"Ronny" Ruelas en ascenso, es de exportación

El tapatío Ronaldo “Ronny” Ruelas se proclamó campeón súperpluma de Occidente, cinturón avalado por la Fecombox, tras noquear en el sexto round a Arturo "Gatti" Avila, el viernes en Guanamor Teatro Estudio.

El encuentro fue montado por Gama's Promotions, empresa que preside el promotor Alonso Gama, y que encabezó la cartelera Night of Champions. Ronaldo Ruelas, nieto del inolvidable ídolo tapatío Salvador Martínez Carrillo, el "Güero Papero", dijo que "'Gatti' fue un adversario difícil y complicado, sobre todo por su aguante, viene desde peso ligero, me fue difícil leer su estilo".

—Terminó cortado de su rostro...

—"Gatti" iba mucho con la cabeza por delante, fue lo que nos provocó las cortadas.

—¿Sintió en el transcurso del combate que podría triunfar por nocaut?

—En nuestro campamento trabajamos mucho la fuerza de mi pegada, y sobre todo porque iba en un peso en el que no me había desempeñado. Ya en la pelea observé que mis jab le estaban haciendo daño, que empezó a sangrar con este ataque, sentí que existía una posibilidad, distribuí repertorio a las zonas blandas, gancho al hígado, para restarle fortaleza, y sí, fue una sorpresa que lo haya lastimado tanto en el rostro.

—Con un recto de derecha envió a la lona a "Gatti" en el sexto asalto...

—Sí, dirigido a la zona de su maxilar inferior. Arturo cambió de guardia derecha a guardia izquierda, para sacarme de control, y es cuando lo encontré con ese recto de derecha.

—Pereció que el recto de derecha fue una ejecución fácil...

—Lo envié en el momento correcto, el encontronazo es lo que provocó que visitara la lona, y se levantó mal "Gatti". Lo estuve trabajando abajo desde rounds atrás, no se caía, pero lo que le enviaba a la zona blanda estaba haciendo su trabajo, noté que estaba cansado, lo terminé de minar, le faltaba oxígeno, consideré que el réferi ya no lo dejaría continuar, porque observé que al estar de pie hizo un tambaleo, ya no pudo regresar.

—¿Considera que se tardó el réferi en detener la pelea?

—Mucho, y todavía cuando lo envié a la lona la segunda vez, restaban en el cronómetro treinta segundos, se levantó y todavía recibió tres golpes contundentes y certeros, debió detenerla el réferi, se tardó demasiado.

—Por esa falta de experiencia del réferi existen hechos qué lamentar...

—Fui al vestidor de "Gatti" a ver cómo estaba, y a mostrar mi respeto, lo checaron los paramédicos, lo observé bien.

—Le dedicó la pelea a su abuelo Salvador Martínez Carrillo "Güero Papero"...

—Sí, a mi abuelo, el gran "Güero Papero", mi primer pelea después de su muerte.

—¿Qué sigue?

—Estamos a la espera de ofertas. La victoria en Guanamor Teatro Estudio nos pone en un exhibidor más amplio, elegiremos lo mejor para continuar con el ascenso de mi carrera. El viernes 27 de octubre ofrecí ventaja en peso, ventajas económicas, la empresa promueve a "Gatti". Mi objetivo es debutar en Estados Unidos, es lo que quiero. Mi entrenador, Rigoberto "Español" Alvarez está contentísimo, orgulloso porque jugó las cartas correctas. Estamos haciendo una gran mancuerna, ahí están los resultados.

Ronaldo "Ronny" Ruelas tiene registro de 21 peleas, 3 derrotas, 2 empates y 12 nocauts favorables, con 26 años de edad. Debutó en el profesionalismo el 7 de abril de 2017.

La derrota que sufrió "Ronny" Ruelas ante Eddy Valencia en noviembre de 2018 en el Parque San Rafael, que presagiaba el inicio de su descenso, todo hace indicar que ya la ha asimilado, para un resurgimiento que lo debe colocar en breve en alto clasificado mundial y en producto de exportación, rumbo a las luminosas marquesinas que dan la bienvenida a las grande ligas. Con talento y disciplina, y la sabiduría de Rigoberto "Español" Alvarez, las expectativas comienzan a convertirse en reales... Y por ahí estaré atisbando