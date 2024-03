Sensei rojinegro

En los tiempos de Atlas comandados por los socios, destacaron muchos formadores de las fuerzas básicas, conocí y traté a tres de ellos: Profesor Rubén Duarte, Luis Alberto Padilla “el Amaury" y Alberto Clark. El profesor Duarte actualmente trabaja con Dorados en la liga de expansión como auxiliar técnico, tuve el gusto de toparme con él hace unas semanas en el aeropuerto de esta ciudad, Alberto Clark es el actual director deportivo del Necaxa y el Amaury Padilla de momento no está trabajando.

Ellos formaron muy buenos elementos para el equipo haciendo un excelente trabajo, lamentablemente fueron removidos cuando llegaron los Aztecos al Club.

Durante muchos años el equipo Atlas fue surtidor de jugadores para varios equipos de la Liga MX, en la actualidad todavía hay varios participando en ellos.

Los equipos que tienen ex rojinegros formados en casa son:

Monterrey tiene a Ponchito Gonzalez, América a Israel Reyes y Cristian Calderón, Tigres a Jesus Angulo, Juan Pablo Vigon, Jonathan Herrera, Necaxa a Brayan Garnica, Querétaro Brayton Vázquez, León Andrés Guardado, Chivas al Pollo Briseño, Santos a Ismael Govea y Hugo Rodríguez, San Luis a Jürgen Damm, Xolos al eterno Jesus Corona, Diego Barbosa, Alejandro Gómez, en Puebla Martin Barragán, Daniel Aguilar y el Fideo Álvarez, Bravos de Juárez al repatriado de Chicago Ian Jairo Torres. Muchos de ellos, sino que la gran mayoría agradecidos con los rojinegros por hacerlos debutar, otros como Antonio Briseño, olvidaron de donde salieron.

En la Liga de Expansión todavía hay canteranos rojinegros jugando, los más destacados son: Néstor Vidrio en los Venados de Yucatán, Edson Rivera en los Leones Negros de la UdeG, Flavio Santos en el Atlético La Paz, Jairo Nungaray en el Tepatitlán, Ulises Cardona en el Atlético Morelia y Esteve Padilla como auxiliar técnico en Cimarrones de Hermosillo.

También actualmente en la Liga MX, hay varios jugadores no hechos en casa que jugaron con el Atlas y participan en otros equipos: Jaziel Martínez en los Rayados de Monterrey, Julián Quiñones en las Águilas, Jaine Barreiro en León, Isaac Brizuela en las Chivas, Christian Tabo en los Pumas, José Madueña en Mazatlán, Miguel Fraga y Pablo Gonzalez en Puebla, en los Bravos de Juárez a José Abella, Javier Salas y Dieter Villalpando.

Trabajando en el área técnica también hay muchos ex jugadores rojinegros y otros que no fueron jugadores que vale la pena mencionar. En el Monterrey al muy querido Juan Pablo Rodríguez como auxiliar, ojalá se le dé la oportunidad en casa él ha estado picando piedra, en los Tuzos del Pachuca al profesor Rubens Valenzuela él fue preparador físico con varios entrenadores. Tigres tiene de técnico a Robert Dante Siboldi y a Miguel de Jesus Fuentes dos ex porteros, en León a Jorge Bava entrenador actual y con Mazatlán a Gilberto Adame como auxiliar.

A lo mejor omití algunos nombres, pero son los que recuerdo sin dejar de nombrar en el extranjero a Rafael Márquez con el equipo B del Barcelona.

Siguiendo con mis Rojinegros, el lamentable torneo que se ha estado jugando que ha traído un sin número de jugadores lesionados evidentemente por una muy mala preparación física, han sido los jugadores expulsados los que han dejado al equipo disminuido en los encuentros. El total de tarjetas rojas hasta el momento van 7, 6 directas y una por doble amonestación, con 26 amarillas. En torneo del 2000 fueron 10 expulsados incluyendo liguilla, en el 2001 9 expulsados, 2022 9 expulsados con liguilla incluida, creo que este torneo van a romper el récord.

Con tristeza vuelven a ocurrir actos violentos en la Liga, como ocurrió en el Estadio Jalisco en el juego Atlas vs Monterrey o el volver a escuchar gritos homofóbicos en el Akron en el par de juegos de Chivas vs América, también en el estadio Azteca con estos mismos actores, y la federación se queda tranquila, me pregunto yo de que sirve el famoso Fan ID, si no se puede detectar y sancionar a estos tipejos, ¿por qué no toman cartas en el asunto? se dice que hasta los mismos árbitros tienen órdenes de no parar el juego cuando se escuchan y son maquillados por el sonido local. Se especula que no quieren llamar la atención por la proximidad del mundial, será o no será, pero pronto esto puede escalar a cosas lamentables.

Chismes cortos y al pie: Quien iba pensar que la selección Alemana y su federación cambiaría su marca de equipamiento, toda la vida lo vimos con la de las tres líneas, ver a los germanos sin ese patrocinador pensé que nunca lo veríamos y ahora se mete el de la palomita, el billete es el billete. La selección Mexicana estreno uniforme contra Panamá, la verdad a mí no me desagrado ese uniforme gris. La selección sub 23 perdió contra la Argentina en Mazatlán, nueva sangre se está fogueando, se verán las caras hoy nuevamente ahora en Puebla. Los Che´s preparándose para las olimpiadas. Por fin se regulariza nuestro campeonato con el juego pendiente de la jornada 7 en feria de goles, los bravos de Juárez derrotan al Puebla por 4 a 3 y así todos los equipos ya están parejos. América pierde en un amistoso contra la máquina del Cruz Azul 3 a 2, ambos equipos con muchas ausencias, pero lo que valió la pena fue los dólares que se trajeron. En juego que solo fue para sacarle los billetes a los paisanos, Atlas y Chivas repletos de suplentes empataron a 0 en California.

¡Que papelón! Ya sabíamos que esta selección de Televisa, no daba para más ahora si se deben tomar cartas en el asunto y que venga un golpe de autoridad por algo parecido corrieron a Cocca, la verdad no se salva ningún jugador y el inepto del Jimmy no tiene por qué quedarse al mando, viene la copa América y sin eliminatorias el rumbo de la selección no es nada bueno. Que va suceder, esperemos que de algo sirva esta humillación producida por los gringos.

Y que siga rodando el balón.