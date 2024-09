Saquen sus cuentas

Les pasamos una anécdota que nos compartieron y que engrosa el anecdotario de las elecciones del 2024. Nos dicen que la noche en que el abogado de la ex candidata Claudia Delgadillo, Eduardo Almaguer, presentó el juicio para solicitar a la autoridad judicial la anulación de la elección por la gubernatura, coincidió en el lugar con otros personajes que se encargan de estas materias, pero que estaban respondiendo a otros juicios de inconformidad. Cuando se entregaron a la Oficialía de partes los expedientes, el de la ex candidata a gobernadora era tres veces más delgado, por ejemplo, que el juicio de Tlaquepaque. Y claro, cantidad no es calidad, pero la pregunta saltó: ¿Con qué pretenden anular una elección que ocurrió en 125 municipios y 20 distritos, si los alegatos son menos que en un solo Ayuntamiento?

Además, hay constancia de que entregaron a destiempo varias pruebas documentales, que ya no fueron admitidas por estar fuera de fecha.

Que cada quien saque sus cuentas y no se sorprenda después.



* * *



Aunque casi nadie lo sabía, la candidata de Morena a la presidencia de Tlajomulco, Lulú Barrera, se aventuró a presentar un juicio de inconformidad para anular la pasada elección. Los más de 10 puntos porcentuales que dieron el gane al emecista Quirino Velázquez no le bastaron para reconocer el triunfo del candidato naranja.

Sin embargo, ayer el Tribunal Electoral de Jalisco desestimó los agravios presentados por la morenista y ratificó la victoria de Quirino.



* * *



Que ya casi resuelven en la Sala Regional de Guadalajara los juicios que pretenden anular las elecciones en la Perla Tapatía y en Tlaquepaque.

La fecha para la sesión es el próximo 12 de septiembre y, aparentemente, lo que están preparando los magistrados electorales es la confirmación de los dos resultados conocidos: Verónica Delgadillo en Guadalajara y Laura Imelda Pérez Segura en Tlaquepaque, como presidentas municipales.

Sin embargo, quedará la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.



* * *



Legisladores de la oposición que suenan para aliarse con Morena para avalar la reforma judicial en el Senado están negando esa versión. Por ejemplo, el emecista Daniel Barreda aseguró que el pueblo de México puede estar tranquilo y que votará en contra.

Previo al mensaje del senador, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, aclaró que de su partido no saldrá el traidor. Y sobre la reforma judicial, insiste en que no tiene pies ni cabeza.