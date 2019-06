Rectificar el rumbo

Andrés Manuel, es innegable tu gran capacidad de trabajo, tu amor por México, pero existe un evidente desarrollo y estrategia errática del Gobierno que tú encabezas con las mejores intenciones; si ponemos por ejemplo la política que has seguido acerca de los migrantes que primero se intentó contener indocumentados, esto impulsó el desbordamiento de la migración y el paso hacia Estados Unidos (EU).

Todos sabemos que los migrantes a donde quieren ir es a EU y que no los van a dejar pasar; en consecuencia, tendríamos que proporcionarles trabajo aquí y como eso es casi imposible, los va a obligar si no tienen los medios adecuados para sobrevivir, que pudieren dedicarse a la delincuencia.

Más de 400 mil inmigrantes indocumentados que ya cruzaron desde nuestro México a EU, fueron detenidos por la patrulla fronteriza en los primeros cuatro meses de este año, entre enero y abril.

Esto provocó que Trump interpretara que México no está haciendo ningún esfuerzo por detener a los inmigrantes y amenazó con que si no se les pone freno en México va a haber el 5% de impuesto a todos los productos mexicanos, declaración que causó de inmediato que el dólar subiera y llegara a 20 pesos. Y a ti Andrés Manuel, se te ocurre mandarle una carta pueril poniendo de ejemplo como mejor presidente de México a Benito Juárez, ¿ya se te olvidó el Tratado de McLane-Ocampo?, dale una leidita por favor para que veas el grave error que estaba proponiendo el Gobierno de Juárez.

Luego le comentas que no eres cobarde, que no le tienes miedo, cosa que nadie duda; sólo recuerda que tus argumentos de tratar humanísticamente a los migrantes, a Trump no le llegan ni a hacer cosquillas, él creció y se desarrolló en el ambiente de Wall Street y lo que le interesa es únicamente EU, así que mencionar a Juárez, a Cárdenas, a Roosevelt, a Lincoln, eso no le importa en lo más mínimo a Trump que es un efectivo despiadado que, como te dije, sólo le interesa el crecimiento económico de EU.

Ahora, analiza un poco todas las consecuencias que pueden traer los inmigrantes a México, no tengo que mencionarlas, tú las conoces.

Otro tema incomprensible es cómo anuncias la posición de México “neutral” con el cruel e insolente dictador Maduro, que ya acabó con Venezuela y ha hecho que sus habitantes busquen comida en la basura; México no puede estar de acuerdo con esa actitud y dentro del universo fértil que tienes tú por el amor a México, incluye por favor la posición con Venezuela, que no puede ni debe ser de una manera neutral.

Lo que nos preocupa a los mexicanos son los pronósticos económicos que anunció Banxico, que va a haber un crecimiento menor que puede llegar hasta entre 1.8% y 0.8% y una mayor inflación en este año 2019, aunque dice que no habrá recesión. En muchos lados de nuestro país está detenido el desarrollo, empezando por la Ciudad de México, los desarrollos inmobiliarios los tiene parados la política de la Jefa de Gobierno.

Andrés Manuel, entre los mexicanos que votaron y también los que no votaron por ti, debes sentir que tu popularidad está bajando, debes juntarte con tu gabinete de elite y expertos económicos en desarrollo mundial, para rectificar el desarrollo de la política en México, tanto en el tema de los migrantes y sus consecuencias como en las relaciones con Venezuela y además la disminución del crecimiento anunciado.