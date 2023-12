Sensei rojinegro

Las Águilas ya amarraron su pase a la semifinal con un marcador global de 4 a 2 dejaron fuera al León, que para mi gusto planteo mal el partido, ya que guardo a sus mejores hombres para el 2do lapso, perdiendo un tiempo, siempre pienso igual que las liguillas hay que jugarlas a tope, ahora León a pensar en el mundial de clubes. Por su parte el Monterrey queda fuera en casa, otra vez el Tano Ortiz se le hace agua el engrudo y no sabe cómo sacar provecho como local, pierde 2 a 1 en el global y el San Luis es un digno equipo en la siguiente fase, un fuerte golpe para el orgullo de los regios.

Se veía que no era suficiente un gol de Chivas, y los Pumas lo golearon en el de vuelta 3 a 0, otra vez Pauno no supo que hacer en la liguilla, creo yo que le deben dar las gracias no tiene la capacidad para dirigir al rebaño, será el último juego de Alexis Vega el de ayer, no aporto nada, el público nuevamente lo abucheo, sería lo más sano darle salida.

Tigres, gusto y goleo al Puebla, termino con una gran actuación en su casa y entra a la semifinal y cierran en casa. Los juegos de semifinal ya están listos, América va con el sorprendente San Luis, Tigres va con un muy motivado Pumas, se esperan muy buenos juegos esta semana.

En expansión, Cancún se llevó el campeonato contra el Atlante.

Bonita camisa va estrenar el León en el mundial de clubes, muy llamativa limpia de patrocinadores, siendo los esmeraldas uno de los equipos que porta más publicidad en su casaca como lo estila el grupo Pachuca, pero para este torneo la FIFA solo permite un patrocinador al frente. Mucha suerte a los leoneses.

Otra regla nueva se va a poner a prueba en algunos torneos en el mundo el próximo año, como en el hockey sobre hielo el árbitro podrá sacar del juego por 10 minutos a los jugadores que se excedan en las reclamaciones, lo mandara a la congeladora por 10 minutos, dejando a su equipo con uno menos momentáneamente, lo que no se ha dicho es si se utilizara una tarjeta azul, como en la NHL (Nacional Hockey League).

La Champions está llegando a su última jornada, en el grupo A ya está el Bayern en primer lugar dejando un lugar para tres equipos, en el Grupo B EL Arsenal se quedó con el primer lugar y muy posible el PSV con el segundo boleto, el grupo C el Real Madrid no tuvo problemas en llegar a la cima y el Napoli lo va acompañar, el grupo D LA Real Sociedad junto con el Inter ya amarraron, En el E, Atlético de Madrid y La Lazio también estarán en la siguiente fase, el grupo F, el Dortmund entro en primero y es muy posible que el PSG lo acompañe, el Manchester City en el G camino sin problemas junto al Leipzig, El Barcelona este año si pudo acceder a la siguiente ronda en el H y esperara al Porto o al Shakhtar. A esperar la última jornada a jugarse el 12 y 13 de diciembre y vendrá el sorteo para la siguiente etapa.

Da risa el castigo de la FIFA a México por los acontecimientos en el juego vs Honduras, el grito homofóbico sigue apareciendo y ahora bajan dos lugares a los verdes del ranking mundial de FIFA. Creo que a futuro en las próximas eliminatorias mundialistas para el mundial 2030, hay que tener mucho cuidado con estos hechos, ya que no creo que sigan haciéndose de la vista gorda y van a proceder con más exigencia, hasta con la posibilidad de restarles puntos o jugar a puerta cerrada, hasta que no pase esto vamos a entender. Sabemos que es una forma tonta de la afición en protestar por los manejos que hacen con la selección, pero hasta que no afecten al monopolio que maneja los hilos, van a poner un hasta aquí, ya lo veremos.

Y que siga rodando el balón.