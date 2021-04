Señor Presidente, ¿No intervención?

El 15 de julio de 1867, en el séptimo párrafo de su Manifiesto a la Nación -después de la entrada triunfante a la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I y con ello derrocado el Segundo Imperio Mexicano- el ex presidente Benito Juárez escribió la frase “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Para algunos historiadores, esa frase Juárez pudo haber estado inspirada en un ensayo del filósofo aleman Immanjuel Kant (“Sobre la paz perpetua” - 1795) que dice “La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respeten el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua”.

La frase que para México tiene una interpretación fiel a su redacción, también ha sido motivo de críticas a su aplicación literal, como en alguna ocasión lo escribió el novelista Jorge Ibarguengoitia, quien dijo “Por supuesto que la paz es el respeto al derecho, en eso estamos todos de acuerdo. En lo que nadie está de acuerdo es cual es el derecho ajeno”.

Al margen de la discusión de interpretación, es para nuestro país una frase filosófica aplicada a nuestra política exterior que le ha valido respeto y reconocimiento. En innumerables ocasiones nuestros presidentes y cancilleres la han repetido en foros nacionales e internacionales. No ha sido la excepción con Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) quien se a encargado de ratificar, no sin crear polémica -en algunas ocasiones-, cuando el sentido común no es aplicado a la realidad de una situación, sin que la opinión, participación o formar parte de, atente “al derecho ajeno” al que la frase se refiere.

Ejemplos sobran. Con el caso Venezuela, cuyo gobierno es criticado por varias naciones y organismos internacionales, México -respaldado por la frase de Juárez- decide no firmar el acuerdo del Grupo de Lima que exige que Nicolás Maduro entregue el poder; recientemente, con motivo de la toma del Capitolio de Washington, dijo que “nosotros no vamos a opinar, no vamos a intervenir en estos autos que les corresponde resolver a los estadounidenses”; cuando Donald Trump ofreció ayuda para luchar en contra de los carteles de la droga, AMLO dijo “Somos un país libre y soberano, entonces no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio”.

Sin embargo, esta semana la suerte de una ciudadana salvadoreña que muere por la inhumana, irresponsable y desproporcionada fuerza con que se actuó en su detención por parte de policías mexicanos, la Secretaría de Gobernación se ofrece a intervenir ante el gobierno de Estados Unidos para que las hijas de la víctima sean “acogidas legalmente”, tal y como eran los deseos que tenía su madre. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis, dijo que “se haran las gestiones necesarias a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que la peticion se concrete”. Cuando hay miles de mexicanos de manera indocumentada en Estados Unidos, quienes fueron expulsados de este país por las condiciones de vida que el país les ofrece, que en todo caso, serían quienes sí necesitan el auxilio ante el vecino, porque ‘intervenir’ con un otro gobierno para que aplique sus reglas internas y ayude a los familiares de una víctima que perdió la vida por la irresponsabilidad de nuestras propias autoridades. En todo caso, debemos responsabilizarnos de las todas consecuencias de la tragedia y ofrecer nuestro país como refugio para acogerlos y seguir al pie de la letra la histórica frase, “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”. ¿Usted, qué opina?.

