¿Salvado el problema?

Con el Gran Premio de Austria llegaron dos momentos muy diferenciados en el ánimo de “Checo” Pérez, fundamentalmente porque el jueves y viernes no solamente llegó a la locación del Gran Premio afectado por un resfriado y fiebre, sino porque también nuevamente fue afectado por errores costosos en la clasificación.

Y los errores se concretaron a respetar las líneas blancas que delimitan la pista. “Checo” tuvo varias infracciones que hicieron a los comisarios aplicar el reglamento y eliminar sus tiempos de Q2 con lo que la carrera del domingo estaba condenada aparentemente a otro fracaso.

Quienes creen en la suerte podrían decir que entre sábado y domingo “Checo” cosechó un trébol de cuatro hojas, porque en las carreras de ambos días tuvo actuaciones importantes. La primera de ellas fue la carrera sprint donde no solamente llegó en segundo lugar, sino que metió fuerte presión a su compañero Max Verstappen en el inicio de la carrera, mostrando una fase de mayor seguridad y agresividad de la que podía pensarse.

El domingo en el Gran Premio Sergio hace una carrera extraordinaria, remontando desde la posición 15 en la parrilla de salida enganchando las 12 posiciones que avanzó hasta el tercer lugar, dentro del pódium de triunfadores, con excelentes maniobras en pista que culminaron con un duelo muy aguerrido frente al español de Ferrari, Carlos Sáenz.

Yo no creo que haya sido suerte lo que benefició a “Checo” en ambas carreras, sino el trabajo que había realizado con Red Bull la semana previa en la planta del equipo para lograr mejorar la puesta a punto con la que volvió a adquirir no solamente el ritmo y velocidad, sino también la seguridad personal que parecía había escapado de su cuerpo.

Pero la gran pregunta es amigos si esta actuación borra o alivia la problemática en la que el piloto mexicano se metió en las últimas cuatro carreras, donde no calificó entre los 10 primeros como corresponde a uno de los pilotos que tiene el mejor auto de la parrilla.

Y la respuesta es no. Estas buenas actuaciones no salvan ese bache que no solamente le ha acarreado una situación complicada consigo mismo, sino que también generó molestia por los errores de viernes en el director del equipo Christian Horner, además de la consabida cascada de críticas para Perez en los medios y redes sociales.

Lo que va a salvar este dato estadístico con cuatro Grandes Premios sin haber alcanzado la última ronda de clasificación será que “Checo” logre a partir del siguiente Gran Premio en la Gran Bretaña acomodarse por delante de toda la competencia. Hablamos claramente de Ferrari, que viene mejorando, y estar lo más cerca posible de Max Verstappen, porque esa sería la táctica con la que finalmente “Checo” recuperaría la confianza que dejó probablemente desde el Gran Premio de los Estados Unidos en Miami.

Lo positivo es que llega al fin de semana del Gran Premio en Silverstone con una energía diferente de lo que había sucedido en las carreras anteriores. Habrá que esperar que finalmente aparezca el “Checo” Pérez consistente que merecen su condición y su afición.