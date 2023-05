Sanar para seguir

Sobrevivir, ese era el único objetivo de Sandra Paola, la mujer que estuvo mes y medio hospitalizada, en coma inducido la mayor parte del tiempo, para poder recuperarse del brutal ataque de su ex marido el pasado 4 de febrero.

Verla de pie, contando cómo han sido los últimos meses de su vida, le eriza la piel a cualquiera; no se perece a la mujer de antes, pero es ella, su cuerpo luce más frágil, pero su espíritu es más fuerte y cómo no habría de serlo si superó una agresión que le produjo lesión cerebral y heridas que por poco le cuesta la vida.

Tuvo que aprender todo de nuevo. La temporada en el hospital fue como un capullo que la tenía atada, esperando el momento de salir, completamente dependiente de los médicos. Cuenta que en el fondo de su conciencia, luego del dolor y del miedo, encontró la paz suficiente para volver con alas para luchar por ella, por sus hijos y por las mujeres que han sufrido la violencia que ella vivió.

Sandra es una mujer que ha encontrado la felicidad donde nadie más podría, la necesidad de reencontrarse con sus hijos fue fundamental. La temporada de terror que vivió le sigue exigiendo capítulos muy difíciles: una rehabilitación dolorosa, la dificultad para ser autosuficiente con una movilidad limitada y una comunicación que no es la de antes, aunque puede convivir con sus hijos no puede ser responsable de su cuidado, pero no desespera, sabe que lo hará. Por fortuna cuenta con una familia que ha estado con ella desde el primer momento y ahora se siente segura.

El hecho de que Sandra sobreviviera al ataque parece una bocanada de aire fresco para Alejandro “N”. La defensa del agresor espera cambiar los delitos que se persiguen por lesiones y abuso de confianza, en lugar de intento de feminicidio y robo calificado… Cuestión de semántica: los hechos fueron los mismos y las consecuencias también. En un par de semanas será la siguiente audiencia para dictar sentencia y habrá que ver cuál es la resolución para un hombre que fue denunciado por agresión, que intentó matar a su ex esposa frente a sus hijos y que robó su camioneta.

Sandra puede contar lo vivido, la mayoría de las víctimas no. Pocas son las sobrevivientes que pueden narrar sus historias y los agresores difícilmente son capturados con la velocidad con que fue aprehendido el ex esposo de Sandra Paola, pero este caso no puede ser uno más de la estadística.

Me queda claro que no se puede caminar por la vida con las heridas abiertas, hay que sanar para seguir, pero debe ser igualmente difícil mirarse al espejo y con cada cicatriz recordar el día en que te cambió la vida; sin embargo, Sandra nos ha dejado claro que trasmutar en el amor una experiencia traumática es posible, porque lo único que espera es que el odio no se anide en sus dos pequeños, testigos del horror al que sobrevivió, y que la justicia llegue para que quede claro que no se debe permitir ni una sola agresión más y que es momento de poner un alto a la impunidad y a la violencia de género.