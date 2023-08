Sensei Rojinegro

Finalizó la Leagues Cup y resultó tal como la idearon los organizadores con Messi y el Inter de Miami campeones en tanda de penaltis un torneo muy discutido y polémico. Eso sí, económicamente resulto un éxito y Messi fue como un anillo al dedo en la liga americana, donde su participación va generar muchos ingresos, con el mundial en puerta. Monterrey jugo por el tercer lugar y lo hizo con un cuadro alterno, perdiendo, pero con una considerable cantidad de dólares y más de 14 mil kilómetros recorridos en vuelos, por ahora solo queda esperar la planeación de esta copa el próximo año.

El mundial femenil termino con España campeón por primera vez, derrotando a las inglesas con una diferencia mínima en el marcador, cerrando esta edición realizada en dos países. Un Mundial poco visto por la diferencia de horarios en nuestro país.

Se reactiva una vez más la Liga MX, después de la desastrosa participación de los mexicanos en la Leagues Cup.

Y para no variar con bastantes polémicas arbitrales, en el León contra Mazatlán, fue invalidado un penal anotado y legítimo por un supuesto doble toque de balón, que en el var no queda muy claro y el colegiado optó la opción más fácil, anulándolo.

Pumas dejo ir vivo a Toluca terminan en empate a un gol y con conato de bronca en CU.

San Luis gana de visitante en Puebla, dejando atrás las derrotas en la Leagues Cup.

En otro partido con polémica arbitral, Bravos le empata a las Chivas con un penal dudoso y en el cual el árbitro recién descongelado Fernando Hernández no recurre al var a revisar la infracción. Lo bueno para el rebaño que Alexis Vega anotó. Las Chivas se mantienen invictas en el torneo con 3 victorias y 1 empate. Hablando de este equipo, que injusta decisión toma su cuerpo técnico al dejar fuera del equipo al Conejito Brizuela, un jugador que siempre mostró su entrega en el conjunto rojiblanco, disciplinado y honesto, ahora tendrá que buscar un nuevo equipo para continuar su carrera futbolística.

Cruz Azul y Santos empatan en un juego de ida y vuelta, repartiéndose puntos, la máquina no abandona el fondo de la tabla.

El estado lamentable de la cancha del Estadio Jalisco, no permitió el juego de local del Atlas vs América, una gran culpa de la administración del recinto que rentó el coloso para un concierto, más las lluvias de la temporada dejaron un verdadero potrero la grama del Jalisco. Mucho tiene que pensar Orlegi en no dejar que esto suceda ya que desafortunadamente la afición fiel del rojinegro se pierde un juego de local del equipo.

Viene una doble jornada y que siga rodando el balón.