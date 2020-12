Salidas simples

Pandemia y fatiga general. La situación creada por la pandemia provocada por el COVID-19 ha provocado, y seguirá haciéndolo, una situación de fatiga mental y física entre las poblaciones afectadas que, podemos decir, es todo el planeta, provocando comportamientos poco vividos anteriormente, como lo es la tensión entre las familias, padres e hijos y entre los propios cónyuges al verse confinados más allá de lo normal, entre las cuatro paredes de los hogares.

Las autoridades correspondientes deben tomar en cuenta dichas situaciones al determinar los cierres de lugares de convivencia social acostumbrados, así como de las escuelas e instituciones educativas, de manera que se provoquen lo menos posible las tensiones referidas. Por otra parte, es más que evidente que las mismas comunidades deberán tomar conciencia que la normalidad previa a la pandemia no podrá regresar y que la misma ha provocado un cambio que aún no podemos dimensionar, en los comportamientos humanos de toda índole. Esto es algo que los sociólogos y demás expertos en el estudio de los humanos tienen que abordar para que el cambio sea en beneficio y en perjuicio de los seres humanos.

ATALAYA

La amistad según Séneca

por Sergio López Rivera

La verdadera amistad para este filósofo romano es un lazo indestructible que nos impele a confiar en otro ser humano afín a nuestra forma y manera de pensar, haciéndonos conscientes de que no estaremos solos mientras conservemos esa amistad y, como él dice, es ese lazo que impide perder la esperanza y se sobrepone al propio logro, a los temores y al miedo de perder aún la vida en aras de la propia amistad. Continúa firmando que la posesión de ningún bien es completa es satisfactoria sin compartirlo con otro ser humano, mucho menos la amistad, es por ello que los filósofos de la antigüedad griega vieron y vivieron más provecho de sus doctrinas al compartirlas y difundirlas entre sus coetáneos y por ello mismo afirmaron siempre que quien tiene un auténtico amigo, jamás estará solo.

Afirma igualmente que quien es amigo por conveniencia dejará de serlo por conveniencia y que hay una gran semejanza entre el labrador que siembre para luego segar lo sembrado y el ser humano que cosecha una amistad para luego disfrutar de su beneficio.

El sabio, aunque se encuentre contento con su propia sabiduría, buscará siempre tener amigos para ejercitar el arte de la amistad a fin de que no se pierda tan valioso atributo del ser humano. Es por ello que deberá evitarse a toda costa el buscar la amistad por conveniencia, sino la amistad en la que no hay lucro que la seduzca ni fortuna voluble que la amedrente, despoja y desvirtúa a la amistad, aquél que la procura para las buenas ocasiones o para obtener alguna ventaja pasajera.

Es por ello que el auténtico sabio necesita de los amigos y desea tenerlos en buen número, porque está en la naturaleza la búsqueda de auténticos amigos con quien compartir la dulzura innata de la amistad, de forma que aún en la vejez gozará del deleite de las amistades cosechadas durante toda su vida.

FILOSOFÍA COTIDIANA

Si de mujeres hablásemos

por Uriel Eduardo Santana Soltero

Me encontré un texto maravilloso en alguno de tantos grupos poéticos. Guardé con aprecio su contenido reverencial hacia la mujer, pero me disculpo formalmente con su autor, pues no tuve el cuidado de conservar sus datos; cuando más tarde volví para buscarlo, ya no le encontré y llevo más de dos días intentando dar con él. Pero no puedo perderme la ocasión de compartirlo con ustedes, pues sé que, como a mí, les cautivará.

Va pues, como reverencia y profunda admiración hacia ustedes, el sector bello y maravilloso del Ser Humano: “Mujeres”. Así de sencillo y amplio es su título. Oportuno, “como anillo al dedo”, sobre todo en el momento presente, cuando la cabeza de nuestro Gobierno se niega a escucharlas y sólo finge que las respeta.

“Bukowski les escribió un libro; Da Vinci les dibujo una sonrisa eterna; Neruda las convirtió en un poema; Joaquín Sabina las volvió canción; mientras el Marqués de Sade las transformó en tentación.

“La guerra entre Esparta y Troya fue por Helena; Napoleón -en medio de sus batallas por Europa- le escribía cartas de amor a Josefina… Apolo, dios griego de la poesía, se obsesionó con Dafne; Poe se volvió loco por Leonora; Dante cruzó el infierno por Beatriz.

“Algunas religiones las acusan del pecado original, cuando en realidad ustedes son unas diosas; vean si no, el Taj Mahal -maravilla del mundo- se construyó en honor a una princesa.

“José Alfredo y Silvio se perdieron en el alcohol y encontraron inspiración para escribir las canciones más hermosas para ustedes. Unas son amas de casa, doctoras, licenciadas, maestras, estilistas, contadoras, comerciantes, estudiantes, etcétera, y pues, los hombres comunes y normales, simplemente las convertimos en el amor de nuestra vida”.

¿Verdad que se inspiró en serio tal autor? Mil gracias, por la fidelidad de su tiempo de lectura.

MERCADOTECNIA

Bien y de buenas

por Carlos Cortés Vázquez

Con la correspondiente distancia y proporción, el día 12 de octubre y diciembre en las ciudades de Guadalajara y México alcanza alto significado de creencia y tradición que a su vez deriva en traslados, expresiones devotas y movimiento económico con singulares características provocadas por la pandemia que azota al mundo.

La celebración adquiere alto significado al enfrentar la pandemia, aun sin contar remedio eficiente y eficaz con vacuna y el remedio.

Dios nos guarde de la discordia.

sicpm@informador.com.mx