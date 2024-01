Sensei Rojinegro

Ha causado mucho ruido la llegada de Andrés Guardado al conjunto de León, la verdad si fue sorpresiva, los rojinegros siempre pensamos que lo ideal sería que se retirara en el Atlas, pero las cosas no se dieron y los tiempos tampoco, como un gran referente que fue, de nuestro equipo, solo se le desea lo mejor ya que se lo merece, ¡Mucha suerte Principito!

Con el inicio de nuestra la liga, ha generado mucho malestar para los dueños de palcos, plateas y butacas del coloso de la calzada independencia, los cobros por las tarjetas para este año. Este año se cobró $ 3,745 por asiento de palco, $ 2,910 por asiento de platea y butaca, hubo un pequeño descuento para los que pagaron antes del 30 de diciembre. La gran inconformidad de los usuarios es que sienten que es excesivo ese cobro, ya que cada vez les limitan más el ingreso de comida y bebidas a los palcos, ahora se debe hacer entre semana, que lejos están aquellos tiempos que uno podía meter el día del juego, sus bebidas, comida y botanas, incluso cuando en la gradería se podía también ingresar con sus bebidas en bolsas y hasta las ahogadas remojadas, ufff que tiempos. El descontento en sí, es porque el estadio se ha estado rentando para conciertos, y por lo que se maneja el Estadio Jalisco se cotiza entre $ 15,000 a $ 18,000 millones de pesos por día, desconociendo la cantidad que se les cobra a los circos, cuando usan el estacionamiento. Es por eso que los dueños de palcos, plateas y butacas opinan que ese ingreso de dinero, que es bastante considerable puede financiar los gastos del estadio y a ellos cobrarles un precio más módico de mantenimiento. Los usuarios de palcos están solicitando a Clubes Unidos un acceso para discapacitados ya que increíblemente para palcos no existe.

El 4 de febrero la FIFA, dará a conocer cuántos partidos se podrán jugar en la sede de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, para el mundial 2026, inicialmente se hablaba de 10 partidos, pero parece que habrá la posibilidad que sean más, y ese día sabremos cuál de las tres sedes tendrá más partidos, el único estadio que necesita más que un maquillaje es el azteca, se están tardando en iniciar esa remodelación que la verdad tiene que ser a fondo. Por compromisos que hay por unos conciertos en febrero y obvio las Águilas podrán extender sus juegos hasta esa fecha. El Akron y el Gigante de Acero realmente están listo, solo algunas pequeñas adecuaciones.

Se va poner bueno, Televisa-TUDN-Vix, van a tener un monstruo enfrente ya que Amazon y Apple van ser una piedra en el zapato del Grupo Televisivo, van a buscar a los equipos elite como: Tigres y Chivas por lo pronto, para transmitir próximamente sus partidos por sus sistemas. E ir sumando poco a poco más equipos de nuestra H. Liga, y como ellos también tienen muy buenos nexos con Telemundo en USA para ofertar en ese país a nuestros equipos.

Empezó la segunda fecha del campeonato, Puebla pierde en casa 2 a 1 se estanca en el sótano y los Rayados son líderes, San Luis se despacha a los Pumas 3 a 1 y de momento es el súper líder junto al América. Cruz Azul no arranca y empata de visita a cero con Juárez. Toluca con un 4 a 1 contundente derrota al Mazatlán, América ahora si con su cuadro titular derrota al Querétaro, todavía en el Azteca. Tenía que ser al Atlas, increíblemente por problemas del VAR, el árbitro Oscar Macias, se fue a la fácil y no tomó por su cuenta 2 grandes decisiones que pudieron cambiar el resultado del partido, una expulsión y un gol, esto demuestra dos cosas, los árbitros se tiran a la cómoda haciéndose var-depedientes y es increíble que el VAR no sirva por segunda vez en Guadalajara, nuestra Femexfut tiene que ser exigente con estos detalles, así no somos la liga que ellos pretenden y presumen. Dando un primer tiempo bueno y no aprovechando, las Chivas caen con Tigres, donde debutó el “gringuito” Cowell dejando ir 2 oportunidades de gol, ahora ya no podrán decir “pero jugamos con puros mexicanos”. Restan dos juegos de esta jornada.

Se realizó el sorteo para los cuartos de final de la copa del rey en España, con la ausencia del Real Madrid, los encuentros quedarían así: martes 23 de enero Celta vs Real Sociedad, miércoles 24 Mallorca vs Girona y Atlético de Bilbao vs Barcelona y el jueves 25 Atlético de Madrid vs Sevilla.Y que siga rodando el balón.