“Respeto a la vida del ser humano"

“El boxeo no es para ganar dinero, sino para ser alguien en la vida, para que defienda patria, honor y orgullo, no para que lo entierre sólo por dinero”. Palabras de José Sulaimán Chagnon, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo, en entrevista en 2008, tras la derrota de Oscar de la Hoya con Manny Pacquiao, año en el que creció la popularidad de las cláusulas de rehidratación como herramienta para concertar encuentros increíbles por bolsas de muchos millones de dólares, y las que mantienen en ascenso su popularidad . La entrevista íntegra a continuación:

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán Chagnon comentó sobre la pelea de Oscar de la Hoya-Manny Pacquiao, confió que lo vio en el pesaje, como limón seco; en el vestidor, demacrado y frío; citó que el entrenador lo dejó como talco, lo que quizá le quitó el sentido del valor, dejándolo como un guiñapo, como trapeador, porque no podía ni levantar lo brazos.

Señaló que el CMB implementa el pesaje de 30 días antes, 7 días antes, y el pesaje oficial 24 horas antes de la pelea, pero no hicieron nada de eso, porque no fue pelea del CMB, y queda demostrado que Pacquiao es mejor de lo que la gente y Oscar de la Hoya creían. Al californiano lo señala de irresponsable.

—¿Se consumó una gran derrota para el boxeo?

—Yo no lo pienso así, pienso que fue una apertura de una pagina de un deporte que se presentó escondido; cuando yo vaticiné que era una pelea desigual, todos pensaban que sería desigual, por Oscar De la Hoya por su diferencia física, pero le atine a lo desigual, porque Pacquiao le dio una paliza a De la Hoya, como nunca jamás; pero yo lo había previsto cuando fui a su vestidor y lo vi sumamente demacrado, y lo vi frío, y le pregunté, ‘caray lo veo muy demacrado’, dijo ‘sí, pero me siento muy fuerte, hice un programa de entrenamiento como nunca’. Cuando vi lo que pesó (en la ceremonia de pesaje), yo pienso que a Oscar lo han dejado como un limón seco; vino la pelea, y ahí el entrenador lo dejó como talco, y quizá eso le quitó el sentido de valor, de ir más allá de la raya que le conocíamos, porque ya no lanzó golpes, ni con la rapidez, ni fortaleza, ni el deseo, ni la flexibilidad que son necesarios para boxear. Yo le aseguro que lo dejaron hecho un guiñapo, no se trata de seguir instrucciones de la esquina o no, se trata de que no pudo hacer nada, ni levantar los brazos. Entonces, primero, mi opinión es que se debe tener más cuidado por parte de las autoridades boxísticas en la preparación física de los boxeadores. Por eso el CMB implementa el pesaje de 30 días antes, 7 días antes, y el pesaje oficial 24 horas antes de la pelea, pero no hicieron nada de eso, porque no es pelea del CMB, y el CMB no se puede meter. Otra cosa, quedó demostrado, que Pacquiao es mucho mejor peleador de lo que la gente creía, y mucho mejor peleador de lo que Oscar creía. Realmente a mí me impresionó mucho y me disgustó mucho, porque así lo habrían lastimado mucho (a De la Hoya). El boxeo no es para ganar dinero, sino para ser alguien en la vida, para que defienda patria, honor y orgullo, no para que lo entierre sólo por dinero. Se abrió la puerta para que no siga este ritmo, para que hagan boxeo sólo por el dinero que la televisión paga. Debemos volver a lo anterior, en lo que respecta a la eliminación del dinero como único objetivo, tiene que haber participación enérgica estricta de las autoridades boxísticas, porque además del dinero, haya respeto al derecho al ser humano, a la vida del ser humano, no como una materia, no como un limón al que hay que apretar al que hay que sacarle todo el jugo.

—¿Cómo queda el boxeo con el revés de De la Hoya?

—El boxeo queda bien; De la Hoya es uno más, no es el boxeo, el boxeo es una cosa muy diferente, va a permanecer. El chico le gano al grande, porque el grande no le tuvo respeto a su condición física y mental.

—¿Qué ganó o ganará De la Hoya con la derrota?

—De la Hoya debe retirarse, no debe boxear más, no tiene más que demostrar, lo único que le va a pasar es lo que le pasó a otros grandes, ir poco a poco hacia abajo hasta la nada. Oscar es un buen promotor, que se dedique a eso, porque a lo mejor hasta eso pierde.

—¿Las Vegas como capital del juego, las apuestas, o la televisión estadounidenses, las que noquearon a De la Hoya?

—A de la Hoya lo noqueó HBO, por darle tanto poder, y porque pensó que teniendo el apoyo de HBO, continuaría como estrella, pero les falló. El cree que su condición de súper estrella, es lo que HBO le ha dado para conseguirlo casi en exclusiva, entonces ya está establecido como promotor, y lo hace bien, ya no hay necesidad que arriesgue que exponga su físico, no hay necesidad, ahora que siga trabajando como promotor, y las cosas cambiarán para bien. Los boxeadores le hacen caso a sus amigos, y luego ya no le hacen caso a nadie, sino a los arrimistas por el dinero.

—¿Podría considerarse que es un acto de ingratitud para el boxeo la demostración de De la Hoya ante Pacquiao?

—Un acto de irresponsabilidad, más que de ingratitud, sí fue un irresponsable, que sí puede lastimar el nombre del boxeo, sin duda.

—Comparamos la de De la Hoya-Pacquiao, con aquella que se rumoró entre Tyson-Leonard…

—Sí existió un rumor; Leonard tuvo una pelea con Lalonde, pero para ese tiempo, Leonard era un super medio completo, la diferencia del físico con Tyson era mínima; ahora no era mínima, estamos hablando de un boxeador de tres divisiones arriba, así de sencillo. Aquí se trata de alguien que prácticamente secaron, quizá creyendo que Pacquiao no era nadie, pero nunca se imaginaron que era tanto el riesgo físico, que De la Hoya quedó como un trapeador. Pero se hizo porque De la Hoya fue el promotor, pero hubo mucha presión en contra, pero si es un promotor diferente, quizá la pelea no se hace.

—¿Recuerda cuando Hagler quería que Monzón dejara el retiro para enfrentarlo?

—Sí quería, y Monzón no era un tonto, era un gran peleador y muy inteligente... Y por ahí estaré atisbando.