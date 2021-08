Se llevan el ‘cochinero’ a Washington

Unidos bajo el slogan ‘Va por México’, dirigentes de los partidos que forman esta coalición - integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, estarán hoy en Washington -la capital estadounidenses- donde se encuentra la sede la Organización de Estados Americanos (OEA) y se entrevistaran con el secretario general Luis Almagro. El motivo, según dijeron el viernes, es denunciar la intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.

Además, presentarán la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho en otras palabras, llevarán el supuesto ‘cochinero’ electoral (narcoelección) hasta las entrañas del organismo que asocia a todos los países de este continente. Y uno se pregunta, ¿para qué y qué tipo de ayuda esperan recibir?.

Muchos de los integrantes de la coalición ‘Va por México’ son abogados, legisladores o políticos con cierta roce y experiencia en asuntos legales. Sin embargo, parece que no se han tomado el tiempo de leer lo que se llama la Carta de la Organización de Estados Americanos’ -o simplemente la Carta de la OEA- que es el acta constitutiva que contiene los artículos bajo los que se rigen las relaciones, compromisos, responsabilidades y facultades entre el organismo y los socios miembros -que son todos los países del continente-. Esta Carta que fue firmada por todas las naciones del continente, fue redactada el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia y entró en vigencia el 13 de diciembre de 1951 -hace 70 años-. Uno de los objetivos del compromiso es -por supuesto- promover y consolidar la democracia, pero básicamente busca evitar que se violen los derechos humanos, se promueva la libertad de expresión y que situaciones internas no puedan afectar la seguridad de la región. Sin embargo, lo único que puede hacer la OEA cuando hay alguna situación son ‘recomendaciones’ -que seguramente serán ignoradas por AMLO en caso de llegar-.

En el segundo párrafo del Artículo 1 de la Carta de la OEA se lee: “La Organización de Estados Americanos NO TIENE FACULTADES que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, NINGUNA de cuyas disposiciones la autoriza a INTERVENIR EN ASUNTOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA DE LOS

ESTADOS MIEMBROS”.

La coalición ‘Va por México’ va a un organismo que nada les va a resolver y que por coincidencia es ‘un nuevo enemigo’ del presidente Lopez Obrador, quien el pasado 24 julio durante la ‘extraña’ ceremonia -en el Castillo de Chapultepec- para conmemorar el 238 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, dijo que la Organización de Estados Americanos debe desaparecer y sustituirla con un organismos que no sea “lacayo de nadie”, refiriéndose obvio a los Estados Unidos. Iniciativa, que por supuesto no le cayó nada bien al secretario general Luis Almagro, que no cuenta con el apoyo de los estados miembros, con excepción de Venezuela.

Pero el ‘papelón’ que la coalición va a ser en la capital estadounidenses, solo nos va a exhibir como país en la tribuna más importante de la política internacional, cuando como políticos supuestamente maduros y responsables en el quehacer de la función pública mejor deben seguir el refrán popular, ‘La ropa sucia, se lava en casa’. ¿Usted, qué opina?