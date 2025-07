Sensei Rojinegro

Mundial de Clubes

Chelsea le gana 2 – 0 al Fluminense, el ultimo equipo de América que quedaba se despide del torneo, Chelsea es un digno finalista. PSG no tuvo rival y le dio la humillada de su vida a un Real Madrid que ni las manos metió, se vio que equipo tiene más calidad el marcador fue 4 – 0 a favor de los Galos.

Final

Chelsea no tuvo rival, muchos pensábamos que el PSG se llevaría el Mundial de Clubes, pero el cuadro ingles se vio muy superior y le hizo un planteamiento desde el principio que nunca pudo descifrar el PSG. Le pasa por encima y lo gana 3 – 0. Es un digno campeón y con una muy buena bolsa de $ 126 Millones USD.

La FIFA quedó contenta con este mundial, que sirvió para poner a prueba muchas cosas para el Mundial del próximo año en USA, hay muchas cosas por corregir y otras que deberán tener mucha atención de parte de los FIFOS.

Liga MX Resultados 1ª Jornada

Bravos de Juárez y América empatan a un gol, nada para nadie. Xolos tiene su primer triunfo, ganándole a Querétaro con un auto gol por 1 – 0, Santos debuta en casa goleando 3 – 0 a los Pumas. Toluca inicia ganándole 3 – 1 al Necaxa, Los Diablos quieren repetir este campeonato. Cruz Azul decepciona a su afición y empata a cero goles contra el Mazatlán. Pachuca derrota 3 – 0 al Monterrey, no pudo el cuadro regio con los tuzos. León pierde 1 – 0 en casa contra el San Luis en tiempo añadido.

Atlas debuta ganándole 3-2 al Puebla, con un cuadro con muchas novedades y jugadores lastimados y castigados, logran sacar el partido y se traen los primeros tres puntos de visita.

Chivas y Tigres, al no jugar aprovecharon y tuvieron juegos amistosos, Chivas le gana 5 – 0 a la UdeG y Tigres golea 11 – 0 al Morelia, ambos equipos listos para la 2da fecha.

Jornada 2 Liga MX

Miércoles 16 de Julio

América vs Xolos 7.00 pm, Santos vs Toluca 9.00 pm.

Viernes 18 de Julio

Necaxa vs Querétaro 7.00 pm, San Luis vs Monterrey 9.00 pm, Mazatlán vs Puebla 9.00 pm

Sábado 19 de Julio

León vs Chivas 7.00 pm, Tigres vs Xolos 7.00 pm, Atlas vs Cruz Azul 21.00 pm.

Domingo 20 de Julio

Pumas vs Pachuca 12.00 pm.

Casos y cosas del futbol

Que Marca de Camiseta vestirá cada Equipo en este campeonato

• Charly: Atlas, León, Santos, Xolos

• Pirma: Cruz Azul, Necaxa, Mazatlán, Puebla.

• Puma: Chivas, Monterrey.

• Adidas: América, Tigres.

• Joma: Bravos de Juárez.

• New Balance: Toluca.

• Nike: Pumas.

• Sporelli: San Luis.

• Skechers: Pachuca.

• Keuka: Querétaro.

Balón de Oro

Los ganadores de los Balones de Oro fueron estos:

• Portero: Kevin Mier – Cruz Azul

• Defensa Central: Willer Ditta – Cruz Azul

• Lateral: Jesus Gallardo – Toluca

• Medio Defensivo: Agustín Palavecino – Necaxa

• Medio Ofensivo: Alexis Vega -Toluca

• Delantero: Paulinho – Toluca

• Director Técnico: André Jardine – Toluca

• Novato: Hugo Camberos – Guadalajara

• Jugador del Campeonato: Paulinho – Toluca

• Gol del Año: Alexis Vega – Toluca

• Liga de Expansión: Jesus Ocejo – Leones Negros

• Portera: Esthefanny Barreras – Pachuca

• Jugadora: Charlyn Corral – Pachuca

• Director Técnico: Oscar Torres - Pachuca

Los ganadores del Balón de Oro, serán parte del equipo en el juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS

Selección Nacional

Yo sé que son sueños guajiros, pero como me gustaría que la Selección Nacional, buscara cambiar de Confederación, la verdad jugar en la CONCACAF no le ayuda, el nivel de la zona no es bueno. México debería jugar en la CONMEBOL donde tendría un roce con equipos más fuertes que ayudaría más a nuestra selección, pero son solo sueños.

Selecciones que cambiaron de Confederación

Estos equipos buscaron su cambio para tener mejor competencia

• Australia: se cambio de la OFC Oceanía Football Confederation, y ahora está en la AFC Asian Football Confederation. Esto le permitió asistir a más mundiales. Fue en 2006 el cambio.

• Chipre: pertenecía a la Confederación de Asia, pero se cambió a la UEFA Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, esto fue en 1962.

• Guyana: Por su ubicación geográfica le correspondía jugar en Sur América, pero ellos solicitaron ingresar a la CONCACAF.

• Guyana Francesa: Al igual que Guyana, por nivel se encuentra en la CONCACAF. No está afiliada a la FIFA ya que es un Departamento de ultramar de Francia, por ende, no puede jugar el Mundial.

• Israel: La selección nació en la AFC, ya que corresponde por su ubicación en Asia. Por motivos bélicos fueron dados de baja de la confederación en 1974. Participó en la OFC (Oceanía) y en 1994 se afilió a la UEFA.

• Kazajistán: Siempre fue parte de la AFC ya que se ubica en el continente asiático. En el año 2000, la federación decidió hacer una reforma y la nueva asociación decidió anotarse en la UEFA.

• Surinam: Al igual que Guyana y Guyana Francesa, se afilió en 1965 a la CONCACAF por nivel deportivo. En el 2021 jugó su primera Copa de Oro, de la cual fueron eliminados en fase de grupos, y nunca clasificó a un mundial.

De todo un poco Sobre el Mundial de Clubes 2025

Los 10 Jugadores más Longevos que participaron en el Mundial de Clubes

• Fábio Deivson Lopes Maciel – Brasileño. Club Fluminense 44 años.

• Thiago Silva – Brasileño. Club Fluminense 40 años.

• Denis Onyango – Ugandés. Club Mamelodi 40 Años.

• Luka Modric – Croata. Real Madrid 39 Años.

• Gustavo Cabral – Argentino. Club Pachuca 39 Años.

• Enzo Perez – Argentino. River Plate 39 Años.

• Manuel Neuer – Alemán. Bayern Múnich 39 Años.

• Sergio Ramos – Español. Club Monterrey 39 Años.

• Rui Patricio – Portugués. Club Al – Hain 37 Años.

• Angel Di María – Argentino. Club Benfica. 37 Años.

Los 10 Jugadores más Jóvenes que participaron en el Mundial de Clubes

• Franco Mastantuono – Argentino. River Plate. 17 Años.

• Rodrigo Mora – Portugués – Oporto. 18 Años.

• Estêvão William Almeida – Brasileño. Palmeiras. 18 Años.

• Tyrique George – Británico. Chelsea. 19 Años.

• Jobe Bellingham – Británico. Dortmund. 19 Años.

• Dean Huijsen - Neerlandés nacionalizado Español. Real Madrid. 20 Años.

• Rayan Cherki – Frances. Manchester City. 21 Años.

• Telasco Segovia – Venezolano. Inter Miami. 22 Años.

• Álvaro Fernández – Español. Benfica. 22 Años.

• William Pacho – Ecuatoriano. PSG. 23 Años.

Tabla de goleo del Mundial de Clubes 2025

• Angel Di María – Benfica…….. 4 Goles

• Serhou Guirassy – Dortmund …….. 3 Goles

• German Berterame – Monterrey …….. 3 Goles

• Gonzalo García – Real Madrid …….. 3 Goles

• Marcos Leonardo – Al-Hilal …….. 3 Goles

• Harry Kane – B. Múnich …….. 3 Goles

• Pedro Neto – Chelsea …….. 3 Goles

• Kenan Yildiz – Juventus …….. 3 Goles.

• Wessam Abou Ali – Al-Ahly …….. 3 Goles

• Jamal Musiala y Michael Olise - B. Munich …….. 3 Goles

• Kingsley Coman y Thomas Müller – B. Munich …….. 2 Goles

10 Máximos Goleadores en la Historia del Mundial de Clubes

• Cristiano Ronaldo – Portugués. …… 7 Goles.

• Gareth Bale – Gales. …… 6 Goles.

• Karim Benzema – Frances. …… 6 Goles.

• Leonel Messi – Argentino. …… 6 Goles.

• Leo Suarez – Uruguayo. …… 6 Goles.

• Cesar Delgado – Argentino. …… 5 Goles.

• Federico Valverde – Uruguayo. …… 5 Goles.

• Salem Muhamed Al-Dawsari – Saudí. …… 5 Goles.

• Denilson Martins – Brasileño. …… 4 Goles.

• Angel Di María – Argentino. …… 4 Goles.

Y que siga rodando, el balón.