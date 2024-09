Retiro o maximato

A 16 días de dejar el cargo como presidente de México, persiste en la opinión pública el debate sobre si Andrés Manuel López Obrador efectivamente se retirará de la vida política en su rancho La Chingada en Chiapas o si, por el contrario, seguirá utilizando el poder detrás del trono y, por lo tanto, ejerciendo una suerte de maximato sobre la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El maximato, como se sabe, es el periodo en el que el jefe de la facción triunfadora de la Revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, ejerció el poder real detrás de los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez entre el 1 de diciembre de 1928 al 1 de diciembre de 1934, cuando llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas del Río y obligó al Jefe Máximo a exiliarse de facto en San Diego, California. A partir de esa decisión política de Lázaro Cárdenas, con un ejercicio de fuerza y de autoridad, todos los presidentes de la República en la era dorada del PRI (antes PNR y PRM) ejercieron a plenitud el poder durante su periodo de seis años de gobierno.

Ahora, en la primera sucesión en un gobierno emanado de un partido de izquierda, se presenta una situación inédita que no surge del rompimiento, sino de la continuidad de un proyecto, el de la Cuarta Transformación emprendida por Morena, el actual partido hegemónico en México.

Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que tras el término de su mandato el próximo 30 de septiembre, se retirará de la vida pública del país y se irá a vivir a su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas. Públicamente ha sostenido que no dará entrevistas, que no recibirá a nadie en su rancho y que no dará instrucciones políticas de ninguna índole ni en su partido ni en el gobierno de su sucesora.

Pero muchos dudan de estas aseveraciones, entre otras cosas porque López Obrador se va con un alto nivel de aprobación de 71 por ciento. La otra es que es el presidente que más poder ha concentrado y ejercido desde las épocas de los fuertes mandatarios emanados del PRI. Y los más maliciosos sostienen incluso que a López Obrador le encanta ejercer el poder, por lo que dudan de su declaración de que se retirará de la vida pública solamente a dedicarse a leer y escribir libros de historia y que seguirá ejerciendo el poder detrás del trono, imponiendo un maximato sobre la doctora Claudia Sheinbaum. Si estas fueran las verdaderas y oscuras intenciones de López Obrador, no le sería difícil, pues bastaría una llamada, una conversación o una instrucción a alguno de sus principales operadores, como su hijo Andrés López Beltrán, o de Adán Augusto López, para seguir imponiendo su voluntad.

Pero quienes creen que habrá maximato, pierden de vista dos cosas: la singularidad de López Obrador como dirigente político y la formación política y el carácter personal de Claudia Sheinbaum. Si uno se atiene a la trayectoria de López Obrador, a pesar de sus notables defectos, se puede ver que anticipa y cumple con sus propósitos políticos. Y a pesar de que pudiera ser tentador seguir ejerciendo el poder, sabe que es más útil al proyecto político que ha encabezado hasta ahora si se retira de la política y deja el mando presidencial y político a su sucesora, que fue legítimamente elegida. Y de otro lado, Claudia Sheinbaum ha demostrado su propio carácter, que no aceptaría imposiciones por encima del mandato que ha recibido.

A pesar de lo tentadora que es la opción de que el actual presidente ejerza un maximato, hay suficientes elementos de la realidad política para afirmar que estamos asistiendo a las dos últimas semanas de López Obrador en la vida pública del país. En lo más alto de su poder político, se retirará voluntariamente a La Chingada, en el lugar donde decidió vivir el resto de su vida y no al lugar a donde muchos mexicanos quisieron mandarlo.

