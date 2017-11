Saldo positivo del Tricolor

No sólo por empatar 3-3 ante Bélgica y vencer por 1-0 a Polonia como visitantes, sino por la actuación del seleccionado azteca en ambos cotejos bajo la conducción del colombiano Juan Carlos Osorio ante dos equipos europeos ya calificados al Mundial de Rusia, el saldo de esta mini gira por Europa tiene que considerarse positivo para la escuadra tricolor.

Cierto que hay detalles a corregir sobre todo en defensa, pues ante los belgas sobre todo se cometieron serias equivocaciones, pero lo gratificante fue que ante los polacos ese sector mostró mejoría con el ingreso de Hugo Ayala y Jesús Gallardo, quiénes aligeraron la carga de Héctor Moreno, Carlos Salcedo y Miguel Layún, para que José de Jesús Corona pudiera tener una noche tranquila en la ciudad de Gdansk, el puerto polaco donde Lech Walesa fundó el sindicato “Solidaridad”, primero en su tipo en la Europa del Este para apoyar los derechos de los trabajadores en los astilleros y muelles de Gdansk, un movimiento social muy importante en su tiempo, que vino a acelerar la caída del comunismo en Polonia y llevaría al sindicalista Walesa a la presidencia de su país.

Pues en esa histórica ciudad polaca, con gol de Raúl Alonso Jiménez con un zurdazo de media vuelta impresionante dentro del área, México se puso en ventaja 0-1 que supo manejar y sostener casi todo el partido, pues la única anotación cayó apenas a los seis minutos del cotejo y los polacos no encontraron la forma de vencer el marco mexicano por dos cosas, su inoperancia para generar peligros sobre el arco azteca, en gran parte también por la buena labor de los jugadores mexicanos Diego Reyes, Andrés Guardado y Jonathan Dos Santos en el medio campo. No es poca cosa empatar con belgas y derrotar polacos en casa de estos dos calificados al Mundial, y si bien es cierto falta todavía tiempo para el inicio de la justa mundialista, al equipo le da confianza sacar estos resultados positivos ante dos selecciones competitivas en Europa, cuyos entrenadores, el español Roberto Martínez de Bélgica y el polaco Adam Nawalka, elogiaron al equipo mexicano antes y después de los partidos, considerando a los nuestros una selección con estilo diferente a lo que están acostumbrados a enfrentar, con jugadores de alto nivel, que inclusive algunos de ellos triunfan en Europa.

Sorprendió el llamado del joven canterano americanista Omar Govea, propiedad del Porto de Portugal, prestado al Royal Mouscrom de Bélgica, pero cuando Osorio lo metió al campo el joven potosino no desentonó y mostró un juego simple, sencillo y efectivo, que lo tienen como titular en la Jupiler Pro League belga, no mostró temor ni nervios, se vio confiado tocando bien la pelota y jugando con sentido, sin inventar sino siendo útil y efectivo. El otro joven llamado Uriel Antuna del Groningen de Holanda no tuvo minutos esta vez pero ya tuvo un acercamiento al equipo y ojalá pueda capitalizarlo en el futuro por bien suyo de su club y la Selección Mexicana.

No se trata de ensalzar ni ser porrista del equipo tricolor mexicano, pero tampoco de minimizar lo hecho en esos dos juegos que dejan claro dos cosas: México tiene materia para pelear en el Mundial, y también que Juan Carlos Osorio tiene que seguir trabajando buscando mejorar en su forma de defenderse, por lo menos de un juego a otro con un par de ajustes pudo conseguirlo.

Y antes de irnos ya se supo que los juegos de la Final del futbol femenil que van a disputar el Pachuca contra las Chivas ya tienen fecha: el de ida será el lunes 20 de noviembre en el Huracán Miguel Hidalgo de Pachuca y la vuelta el viernes 24 de noviembre en el Estadio Chivas.