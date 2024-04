Sensei rojinegro

Lo que se le viene al Rojinegro en el próximo campeonato, aparte que va estar en zona del porcentaje ante la increíble actitud e ineptitud de su directiva, va ser una gran caída en la venta de pases rojinegros, esto ya se está palpando en este campeonato como ya muchos aficionados han estado manifestando en las redes sociales que dé ya, no asistirán a los juegos que le quedan al Atlas y que muy difícilmente compraran otro abono. Se va perder mucha afición y sobre todo de los niños y algunos jóvenes que ya le perdieron el amor.

Después del bi campeonato que creo que nos causó más daño que beneficio, muchos niños voltearon hacia la academia, pero muy pronto se le fue el amor.En mi familia todos hemos sido rojinegros, por herencia porque desde los 6 años nos llevaron al estadio, nos bajaban a la cancha, salíamos cuando todavía se podía en ataño, con los jugadores de la mano y posábamos para la foto con el equipo, Atlas siempre tuvo cobijado a los niños y jóvenes, en tiempo de los viejos dueños siempre se preocuparon por que entraran gratis acompañados de un adulto y así fueron sembrando el amor a esta camiseta, que a pesar de los nuevos dueños, es un equipo muy querido y amado.

El otro día me dijo mi sobri nieto, que ya no le iba al Atlas, el de 9 años, rojinegro desde que nació, por su padre y por sus tíos, textualmente me soltó que el Atlas ya no gana siempre pierde y ahora le voy al América. Como este caso va haber miles, y lo que Orlegi no ha querido darse cuenta que ellos serán muy dueños del equipo, pero de lo que no son dueños es de la noble, fiel y sufrida afición que sigue al atlas, esto nunca se acabara, el Atlas vale lo que vale por su gente.

Lo que no hace la directiva, los jugadores dieron la cara al menos los tres que dieron la conferencia, tres referentes del Atlas, Camilo, Nervo y Rocha. Hablaron apenados, lo echo en el actual campeonato ya no se puede borrar. Al menos tuvieron los tamaños para hacerlo, de Orlegi no nos extraña. Lo que si queremos es que se acabe este torneo. Ya se fue Pepe Riestra del Atlas, si serás recordado por el Bi Campeonato, pero últimamente más criticado y menos extrañado por llevar al Rojinegro al abismo, era evidente que no podías hacer dos chambas, en dos equipos y dos países, el que llega un argentino German Brunati, viene con una carrera de gestiones en sud América y Europa, y últimamente en Uruguay, una incógnita lo importante de todo, ¿le reforzaran al equipo?, pronto lo veremos. De momento bienvenido a la Familia sufrida del rojinegro.

A dos fechas de que se acabe este campeonato, Mazatlán va a la casa del Querétaro y le gana 2 a 0, un tropezón muy grande para los Queretanos que les puede costar el play in. Necaxa sigue escalando lugares rumbo a la liguilla, le gana 2 a 0 a los Santos, un equipo modesto, pero haciendo lo suyo. La máquina ya en tiempo de compensación le gana por 1 a 0 al Puebla, Cruz Azul busca quedar entre los primeros lugares. Guadalajara gana 1 a 0 con autogol y después manejo muy bien el partido, Pachuca no pudo, y otra vez el Chicharito no viajo por lesión. Nuestro futbol es algo increíble, Toluca golea la semana pasada, va al Azteca contra el América y este lo golea 5 a 1, buena repasada le dio las águilas a los diablos. En un muy buen juego en regiolandia Monterrey le empata a los Tigres a 3 goles, el árbitro se excedió con el tiempo de reposición y prácticamente espero a que los rayados les empataran a los tigres. Pumas gano con la mínima, 1 a 0 al León, Guardado sale de cambio de la fiera y arma escándalo en la banca, molesto por ser sustituido. ¡Por fin aleluya! Atlas le gana a uno más malo, 2 a 1 termina el juego contra San Luis, y también termina la racha negativa del rojinegro. Este triunfo no borra el pésimo torneo del rojinegro. América se trepa al liderato con 32 puntos, Toluca, Monterrey y Toluca le siguen con 29 puntos, Necaxa les sigue con 27 puntos, Pachuca, Tigres y Chivas van con 25 puntos, Pumas y Querétaro con 23 puntos. Estos equipos son los que prácticamente tendrán liguilla y play in. La lucha por el último lugar será entre Tijuana y Puebla.

La Champions nos enseña lo que es el verdadero futbol, dos excelentes juegos el martes, a tope una calidad futbolística de otro mundo. En el Arsenal contra Bayern empatan a 2 goles, terminaran su obra el 17 de abril en Alemania. En el Real Madrid vs Manchester City todo un banquete de grandes goles, estos equipos dieron un gran partido, con una intensidad de ambos y partido lleno de emociones y grandes goles, cerraran en Inglaterra también el 17 de abril. El miércoles el Barcelona va de visita a Francia y vence 3 a 2 al PSG en otro partido lleno de futbol de entrega y goles, con una calidad de futbol de ambos equipos, da gusto ver esta clase de partidos. En otro juego el no menos emocionante el Atlético de Madrid gana en casa 2 a 1 al Borussia Dortmund, dejando todo para la vuelta. Los juegos de vuelta se llevarán a cabo el martes 16 de abril el Barcelona vs PSG y el Dortmund vs Atlético de Madrid, el miércoles 17 de este mes Bayern vs Arsenal y Manchester City vs Real Madrid, van hacer un platillo de lujo.

En la Concachampions, América dio catedra y cerro su llave con categoría, como se debe jugar este tipo de partidos con un contundente 9 a 2 en el global dejo muy clara su hegemonía El New England Revolution no fue rival. Ahora a lo que sigue, su rival será el Pachuca, en la otra llave no pudo ser un ridículo mayúsculo de los Tigres, desde su alineación Siboldi mando el mensaje que jugaría defensivo y buscar el no perder, en el pecado se llevó la penitencia, Columbus Crew fue paciente y aprovecho se llevó el partido a penales, donde Gignac y Pizarro fallaron increíblemente desde los 11 pasos, le tembló la mano a Siboldi y dejo al Frances en el campo. La soberbia de tigres los mato. Pachuca termino su obra llevando el juego y sin hacerlo a fondo con un global aplastante le gana 2 a 1 al Herediano dejando la serie 7 a 1 y va contra las Águilas. En Monterrey el juego más esperado por la presencia de Leo Messi y sus compadres ex Barza, fue ganado por los rayados, una gran fiesta en el Gigante de Acero un lleno total, Rayados dio un repason al Inter de Miami ganando 3 a 1 y en el global 5 a 2. Las semifinales están por definir fecha, pero los juegos serian Columbus vs Monterrey y Pachuca vs América, lo seguro es que habrá un equipo mexicano en la final. La buena noticia para el Inter de Miami de Messi y sus secuaces, es que hay muchas posibilidades de que sean invitados en lo que le dicen "wild card" al mundial de clubes del 2025, a pesar que no calificaron, pero obvio son una excelente vitrina para ese torneo.

Ya están listos los grupos para uno de los torneos más interesantes del balompié, creo yo que después del mundial, la Eurocopa es el más importante.

En el Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría y Suiza, Grupo B: España, Croacia, Italia y Albania, Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D: Polonia, Holanda, Austria y Francia, Grupo E: Bélgica, Eslovenia, Rumania y Ucrania y el Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal y Checoslovaquia.

La UEFA EURO 2024 comienza en Múnich el viernes 14 de junio y termina con la final en Berlín el domingo 14 de julio.

Otro torneo no menos interesante este verano, va ser la Copa América a jugarse en los Estados Unidos. Con invitados de la Concacaf en esta ocasión.

Los Grupos son los siguientes. Grupa A: Argentina, Perú, Chile y Canadá. Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

Este torneo va iniciar el 20 de junio al 14 de Julio.

Y que siga rodando el balón.