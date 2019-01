“Se están matando entre ellos”, dice Alfaro

Don Bere, cantinero de esta H. Fuente y ratón de hemeroteca, se quedó reflexivo con la reiterada declaración de Enrique Alfaro el martes, y luego repetida ayer, para explicar la ola homicida en la ciudad: “Se están matando entre ellos”.

En el desfile de encabezados, Don Bere encontró algunos casos emblemáticos: Panchito y Jesús, el pasante de derecho; Elizabeth, Tadeo, los 3 estudiantes de cine y 24 policías asesinados en 2018, la mujer asesinada ayer en Tlajomulco; el bebé golpeado y quemado esta semana, y su madre posiblemente desaparecida.

Y por allí, escondida, una declaración de Pablo Lemus, en marzo del año pasado: “Yo no sé ustedes, pero a mí no me deja tranquilo que digan: no se preocupen, es entre dos grupos delictivos y nomás se matan entre ellos”.

Don Bere, como el resto de parroquianos de esta cantina, coincidimos con Lemus.

***

¡Espejos! ¡Espejitos! ¡Pase por su espejo de la Cuarta Transformación! Mire, ahora le traemos un antídoto contra la corrupción. ¿Que Transparencia Internacional ubica a México entre los países más corruptos del mundo?

Aquí está la solución: todos los funcionarios del gabinete federal deberán transparentar su patrimonio.

¿Que no le parece suficiente? Pues será una condición para despachar en la República Amorosa.

Y Andrés Manuel López Obrador empieza hoy con este ejercicio de contorsionismo republicano. Venga y conozca también el patrimonio de Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Poncho Romo. Pase y maravíllese con las proezas de la 4T.

En medio del bullicio, Don Bere recuerda: la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto no estaba en su declaración patrimonial. Para que vean: así de infalible es el antídoto.

***

En esta feria de las vanidades políticas, ¿alguien sabe algo de los diputados locales que impulsaron la Ley Antiescoltas? ¿Cuántos policías ya no regresaron a sus tareas y se sumaron a cuidar ciudadanos de a pie? ¿Quiénes tenían 20,30 o 100 escoltas asignados? ¿Cuántos vehículos se recuperaron?

De esa información, la Fiscalía del Estado no ha dicho ni pío. ¿Y los diputados? De vacaciones.