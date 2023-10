Sensei Rojinegro

Hay mucho desconocimiento del nuevo formato de la liguilla que se implementará en este campeonato, ahora hará la aparición el “ play in “que sustituirá al repechaje, esta es una copia burda del que se usa en Estados Unidos en le NBA.

Ahora los seis primeros calificaran directos a los cuartos de final, el séptimo lugar de la tabla general va jugar como local contra el octavo a un solo duelo, donde el ganador será el séptimo calificado. El perdedor de este partido jugará contra el ganador del compromiso entre el noveno lugar vs el décimo, para conseguir el último lugar en los cuartos de final y ahí se jugará como siempre el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. A visita reciproca.

Además, el equipo que termine el campeonato con el mayor número de puntos acumulados en la fase regular de los dos torneos apertura y clausura, ira automáticamente a la liga de campeones de la Concacaf y también directo a los dieciseisavos de la Leagues Cup 2024.

La Leagues Cup 2024, estiman que se jugara en mayo de ese año, antes de que inicie el torneo regular para no parar el campeonato como se hizo esta última vez.

Toda la semana cacarearon que regresarían a su otra casa, que llenarían el estadio, no lo llenaron, celebraron las ausencias de Gignac y Carioca y ni los necesitaron los Tigres, que cobrarían venganza de la final, recibieron ahora cuatro, el desencanto de su equipo origino los gritos homofóbicos parando el juego, el regreso del castigado chicote, no fue bien recibido y lo exhibió su entrenador, al modo de esa afición, abandonaron el estadio antes de terminar, ese fue el añorado regreso de los rojiblancos al estadio jalisco. Ahora de momento están colocados en el play in.

Mientras tanto las odiadas Águilas ya está en la fiesta grande aparentemente nadie les quitara el primer lugar, los Tigres vienen cerrando bien y Los Rayados, aunque perdieron, nadie los mueve del tercer lugar y tienen un partido menos, San Luis en cuarto, Toluca en quinto y los Pumas en sexto son los seis que de momento tiene su lugar en la liguilla. Los lugares del Play in son de momento muy volátiles y se determinaran al termino de las 17 fechas.

El Atlas no tiene un panorama claro y en medio de una tormenta interna que tuvo que venir su presidente Alejandro Irarragorri a tratar de poner orden. Dependerá mucho de sus resultados y también a esperar como quedan los demás equipos, un muy negro panorama. A nada de quedarse fuera del play in.

En los Panamericanos el tri femenil cerro con paso perfecto la fase de grupos y esperara rival entre Costa Rica o Argentina, para colarse al medallero. En los varones después de las declaraciones fuera de lugar de Ivar Sisniega donde comento que el Tri no iba por medallas, estarán a la espera de un resultado entre el anfitrión Chile contra Republica Dominicana para saber su futuro.

Se jugo el clásico español donde el Real Madrid le dio la voltereta sobre el final, venciendo al Barcelona que se murió de nada, aunque tenían la ventaja. Ahora los Merengues se separa de ellos 4 puntos al igual que el Girona el Atlético de Madrid se coloca en tercero, desplazando a los catalanes al cuarto sitio.

Se viene la próxima semana una jornada doble de nuestra liga a Mx y ahí sí, que siga rodando el balón.