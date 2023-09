Sensei Rojinegro

• Parece increíble que solos los porristas televisos, vean las cosas diferentes en la selección y realmente no critiquen a fondo el pésimo trabajo que se viene manejando, los resultados lo dicen todo. Dos decepcionantes empates ante equipos de cuarto nivel. Si se continúa sin hacer cambios radicales a fondo y el entrenador nacional trate de quedar bien con sus patrones de la federación, la televisión y los patrocinadores, no vamos a conseguir un gran cambio y por lo consiguiente una buena selección. Que gran daño va tener nuestro futbol en no tener eliminatorias rumbo al mundial, no tener juegos de alta exigencia. El volver a traer jugadores que ya pasaron su mejor momento como Herrera y Ochoa.

Los paisanos de Estados Unidos se están cansando con la presencia de equipos malos y que cobren boletos a muy alto precio, prácticamente se está matando la gallina de los huevos de oro. Volteando a ver a Canadá y a Estados Unidos ellos están tomando muy serio su proceso jugando con rivales más calificados, dándole juego a sus estrellas europeas. Aquí únicamente sobresalieron el Chino Huerta y Jordi Cortizo. A este paso la verdad dudo mucho que el Jimmy Lozano llegue al Mundial.

• Las eliminatorias rumbo al mundial 2026 en la Conmebol han arrancado, ahí contarán con seis lugares directos y otro lugar más en repesca, con lo que se tendrán siete equipos en la justa mundialista. Solo tres equipos se quedarán fuera de la fiesta. Brasil y Argentina de momento van invictos y a la cabeza de la tabla, seguidos sorprendentemente por Colombia, donde el rojinegro Camilo Vargas ha tenido excelentes actuaciones como titular.

En la liga de expansión, el equipo de la Paz está haciendo la sorpresa, jugando un buen futbol y lidereando el campeonato, le siguen el Atlante, los Leones Negros que vienen apretando, los otros equipos a nivel estatal Tapatío y Tepa, la filial de Chivas se ha ido rezagando y el Tepa va escalando lugares.

En la liga Femenil, como siempre las Tigritas son líderes, América, Guadalajara y Monterrey son los equipos que siempre están en la cima y buscando el campeonato, este torneo Tijuana y Pachuca han armado buenos y competitivos equipos, Atlas dando tumbos, muchas salidas de jugadoras, pocas llegadas, un muy buen entrenador y armando un equipo a futuro.

Aplastante victoria del América sobre las Chivas, un partido que empezó Chivas dominando los primeros minutos y que dio un cambio radical con el primer gol de las Águilas, nuevamente Alexis Vega, Erick Gutiérrez totalmente perdidos, Pauno experimenta con la alineación y sigue terco en dejar a los jóvenes de cambio, como deben de estar lamentando el haber enviado al Chino Huerta y a Perez Bouquet a otros equipos.

Y que siga rodando el balón……..