Se comprometió... y les falló

Han pasado nueve años y casi nueve meses desde aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014; todo comenzó cuando un grupo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México por la represión estudiantil que había sucedido 46 años antes -en 1968 en Tlatelolco-. Policías municipales les habían impedido salir de la población y los detuvieron con la colaboración de otras corporaciones; el resto de la historia, con muchos detenidos, muchas investigaciones y ninguna conclusión, ya la sabemos.

El 22 de agosto de 2018 -cuatro años después de la desaparición y a tres meses de dejar la presidencia- Enrique Peña Nieto aseguró en una entrevista con Televisa que los 43 estudiantes fueron “desaparecidos e incinerados por el crimen organizado”, reconociendo además que el evento fue una mancha para su administración. Un mes después, el 27 de septiembre del 2018, el presidente electo -en ese entonces- Andrés Manuel López Obrador, se reunió de manera privada con los padres y familiares de las víctimas, ante los que se comprometió a crear la Comisión de la Verdad y les dijo “vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables… mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.

La semana pasada -a casi 10 años de la desaparición- López Obrador recibió a algunos de los familiares y sus abogados, no les dio ninguna conclusión de las investigaciones, pero sí prometió que el próximo 8 de julio les entregará un “informe personal” que él mismo escribió, para dar respuesta a cada pregunta de las familias. Y textualmente comentó en su verborrea matutina que “lo más importante es que localicemos a los jóvenes (?)… Ellos saben -los familiares de los estudiantes- que no se va a cerrar el caso, no habrá carpetazo, es un expediente abierto”.

Sin embargo, el 29 de julio -21 días después de que reciban el informe de AMLO- ya está confirmado que los familiares de los estudiantes serán recibidos por la presidente electa Claudia Sheinbaum, lo que significará “pasar olímpicamente” la responsabilidad a la nueva mandataria y desentendiéndose de la promesa incumplida. Después de casi una década de los acontecimientos, de las investigaciones inconclusas y enredadas, de la suma de 141 procesados, tres extradiciones en proceso, así como 27 órdenes de aprehensión por cumplimentar, el caso de Ayotzinapa continúa como una “madeja imposible de desenredar”, con la certeza de que el ofrecimiento del inquilino de Palacio de que “lo más importante es que localicemos a los jóvenes” o que “se sepa en dónde están”, es solamente una extensión más de su sobado argumento de sus “otros datos” para tratar de compensar o justificar a lo que se comprometió y les falló. ¿Usted, qué opina?

