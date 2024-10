Salvar al Ipejal, una prioridad

El Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) se instaló entre las prioridades del Gobierno de Pablo Lemus Navarro, luego que presentó a Juan Partida Morales como el próximo director, entre los nuevos anuncios de integrantes de su gabinete.

Aunque no había sido mencionado como parte de sus temas prioritarios, el Ipejal se ganó su lugar en la agenda del próximo Gobierno, gracias a las advertencias de los representantes en el Consejo de Administración, entre éstos, los maestros de la educación básica en el Estado. De hecho, el magisterio insiste en la necesidad de una reforma profunda para que el Instituto no se convierta en un problema, pues requiere del apoyo del Gobierno en los siguientes años.

A Juan Partida le tocará revisar a fondo la situación y recomendar si se le invierten, o no, al menos dos mil millones de pesos al año. ¿Qué tal?

***

Ahora resulta que está muy preocupado.

El diputado federal de Morena, Alberto Maldonado, presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de Jalisco que apoye económicamente a los trabajadores de El Parián en Tlaquepaque, que no tienen trabajo desde que este espacio de restaurantes y folclor está cerrado por un derrumbe desde principios de septiembre. Maldonado asegura que 600 familias resultan afectadas porque ya no tienen ingresos económicos debido al cierre. Y no se sabe para cuándo concluirán las reparaciones.

Cosa curiosa: no menciona para nada al Gobierno de su compañera de partido, Laura Imelda Pérez Segura. Sólo pide apoyo al Gobierno del Estado.

¿Quiere evitar que el Ayuntamiento gaste sus recursos o qué?

***

Sobre la problemática del dengue, nos advierten que el aumento de los contagios no es exclusivo de Jalisco y que tampoco será pasajero.

El próximo secretario de Salud en el Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, tiene una visión muy clara del tema. La situación es que aumentarán los enfermos por la nueva resistencia del mosco transmisor y por la presencia de nuevos tipos de la enfermedad. Pero lo más grave –sin alarmar– es que los contagiados pueden presentar síntomas más peligrosos.

Por eso se necesita un paquete de políticas públicas más activas y mayor concientización de la gente para evitar que el mosco se reproduzca. ¡Tome nota!