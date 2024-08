Regidora medallista

Haideé Aceves se encontró en el deporte. De niña solía ser la última a la que elegían para jugar o la excluían porque no podía correr; en sus fotos de pequeña se le ve con los brazos enyesados porque constantemente se caía, debido a la rigidez que padece en brazos y piernas. Hoy, a sus 31 años, este miércoles logró la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La deportista, ganadora de la presea de plata en los 100 metros de dorso femenil, padece una condición que afecta las extremidades y su movilidad (artrogriposis múltiple congénita).

“Por mi forma de caminar siempre me tropezaba muchísimo y, pues, siempre como que tenía el impulso de meter los brazos, aunque yo sé que no podía meterlos y siempre me fracturaba”, narró Haideé Viviana Aceves Pérez, en un vídeo para Teletón. Fui ahí donde conoció la natación y comenzó su vida en el deporte.

La medallista paralímpica llegó al Centro de Rehabilitación Integral e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) cuando tenía 7 años; fueron las psicólogas quienes le ayudaron a recuperar confianza y seguridad, y las terapistas a tener mayor equilibrio y fuerza en su cuerpo. Hoy es parte de los 67 deportistas mexicanos que participan en los Juegos Paralímpicos de París 2024, ejemplo de disciplina y pasión.

La atleta, originaria de Jalisco, recientemente participó también en otra justa, pero no deportiva sino en la política: es regidora electa en el Ayuntamiento de Zapopan, cargo que comenzará a desempeñar a partir del próximo 1 de octubre.

“Mi discapacidad no es una limitante, es un reto. La única limitante estaba en la cabeza”, dijo la seleccionada nacional, que estuvo a menos de un segundo de conseguir la medalla de oro.

Aceves Pérez recibió entre lágrimas su medalla, la primera paralímpica y una más a las que ha ido ganando desde que tenía 14 años. Participar en una competencia mundial de ese nivel requiere horas y horas de entrenamiento diario, de meses y años preparándose. El reto es físico y mental.

Con la bandera de nuestro país en sus uniformes, comparten un sueño: ser parte del podio, colgarse alguna de las medallas durante esta justa. En Tokio 2020 las y los competidores paralímpicos de nuestro país lograron 22 preseas, en los siguientes días los mexicanos estaremos atentos para celebrar con ellas y ellos cada logro.

El deporte es sanador y también es felicidad.