Se les acaba la paciencia a las familias

Literalmente de rodillas, la señora María Isela Valdez Chaires le suplicó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le ayude a encontrar a su hijo, Roberto Flores Valdez, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014. La escena ocurrió el pasado lunes en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Cientos de familiares que tienen desaparecidos fueron convocadas a escuchar un informe de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda.

No fue un acto oficial tradicional. Así como la desaparición de un familiar interrumpió de tajo sus vidas, así las familias interrumpieron constantemente el evento oficial. Madres y hermanas estuvieron mostrando las fotografías y fichas de sus hijos y hermanos desaparecidos; estuvieron gritando y exigiendo en todo momento al Presidente que cumpla con los compromisos, que pase de las palabras a los hechos.

Poco antes de tomar la palabra el Presidente, la señora María Isela Valdez Chaires llegó hasta el templete donde estaba López Obrador y otros funcionarios, y de pronto se puso de rodillas.

Al final del evento, contó a La Jornada sus razones. “Lo que necesitamos es que el Presidente nos ponga más atención a nosotros, que entienda… por eso yo tomé la decisión de hincarme y de rogarle, de suplicarle que por favor ya busquen a mi hijo. Que quiero que me lo entreguen ya. Ya son cinco años, ya estoy destrozada, ya estoy enferma, ya es muy pesada esta vida para mí (llanto), yo quiero a mi hijo, quiero que por favor me lo entreguen…”.

El Mandatario escuchó la súplica angustiada de la madre, la tomó de las manos y la levantó. María Isela Valdez dijo que López Obrador se ofreció a apoyarla y a todas las víctimas del país.

Pero las palabras de los gobernantes no bastan ya a las familias organizadas que tienen desaparecidos. Ya han escuchado demasiadas palabras de gobernantes. Quieren resultados, quieren búsquedas exitosas de sus hijos, quieren a los responsables pagando por los crímenes cometidos.

En un pronunciamiento sobre la reunión con López Obrador, la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, asentaron esta desesperación: “El informe no nos sorprende. Mucho de lo dicho es un diagnóstico que desde hace años las familias hemos padecido día a día en la búsqueda de nuestros familiares. Nosotras ya no necesitamos que nos repitan que está mal, eso ya lo sabemos. Necesitamos verlos en el campo, haciendo operativos de búsqueda con vida y sin vida, necesitamos que nos informen a cuantas personas víctimas de un delito han encontrado por sus trabajos de inteligencia, necesitamos que en México ya no sigan desapareciendo y asesinando a más personas con total impunidad”.

Posturas semejantes se escucharon el sábado pasado aquí en Guadalajara. A pesar de las palabras del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en marzo pasado, las familias no ven avances significativos en la búsqueda de sus hijos. Son las propias madres y padres quienes hacen el trabajo de investigación, muchas veces poniendo en riesgo su vida.

Así como las familias, con razón fundada, interrumpieron el acto oficial de López Obrador, el Estado mexicano debe interrumpir el flujo habitual del Gobierno para dar respuesta a las familias que buscan sus desaparecidos. Es una emergencia nacional, debe ser prioridad la búsqueda de miles de desaparecidos. La paciencia de las familias y de la sociedad se está agotando.