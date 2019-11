Presentación de “La espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo, hijo del duque de Normandía, el cual después fue llamado hombre de Dios”.



Martha Cerda

Leer “La espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo, hijo del duque de Normandía, el cual después fue llamado hombre de Dios”, es sumergirse en otro mundo. Después de leer tanta literatura barata y hasta pornográfica, es refrescante echar un salto al pasado. Roberto el Diablo es un relato edificante, al que llegamos con conocimiento gracias a la valiosa introducción de Jesús Francisco Conde de Arriaga. Él nos sitúa en el origen de este relato presuntamente medieval y de autor anónimo, aunque se atribuye a Juan de la Puente, que se fue transmitiendo de boca en boca y de generación en generación inicialmente en Francia, para abarcar después otras partes principalmente de Europa, hasta llegar prácticamente a nuestros días, incluso aquí a México, donde Carlos María de Heredia publicó en 1933 la leyenda “Roberto el diablo” y posteriormente el periodista Roberto Núñez y Domínguez firmaba sus artículos con el seudónimo de “Roberto el Diablo”.

El primer manuscrito de Roberto el Diablo, data del siglo XII, y la primera edición, se publica en Lyon, en 1496. De ahí se realiza la traducción al español que se publica en Burgos en 1509. Esta historia ha influido no sólo en la literatura sino en la música, entre otras artes.

Jesús Francisco Conde de Arriaga hace en su prólogo un repaso de relatos que hacen referencia al diablo a través de la Historia.

Este libro fue adaptado por Jesús Francisco Conde de Arriaga.

El relato que hoy nos ocupa es como un cuento de hadas que nos remonta a la época de castillos, caballeros nobles, duques y duquesas. Al principio el narrador nos dice la causa por la que Roberto el Diablo es tan cruel: su madre, que no podía concebir, promete al Diablo ofrecerle a su hijo si se embaraza. Y aquí me permito una licencia, pues cualquier parecido de Roberto con los narcos de nuestros días es mera coincidencia: mata, descuartiza a sus víctimas, les saca los ojos. Yo me pregunto si las madres de ellos también los ofrecieron al Diablo y no son las abnegadas madrecitas que sufren porque sus hijos son asesinos.

Pero volviendo a nuestro personaje, Roberto es cuasi todopoderoso, pues él solo acaba con ejércitos. Y no les cuento el final, pero es un final feliz: suceden cosas fantásticas, milagros y sobre todo, Roberto se arrepiente de sus pecados, se convierte y acaba siendo un hombre santo. (¿Sucederá lo mismo con nuestros narcos?).

Felicito a Jesús Francisco Conde de Arriaga por la adaptación del lenguaje original al español moderno, sin que se pierda el tono. Y agradezco al maestro Bernardo Ruiz, Director de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, el haber rescatado “La espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo, hijo del duque de Normandía, el cual después fue llamado hombre de Dios”, para las generaciones actuales.

Recomiendo que lean este libro, seguramente lo gozarán y no lo olvidarán.

Roberto el Diablo se presentará el jueves 5 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Escuela de Escritores Sogem: Av. Agustín Yáñez 2839, a cuadra y media de la Fuente Minerva. La presentación estará a cargo de los maestros Bernardo Ruiz, Jorge Orendain y Martha Cerda.