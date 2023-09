Sensei Rojinegro

•Las visitas del Real Madrid y Barcelona femenil para jugar contra América y Tigres, han generado muy buenas entradas en los estadios, se ha generado mucha expectación para ver estos juegos y honestamente fueron muy buenos espectáculos independientemente de los resultados, hay que reconocer que poco a poco la liga femenil ha ido creciendo.

•Increíble lo que le paso a Gerardo Espinoza, debido a un mal asesoramiento, decidió renunciar a la Selección Mexicana, no puede llegar a dirigir al Puebla, en consecuencia se quedará un torneo fuera, eso solo pasa en nuestro futbol.

•Hay que poner mucha atención en los hechos sucedidos en Monterrey en su “Gigante de Acero “, unos vándalos disque aficionados golpearon a los paramédicos, debido a la frustración de ver perder a su equipo, la federación increíblemente no ha sancionado con veto a estadio, uno se pone a pensar si es porque va ser un estadio mundialista o si el equipo del Monterrey en este caso si pesa, si esta situación se hubiera llevado a cabo en el Estadio Jalisco, Querétaro o alguna otra plaza de menos peso, fácil le meten varios juegos de veto.

•Volviendo con la selección, nuestro flamante técnico nacional Jimmy Lozano, dio un discurso, en el cual promete cambios, sin embargo, hace lo contrario, por un lado llama nuevos jugadores, los que realmente están haciendo cosas diferentes y sobre todo sangre nueva, el que pide a gritos un oportunidad es Juan Pablo Vigon, ojala se la otorguen claro que la merece, perooo vuelve a llamar a Héctor Herrera que ya va a la baja, que no va llegar al mundial, a Raúl Jiménez que desde su lesión no ha podido volver a jugar como antes, Alexis Vega que no terminan de despegar en su equipo, ojala que los resultados le den la razón en estos juegos en la fecha FIFA.

•Ya se realizó el sorteo de la champions league, siempre se dice que son dirigidos, pero no hay que pensar mal, obvio se evita que los grandes se encuentren en la fase de grupos.

•Ojo en el Atlas ¿Qué está pasando con los jugadores? Se están cayendo como soldaditos de plomo, esto parece un deficiente trabajo de su preparador físico, no es posible que desde que empezó el campeonato en cada partido salgan varios jugadores contracturados o puede deberse a un exceso de trabajo o falta del mismo, se deben corregir a tiempo porque la plantilla no es muy abundante que digamos, y si hay que traer otro preparador físico, ahorita es el momento.

•La jornada 7 ha dejado una feria de goles y reacomodos en la tabla general, viene otro receso por la fecha FIFA, y la jornada 8 inician el viernes 15 de septiembre.

Y que siga rodando el balón.