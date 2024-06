Albert Einstein -el científico más emblemático del Siglo XX- necesito de las matemáticas -una ciencia exacta- para aclarar dudas, corregir errores, llenar vacíos conceptuales y dar solidez a su teoría de la relatividad general, además de hacer una gran aportación a la humanidad. Sin embargo, da la impresión que las matemáticas no son exactas en Palacio Nacional o se “hacen bolas” con los números. Ayer, durante la verborrea matutina, apareció Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para desmentir que el proceso electoral que acaba de concluir no ha sido el más violento de la historia en nuestro país. “En este tiempo hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual, de generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral violento de la historia reciente, pero esto no es así, se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno”.

La secretaria de Seguridad dijo ayer que solo fueron 12 los aspirantes a un puesto de elección los que fueron asesinados, mientras que en los días de la jornada electoral había mencionado la cantidad de 16 crímenes y el 28 de mayo declaró que eran -hasta ese día- 22 los casos de políticos muertos. La conclusión, es que se “hace bolas” con las matemáticas y no le salen las cuentas por más que trata de “maquillar” los números.

De acuerdo con Laboratorio Electoral, hasta el 2 de junio, se registraron 272 agresiones -entre amenazas, secuestros, atentados y asesinatos- durante el proceso electoral 2023/2024, donde 30 candidatos a algún cargo público fallecieron, además cerca de 50 líderes o simpatizantes de partidos políticos, mientras que el proyecto Votar entre Balas, que realiza Data Cívica, Animal Político y México Evalúa, habla de 130 agresiones en contra de candidatos a cargos públicos, de los cuales 34 terminaron en homicidio.

Habrá que recordarle a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que no solamente fue la elección más violenta, sino que vivimos la administración más sangrienta de la historia con -hasta ayer- 190,752 homicidios violentos y 50,057 personas desaparecidas no localizadas, de un universo de 139,833 que se han reportado desde el 1 de diciembre de 2018 -cuando López Obrador tomó posesión-, 15 mil más que en el sexenio anterior y 33 diarias solo en este año.

Habrá que decirles en Palacio y la encargada de la “seguridad” en México, que las matemáticas son exactas y que solo hablan de una realidad muy cruda y sangrienta por la que atravesamos. Por favor “no se hagan bolas” con los números.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net