Sensei Rojinegro

Ya da risa, otra vez nuestro increíble torneo adelanta una fecha y se juega anticipadamente la jornada 9 con el Atlas vs. Pumas. Para este juego los Amigos de Orlegi abrieron una parte del segundo piso del estadio, pero la asistencia fue igual a los otros partidos; era 14 de febrero y había que meterla, pero no se pudo, la falta de un matón cada vez es más evidente, la lamentable lesión del mudo, dejó sin quién lo haga.

Un insípido 0 a 0 fue el resultado. Algo que me llamó la atención fueron los encargados de checar el fan ID; dejaban pasar a los aficionados sin verificarlos. Creo que esos 25 puntos que era la meta de nuestra ilusa directiva, cada vez están más lejos y es obvio que no creo que ni al play in alcancemos. ¡¡¡Es momento que empiecen a buscar un centro delantero para el próximo campeonato, o de plano darle la oportunidad al prospecto que tienen en la sub 23 del que se hablan buenas cosas -su nombre es Daniel Cervantes-, pero por favor hagan algo señores, ni Caicedo y menos Trejo son la solución, abran los ojos!!!!

Este adelanto de la jornada 9 va a continuar el martes 20 con Puebla vs. Pachuca, Necaxa vs. Chivas y el día 21 Toluca vs. León, América vs. Mazatlán, y Toluca vs. Santos. Y el martes 27 Gallos vs. San Luis, miércoles 28 Xolos vs. Monterrey, Tigres vs. Bravos, esto provocado por la famosa Liga de campeones de la Concacaf.

Se jugaron los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf, y el Guadalajara terminó su obra ganándole al Forge con un global de 5 a 2, Tigres al igual con marcador global de 4 a 1 termina con los Whitecaps. Las Águilas gracias al gol de visitante le ganan 3 a 2 al Real Esteli, Monterrey con un contundente 7 a 1 se despacha al Comunicaciones, el Toluca hace el papelón de los equipos mexicanos al empatar en casa 4 a 4 y los goles de visitante le dan el pase al equipo Herediano de Costa Rica a la siguiente ronda. Al momento el único duelo de 16avos seguro es América vs. Chivas a jugarse el próximo 6 de marzo primero en el Akron y la vuelta el 13 de marzo en CDMX. Los demás equipos mexicanos tendrán que esperar a que los equipos norteamericanos jueguen sus partidos, Pachuca paso directos a la ronda de 16avos.

Iniciaron los octavos de la Champions y Manchester City saca un buen resultado de visita contra el Copenhague. Real Madrid también con la mínima se trae el triunfo de Alemania derrotando al Leipzig. La Lazio derrota al cuadro alemán del Bayern y gana en su estadio de Roma 1 a 0. El Paris Saint Germain (PSG) le gana 2 a 0 al cuadro español de la Real Sociedad. Esta semana se jugarán los partidos restantes, martes 20 en Italia el Inter vs. Atlético de Madrid y en los países bajos el PSV contra el Dortmund, miércoles 21 en Italia el Napoli vs. Barcelona y el Porto vs. Arsenal en Oporto Portugal.

La jornada siete inició con el Querétaro vs. Necaxa, los Rayos empataron en tiempo de compensación a 1 y continúan invictos en el torneo. Del plato a la boca se cae……, Chivas llevaba un 2 a 0 a favor, un error de su portero le abre la puerta al Mazatlán y en el tiempo agregado le empatan a 2, el mal querido Pocho Guzmán por entrenador anterior hizo los 2 goles y esta imparable y es el goleador del torneo, su técnico al estilo piojo Herrera se desquitó con el cuerpo técnico mazatleco. San Luis dejó ir el triunfo fallando una pena máxima en tiempo de reposición y empata con Xolos a 3. América pierde el invicto en la cancha del Pachuca, esta vez su defensa hizo agua y el 2 a 1 fue un marcador justo para los Tuzos. La máquina sí pitó y con autogol gana a los Tigres, esta vez los norteños se vieron superados y no pudieron igualar el marcador.

Es increíble: desde el minuto 8 León se queda con 10 hombres. Atlas, como ya sabemos, mal dirigido y con jugadores apáticos, le restaban 92 minutos con 1 hombre de más y no capitalizó eso, solo se dedicó a trasladar el balón de un lado a otro y nunca fue contundente ni efectivo. Cada vez vemos más la falta de tino de los Orlegis al traer un entrenador que ya había fracasado en nuestra liga, más su constante desprendimiento de jugadores claves, el ver el palco lleno de jugadores lesionados y un equipo corto, además más de 300 minutos sin meter gol: eso es el resultado de unos dirigentes vale madristas con su afición y vienen los Tigres.

Pumas le dio la bienvenida a Nacho Ambris, goleándolo 3 a 0 Santos otro equipo del Grupo Orlegi que no da pie con bola y esta al fondo de la tabla. Monterrey en su casa empata a 0 contra los Diablos rojos, dejando la tabla con el Cruz Azul de líder con 16 pts, le siguen los Pumas, LOS Rayados y el Pachuca con 15 Pts, América y Tigres con 14 pts, Chivas con 12 pts y Necaxa con 11, esos son los primeros 8 lugares.

Que siga rodando el balón.