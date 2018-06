Recuperar la confianza perdida

Si algo lastima la confianza en la pareja es una infidelidad, por lo que después de pedir perdón y recibirlo, el siguiente paso es restablecer la confianza.

Desde luego que no es un camino fácil, pues siempre queda la sensación de que te pueden volver a fallar y de que la mentira y el engaño están por doquier.

Pero aun así hay que intentarlo y buscar otorgar la confianza de que se está dispuesto a ya no volver a cometer el mismo error. Y sobre todo de qué hay mucha honestidad en los actos y las palabras.

Dicen por ahí que la infidelidad es un error que todos podemos cometer, el que si de plano es un falta grave es la traición. La diferencia es que el infiel, no cumple con su palabra y cae en la tentación de voltear a ver y convivir con otras personas, en cambio la que traiciona se alía con alguien que resulta enemiga de la otra y además se hacen pactos en su contra. Exactamente como lo hacen los traidores a la patria.

Mientras que tu pareja desee darte una nueva oportunidad y se pongan los medios para restablecer una convivencia sana y positiva, el que fue infiel, necesita esmerarse en no volver a caer en la tentación de mirar a otras relaciones pero sobre todo a no mentir. A responder con certeza y determinación a lo que se les pregunta y no andar dando sospechas de conductas y actos que parecen de nuevo indicar que se ha vuelto a caer en el mismo error.

Se trata de dar de nuevo confianza y de no provocar miedo ni suspicacia alguna. Por ello la sinceridad y la transparencia juegan un papel muy importante.

Si es cierto que volver a mostrar cariño y afecto es básico pues es de las actitudes y manifestaciones que más se pierden en las infidelidades. Se deja de atender correctamente a la pareja y se le confina a un segundo plano, como ya hemos visto.

Recuperar la confianza es retomar la tranquilidad en la vida de la pareja con la certeza de que fue un error que se cometió y que se está intentando superar de una manera plena y positiva.

Ambos tienen mucho trabajo que realizar, después de una infidelidad, pues tampoco es fácil perdonar y se está propenso a caer en la tentación de estar dudando y vigilando en todo a la pareja. Si se perdona se tiene que también regresar la confianza sin estar todo el tiempo con la sensación de permanentemente supervisando al infiel.

El amor es libertad, respeto, comprensión y confianza. Se necesitan de las mejores actitudes y de la disponibilidad para volver a vivir en santa paz De lo contrario, el camino es tortuoso y finalmente no se logra recuperar la bendita confianza.

Hay que mirar al presente y caminar al futuro, y dejar atrás el pasado.