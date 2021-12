“Regalos navideños”

Pues aprovechando la temporada navideña, la nueva estrella de MC -aunque según sus propias declaraciones le choquen los partidos, a los que no desea pertenecer ni haber pertenecido, pero que sin embargo acepta que lo apapachen y lo declaren su líder y se quiten el sombrero a su paso- el señor Pablo Lemus Navarro, a quien muchos ya consideran como fuerza política incluso poniéndolo al nivel del señor gobernador del Estado pero, que sea así o no, es de cierto una de las voces que son escuchadas y publicadas con más interés. Y es que es vivo como un zanate y dígame si no, ahora que todos estábamos entusiastas con el asunto del aumento a los dineros del pacto fiscal, él callado y todos los demás en la votación, a la mejor porque no quiso brillar con farol ajeno.

Pero fíjese qué tan listo será que ha logrado que se designe a Guadalajara como capital mundial del libro en 2022, que todo el mundo ambicionaba y lo logró sin que Guadalajara hubiera editado -ni siquiera como coedición- ningún libro, que se sepa, aunque ya sabemos que las publicaciones gubernamentales no circulan y deben estar guardadas en alguna bodega misteriosa, pero el hecho es tan extraordinario como lograr un campeonato deportivo sin que exista cancha para practicarlo.

Otra muestra de su talento es que conociendo que en esta ciudad ha descendido la población que la habita, ha decidido, en lugar de llorar o de prometer distancias -como lo hiciera Poncho Petersen en su momento cuando declaró que se iría a vivir al centro-, decidió, aprovechando la ausencia de personas en grandes extensiones de la ciudad, hacer un puño de parques deportivos, no recuerdo la cantidad exacta pero creo que hará cien, pero si no cien, sí se propone construir muchísimos parques públicos con parques de diversiones y espacios recreativos, lo que sin duda parece buena idea y ojalá que llene el vacío de personas con parques públicos, que además satisfacen al público que considera que donde hay obra: sobra.

También ha anunciado la rehabilitación del centro y ahí sí la veo bastante más difícil, ya que se encontrará con que la gente no vive ahí porque no hay nada que hacer y la gente que tiene qué hacer no se pone allí porque no hay clientela que vaya y hemos sido testigos de un puño de cantinas que han cerrado por ahí, que han sido verdaderas pérdidas para la vida social de la entidad.

Y yo buscaría que una de las muchas causas de soledad del rumbo es la tendencia de peatonalización de las calles; un amigo que ha vivido mucho tiempo en París opina que en ninguna parte del mundo hay un comercio de primer orden en alguna calle peatonalizada, por lo que es un tema cuando menos a pensarse.

En fin, ante su voz los ciegos oyen, los mudos ven, los sordos hablan y todo se vuelve felicidad y milagro ante ese sonido.