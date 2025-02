Los Charros de Jalisco, utilizados por La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) como el equipo representativo de ese el máximo circuito beisbolero profesional jugándose durante otoño invierno en nuestro país, cuyo roster nominal fue aderezado con 9 refuerzos provenientes de otras organizaciones del béisbol invernal mexicano -algunos de los cuales ya habían sido incorporados, en cada etapa de la postemporada que dio paso al título de campeones en el certamen 2024-2025 en que los caporales jaliscienses terminaron a tambor batiente logrando el título venciendo 4 juegos a 2 a los Tomateros de Culiacán- están teniendo un muy sólido desempeño en las hostilidades deportivas que se desarrollan en el estadio casa de Los Águilas de Mexicali, en lo que es la sexagésima sexta edición de La Serie del Caribe, que se está desarrollando a partir del pasado viernes 31 de enero del 2025 en curso y culminará el día 8 de este mes de febrero, con la participación de los equipos armados por cada una de las ligas beisboleras invernales de los 4 países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe que aún preside el sempiterno cacique dominicano Juan Antonio Puello Herrera, a partir de los rosters correspondientes a los campeones de cada una de las ligas de esas naciones, que son, además de México, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, contando en esta ocasión con la representación de Japón como nación beisbolera invitada al torneo.

No obstante que acuden con un elenco de nivel inferior al que tiene Japón como una de las potencias beisboleras de primer orden y no ha podido significarse con éxitos en el certamen, la presencia de los nipones, aunque sin duda alguna ofrece un atractivo más al más importante certamen profesional beisbolero en América Latina, no deja de provocar una drástica novación al esquema tradicional y a la natural configuración basada en la geografía básica, ya que usualmente se ha venido prohijando presencia de representativos de otros países no integrantes de la CBPC, pero que de alguna forma están muy identificados como integrantes de la comunidad beisbolera caribeña como han sido Cuba, Colombia, Nicaragua, Panamá , algunos de ellos que incluso se han llevado el título en su momento.

El representativo mexicano, que de sus 28 integrantes se conforma con 19 de origen en el roster de los campeones 2024-2025 del béisbol invernal mexicano los Charros de Jalisco y que en las diversas versiones del uniforme elegido en esta ocasión para significarse como el conjunto tricolor o azteca lleva un pequeño y poco visible, pero bonito parche en una manga con el logotipo de los caporales albiazules de Jalisco, ha lucido muy poderoso en cuanto al desempeño de su cuerpo de lanzadores, bastante sólido a la defensiva y con gran expresión de fortaleza ofensiva en su primer cotejo en la agenda del certamen al vencer por abultado tanteador de 8 a 1 a la escuadra representativa de Puerto Rico y más conservador, pero al final de cualquier manera ligeramente superior al desempeño productor del equipo representativo de Venezuela al que venció con la mínima diferencia de 2 carreras a una en el segundo cotejo de su participación, en tanto con un sólido trabajo montícular y aprovechando las escasas oportunidades que concedieron los serpentineros dominicanos, los tricolores vencieron 2-0 a los representativos del béisbol invernal quisqueyano maniatando a su usualmente poderosa ofensiva.

Cerrando con broche de oro la acción en la etapa de clasificación, apabullaron 7-1 al conjunto japonés y así invictos con sus cuatro victorias, lo festinable es que el conjunto que representa a nuestro béisbol está ya en semifinales con muy altas posibilidades de estar en la pelea por el gran honor, y es que el equipo mexicano altamente representado por los peloteros de Charros tiene la etiqueta de gran favorito a ganar el certamen, lo que finalmente dependerá de cómo siga administrando adecuadamente a su roster el mánager Benjamin Gil, de quien hay que decir ha piloteado adecuadamente a sus huestes y tiene la fortuna de contar con una extraordinaria pléyade de peloteros mexicanos y foráneos que defienden con tesón la franela tricolor que distingue al béisbol azteca, y hay que decir que no tiene pretexto alguno para tener la gran posibilidad de llegar a la recta final y lograr la corona que México no logra desde hace algunos años cuando allá por el 2015 fue obtenida por un equipo mayormente integrado por beisbolistas integrantes de Venados de Mazatlán los campeones de la campaña 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico, siendo ahora ya una justa exigencia de la afición mexicana el que la expresión del juego de pelota que se juega en nuestro país reivindique su buen nivel como la potencia que sin duda es.

El roster del equipo mexicano se compone por los receptores Alfredo Hurtado, Carlos Mendívil y Alexis Wilson, los infielders Michael Wielansky, Mateo Gil, Jack Mayfield, Jasson Atondo, Reynaldo Rodríguez y Japhet Amador, los outfielders Rudy Martín Jr., Julián Ornelas, Donovan Casey, Billy Hamilton y José Cardona así como los serpentineros

David Gutiérrez, Stephen Nogosek, Luis I. Rodríguez, David Reyes, Miguel Armando Aguilar, Luis Payán, Alemao Hernández, Adrián Gusman, Jared Wilson, Ronald Medrano, Manny Bañuelos, Mario Meza, Trevor Clifton, Jesús Cruz.

Hay que señalar que la afición beisbolera tanto de Mexicali, como del resto de regiones de la costa occidental que junto con alguna presencia de público foráneo han venido colmando el estadio de Los Aguilas allá en la frontera, será fundamental en el apoyo que siga brindando al equipo mexicano.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com