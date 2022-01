No hay fecha que nos inyecte más esperanza que el inicio del año. Todo es nuevo, todo es posible, todo está lleno de calma, paz. De mañana, parece como si mágicamente las primeras horas no cargaran con las últimas del pasado. La ligereza con la que arranca un nuevo ciclo nos llena de valentía para afrontar lo que por momentos parecía imposible.

Los que tenemos salud celebramos tenerla, los que tenemos trabajo agradecemos poder ganarnos la vida con él, los que tenemos el privilegio de tener un amigo lo honramos. Todo por momentos parece idílico aún cuando el primero de enero sea tan especial como el resto de los demás días.

Sí, es verdad que se va perdiendo la calma conforme pasa el tiempo, conforme brincamos de una estación a la otra y nos vamos llenando de cansancio, nos va cayendo el año encima digo yo a partir de octubre o noviembre. El inicio del fin es brutalmente cotidiano y sumamente esperanzador.

Todas las mañanas del mundo son sin retorno y no somos distintos pero queremos ser mejores, no somos menos jóvenes pero queremos aprender a usar la experiencia en favor nuestro, no somos más que todos aquellos deseos que nos ronronean en la cabeza en cuanto suenan las campanadas del cambio de año. Hay mañana, hay futuro, seguimos, caminamos.

Deseo para este 2022 que cada niño en el Estado encuentre un espacio para que no haya uno solo sin los instrumentos para pintar, escribir, bailar, jugar y reír. Deseo para este naciente 2022 que cada artista en el estado pueda tener un espacio de verdad. Deseo que haya condiciones dignas para todos: bailarines, pintores, dramaturgos, músicos, técnicos, gestores, cantantes.

Les deseo a las autoridades muchísima curiosidad para que conozcan la realidad de la comunidad, los sueños de su propia sociedad. Deseo para todos amor al arte, verdad. Deseo que cada puesta en escena, cada sinfonía, cada exposición venga a regalarnos honestidad por más dura, hermosa o cruel que sea. Deseo eso, podría parecer poco o mucho sin embargo tengo la esperanza este año de iniciar todos los días como si fuera un primero de enero. Hay mañana, hay futuro, seguimos, caminamos.

A Álvaro, que camina conmigo…

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina