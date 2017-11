Satisfechos

Durante los últimos dos días Pirelli ha probado los nuevos compuestos que introducirá a la Fórmula Uno en el Circuito de Yas Marina, pero la atención y expectativa giró en torno de la prueba decisiva en la escudería Williams para decidir el futuro de Robert Kubica. Hace seis años, cuando el polaco tuvo el incidente que por poco le cuesta la vida, era considerado una gran promesa habiendo ya conquistado un triunfo en la Fórmula Uno e impresionando en Renault durante la pretemporada, sin embargo el destino le lanzó otras circunstancias.

Antes de hablar del tema emocional sobre su posible retorno a la máxima categoría, tenemos que considerar la enorme demanda física que exige el conducir un monoplaza en la Fórmula Uno. Paddy Lowe, director técnico de la escudería, asegura que durante el par de días de prueba Robert no presentó molestias ni quejas, lo que sugiere que el piloto podría estar físicamente preparado para tomar parte la próxima temporada.

Kubica completó el test cuatro décimas más rápido que el novato Sergey Sirotkin y casi dos segundos detrás del Ferrari de Sebastian Vettel, pero Williams admite que tomar decisiones con base en los resultados de esta prueba sería ingenuo y los tiempos pueden ser engañosos, ya que Pirelli no permite hacer cambios en los monoplazas para poder juzgar sus neumáticos en condiciones iguales.

Entiendo por qué los seguidores, incluyéndome, queremos que el polaco haga un regreso triunfal, pero tenemos que reconocer que suena extraño para una escudería del tamaño de Williams el tener que decidir su alineación para 2018 en pilotos con experiencia y no necesariamente jóvenes. Me parece ridículo que la organización no cuente con un programa de apoyo a joven talento similar al de Red Bull, Ferrari o Mercedes.

Es correcto que con el patrocinio de una bebida alcohólica necesitan de un piloto mayor de 25 años para poder promover su producto, sin embargo me preocupa que la terna disputando el puesto para acompañar a Lance Stroll sea tan reducida y predecible. No me malinterpreten, sobre estas líneas he presumido el talento de Robert, pero tenemos que entender que a sus 32 años con una lesión permanente en su brazo derecho y con un auto poco competitivo proveído por Williams creo que este final feliz puede pronto tornarse en una pesadilla.

Claire Williams y Paddy Lowe se rehúsan a comentar más detalles detrás de la prueba y de sus intenciones, en lo personal espero que regrese Kubica por el bien del deporte y por conocimiento de sus capacidades, pero muchas cosas tienen que cambiar en la escudería británica si pretenden ser competitivos independientemente de qué par de manos elijan para conducir sus monoplazas.

Por el momento sólo podemos especular sobre a quién fichan, ya que el único comentario por parte de Williams es de estar contentos con el desempeño del polaco.

