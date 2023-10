Sensei Rojinegro

Quiero empezar esta columna, felicitando a mi amigo y ex compañero Fernando Quirate Gutiérrez, el “Sheriff “por su muy merecido ingreso al salón de la fama del futbol en Pachuca, máximo galardón otorgado a las leyendas de nuestro futbol. Un fuerte abrazo amigo.

Después de un proceso largo, por fin Julián Quiñones es elegible para portar el uniforme de la selección mexicana, esto causa mucha polémica, sobre todo con los 100% nacionalistas y puritanos y más ahora que defiende los colores de las águilas, pero no hay que perder de vista en todas las selecciones del mundo, hay un sin número de jugadores nacionalizados y siempre se entregan en los partidos como cualquier connacional, le deseo toda la suerte del mundo a este muy querido ex rojinegro.

Por fin gano la selección del Jimmy, le llego su primer triunfo ante Ghana, con gol del reaparecido Chucky Lozano y Antuna, sacaron el partido y el entrenador tiene a sus chiqueados en Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, no sé cuándo se atreverá a probar a otro portero y según yo está en mucho mejor momento Santiago Jiménez, nuevamente el jugador que esta mejor en la liga, volvió a brillar los pocos minutos que estuvo en la cancha, me refiero al Chino Huerta. Ahora a lo que le sigue, ya que espero que no se le haga bolas el engrudo al entrenador por que el martes van contra un mejor rival, Alemania que ya le gano a los gringos.

La confederación sudamericana ya va en su tercera fecha, ellos ya están jugando las eliminatorias del mundial 2026, con un resultado muy sorpresivo entre Brasil y Venezuela que empataron a un gol. Los venezolanos le sacaron un punto en su casa a Brasil, Argentina va con paso perfecto, Chile revivió junto con Colombia y Uruguay, hay que recordar que para el mundial ellos tienen 6 plazas directas y una más en repechaje.

Ya se definieron las fechas y sedes para los próximos grandes eventos deportivos en los próximos años, el mundial de clubes 2023 en Arabia Saudita, los juegos olímpicos del 2024 en Paris, Francia, Copa América 2024 con sede en los Estados Unidos, Eurocopa de futbol 2024 en Alemania, el nuevo mundial de clubes 2025 en Estados Unidos, el mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, en el 2028 la Euro Copa en Irlanda y el Reino Unido, Las Olimpiadas 2028 por tercera vez en Los Ángeles, Ca, USA.

En el 2030 el polémico Mundial de Futbol a realizarse en tres continentes, Sud América, Europa y África, siendo sedes; Paraguay, Argentina y Uruguay, por América, por Europa Portugal y España y Marruecos por África. Todo un reto en la logística, traslados y la participación de más selecciones. En el 2032 la Euro Copa en Italia y Turquía, y por último Arabia Saudita está solicitando el mundial para el 2034. Que nos alcance la vida para ver todas estas próximas competencias.

Y que siga rodando el balón.