: Mauricio Nogueira, brasileño.

León: Luciano Cabral, argentino, defensa. Jaine Barreiro, colombiano, defensa. Edgar Guerra, colombiano, medio. Alan Medina, uruguayo, medio. Entrenador: Jorge Rodrigo Bava, uruguayo.

Mazatlán: Facundo Almada, argentino, defensa. Luca Merolla, argentino, defensa. David Colman, aguayo, medio. Eduard Bello, Jordán Sierra, ecuatoriano, medio. Luis Amarilla, paraguayo, delantero. Nicolás Benedetti, colombiano, delantero. Edgar Bárcenas, panameño, delantero. Gustavo del Prete, argentino, delantero. Entrenador: Victor Vucetich, mexicano.

Monterrey: Esteban Andrada, argentino, portero. Sebastián Vegas, chileno, defensa. John Medina, colombiano, defensa. Sergio Canales, español, Medio. Maximiliano Meza, argentino, medio. Johan Rojas, colombiano, medio. Jorge Rodríguez, argentino, medio. German Berterame, argentino, delantero, Rodrigo Aguirre, uruguayo, delantero. Entrenador: Fernando Ortiz, argentino.

Necaxa: Luis Usain, argentino, portero. Agustín Oliveros, uruguayo, defensa. Kevin Abte, colombiano, medio. Agustín Palavecino, argentino, medio. José Antonio Paradela, argentino, delantero. Diber Cambindo, colombiano, delantero. Entrenador: Eduardo Fentanes, mexicano.

Querétaro: Jonathan Ezequiel Perlaza, ecuatoriano, defensa. Samuel Sosa, venezolano, medio, Lucas Rodríguez, argentino, Medio. Federico Lertora, argentino, medio. Martin Rio, argentino, medio. Ake Loba, marfileño, delantero. Eduardo Preciado, ecuatoriano, delantero. Entrenador: Mauro Néstor Gerk, argentino.

Pachuca: Sergio Barreto, Argentino, defensa. Diego Rodríguez, uruguayo, defensa. Gustavo Cabral, argentino, defensa. Norman Micolta, ecuatoriano, defensa. Nelson Deossa, colombiano, medio. Oussama Idrissi, holandés, delantero. Salomón Rondón, venezolano, delantero, Angel Mena, Ecuador, delantero. Entrenador: Guillermo Almada, uruguayo.

Puebla: Sebastián Olmedo, Paraguay, defensa. Emanuel Gularte, uruguayo, defensa. Gastón Silva, uruguayo, defensa. Brayan Angulo, Colombia, defensa. Facundo Waller, uruguayo, medio. Kevin Velazco, Colombia, medio. Gustavo Ferrareis, brasileño, delantero, Lucas Cavallini, canadiense, delantero. Entrenador: José de la Torre, mexicano.

Pumas: Lisandro Magallan, argentino, defensa. Nathanael Da Silva, brasileño, defensa. Robert Ergas, uruguayo, defensa. José Caicedo, colombiano, medio. Leonardo Suarez, argentino, medio. Piero Quispe, peruano, medio. Entrenador: Gustavo Lema, argentino.Santos: Bruno Amione, argentino, defensa. Santiago Núñez, argentino, defensa. Anderson Santamaria, peruano, defensa. Franco Fagundez, uruguayo, medio. Pedro Aquino, medio. Ramiro Sordo, argentino, medio. Entrenador: Ignacio Ambriz, mexicano.

Tigres: Nahuel Guzman, argentino, portero. Samir de Souza, brasileño, defensa. Rafael de Souza, brasileño, medio. Fernando Gorriaran, uruguayo, medio. Juan Brunetta, argentino, medio. Guido Pizarro, argentino, medio. Nicolas Ibáñez, argentino, delantero. André-Pierre Gignac, Frances, delantero. Luis Quiñones, colombiano, delantero. Entrenador: Veljko Paunovic, serbio.

Toluca: Tiago Voldi, brasileño, portero. Andrés Pereira, uruguayo, defensa. Luan García, brasileño, defensa. Jean Meneses, chileno, medio. Claudio Baeza, chileno, medio. Maximiliano Araujo, uruguayo, delantero. Joao Días, portugués, delantero. Robert Morales, paraguayo, delantero. Entrenador: Renato Manuel Alves, portugués.

Xolos: Nicolas Diaz, chileno, defensa. Unai Bilbao, español, defensa. Kevin Balanta, colombiano, defensa. Christian Rivera, colombiano, medio. Emanuel Reynoso, argentino, medio. José Zúñiga, colombiano, delantero. Domingo Blanco, argentino, delantero. Carlos Gonzalez, paraguayo. delantero. Entrenador: Juan Carlos Osorio, Colombiano.

Por la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup habrá doble jornada.

La jornada Número 3 de la liga inicia el martes 16 con los juegos; Querétaro vs Chivas a las 7:00pm, Atlas vs Santos 7:00 pm, Puebla vs León 21:00 pm, Pachuca vs San Luis 9:00 pm, Cruz Azul vs Xolos 9:05 pm.

Miércoles 17, 7:00 pm Juárez vs Pumas, Toluca vs Mazatlán 9.00 pm, Tigres vs América 9:00 pm, Necaxa vs Monterrey 9:05 pm.

Jornada No 4. viernes 19 San Luis vs Xolos 19:00 pm, Puebla vs Atlas 21:05 pm, sábado 20 Chivas vs Mazatlán 17:05 pm, Santos vs Tigres 19:00 pm, Juárez vs América 21:00 pm, Cruz Azul vs Toluca 21:05 pm, domingo 21 Pumas vs Pachuca 17:00 pm, León vs Necaxa 19:05 pm.

Quiero enviar una felicitación a Mariel Montes de Oca por la reapertura del Pesebre Sur, en las afueras del estadio jalisco un lugar muy concurrido por los futboleros, los días de partido.

¡Y que siga rodando el balón, y esta semana mucho más!