Regia Final

El Estado de Nuevo León tendrá el privilegio de que sus dos equipos disputen la Final por el título del Torneo Apertura 2017; la sede del campeón de la Liga MX se mudará de la capital de Jalisco a la Sultana del Norte. Los neoleoneses vibrarán a partir de esta semana y por muchos años más con la Final que protagonizarán Monterrey y Tigres en lo que sin duda será un logro memorable para el que resulte ganador y un doloroso estigma con el que vivirá el derrotado.

Los regiomontanos se han aislado, alejados del resto de los estados, creando su entorno particular en el coexisten únicamente Rayados y Tigres, nadie más; para la autonombrada mejor afición, su Clásico Regio es mucho más que un partido de futbol entre los rivales de patio.

Con una pasión a flor de piel por sus equipos, a lo largo de los años desarrollaron una rivalidad deportiva que creció exponencialmente en años recientes. La competencia es entre ellos con un deseo permanente de superar al otro en cualquier terreno, si uno construyó su estadio el otro de inmediato busca responder con algo mejor, si uno contrata a una figura el otro reacciona tratando de contratar a dos.

Los regios se ostentan como los dos planteles más caros, aunado a sus logros han empezado a trascender allende los límites del Estado de Nuevo León. En algunas ocasiones han protagonizado los fracasos más caros del balompié mexicano. En el afán de obtener títulos, han buscado contratar a los mejores jugadores, probablemente muchos no comulguen con la filosofía de ambas instituciones, pero en definitiva el reglamento les permite utilizar un buen número de jugadores extranjeros y hacen uso de ese derecho y ahora sí que literalmente su dinero les costó.

Ser campeón basado en la chequera no siempre ha sido garantía de éxito, hay que tener talento para saber invertir los recursos. Sobresaliente lo hecho por el conjunto de Ricardo Ferretti, disputará su tercera Final consecutiva, el actual subcampeón terminó la demolición del América, que luego de vencer en los Clásicos a Chivas en la Liga y al Cruz Azul en la Copa, se empezó a desmoronar ante la impotencia de Miguel Herrera para poderlo levantar; el venero del gol se le secó a las Águilas, que en sus cuatro partidos de Liguilla no marcaron un solo tanto; pero no sólo eso, futbolísticamente, partido tras partido el equipo se le fue en picada al “Piojo”, quien en su regreso a Coapa sólo cosechó sendos fracasos en Liga y Copa y eso en el América tiene consecuencias.

El Monterrey despachó en la Liguilla a los dos hermanos: primero al Atlas y posteriormente dio cuenta del Morelia, que hizo un gran esfuerzo, pero que no le alcanzó para superar el poderoso equipo del “Turco” Mohamed.

En apego a la justicia deportiva, la Final la jugarán los equipos que terminaron en primero y segundo lugar de la tabla, por lo que se espera un choque de trenes dado el potencial tanto del Monterrey como de Tigres serán el centro de atención de la opinión pública. A ver si como roncan duermen y nos brindan una Final memorable.