A pesar de los problemas legales que enfrenta la cabeza de Force India, Vijay Mallya pudo mantener la frente en alto el día de ayer al declarar escépticos a los seguidores y consejeros que predecían un año complicado para la escudería rosa. Force India logró por segundo año consecutivo conquistar el cuarto lugar en el campeonato mundial de constructores o el trofeo denominado “el mejor del resto”.

Los cambios que entraron en vigor esta temporada en la máxima categoría suponían un progreso complicado para la escudería, ya que se requiere mucha inversión en el desarrollo y el equipo de su propiedad es de los que menos presupuesto dispone en la parrilla, sin embargo con trabajo en equipo y excelente fiabilidad superaron ampliamente a sus rivales más cercanos.

La amenaza principal, de acuerdo con Bob Fernley, director general del equipo, era Williams, pero si discutimos presupuestos el verdadero nivel de Force India estaría muy por detrás en la parrilla compitiendo con Sauber, y considero que por esa razón tenemos que apreciar el cuarto puesto conseguido.

Reconozco que con el acuerdo conseguido con Mercedes las “panteras rosas” no sólo cuentan con el motor más potente y fiable, sin embargo los caballos de fuerza y tecnología serían inservibles sin un chasis y un factor humano competente, para mí estos factores son los más sorprendentes del resultado obtenido por Force India. No me extrañan los detractores de Sergio Pérez que castigan con sus palabras y comentarios la falta de podios y victorias, pero en mi opinión debemos de reconocer la enorme suerte del tapatío o la sabiduría de su equipo que lo aconseja en conseguir el asiento para Sergio.

Cuesta trabajo admitir o reconocer que el mexicano probablemente no acumulará trofeos de primer lugar durante el próximo campeonato, pero una realidad es innegable, Vijay ha conseguido que su equipo y aventura en la Fórmula Uno merezca el respeto y admiración que ahora presume.

Para la próxima temporada la administración de la escudería enfrenta no sólo el reto seguro de sus rivales, sino también la guerra de poder en su alineación, estoy convencido que puede ser la temporada que consolide o destruya tanto a Force India como a nuestro compatriota.

