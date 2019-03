Rechacen la terna

La terna que envió el Presidente López Obrador al Senado de la República para elegir al sustituto de la ministra Margarita Luna Ramos resultó simplemente impresentable. Hay una, Loretta Ortiz, menos mala que las otras dos, Yasmín Esquivel y Celia Maya, que mostraron no sólo un profundo desconocimiento de las tesis emitidas por la Corte sino un conservadurismo decimonónico en materia de igualdad de derechos que apenaría a un partido de derecha, no digamos a uno de izquierda. Fue tal el papelón, que ayer en la rueda de prensa mañanera el Presidente dijo que no iba a comentar más la respecto y que todo eso ya estaba en manos del Senado.

Para el nombramiento de cualquiera de las tres se requieren dos terceras partes de los votos que Morena y sus aliados, PES y PT, no tienen, lo que abre dos posibilidades: que alguno de los partidos de oposición negocie en cortito sus votos a cambio de otras posiciones o algún interés específico en algún estado, o bien que PAN, PRI, PRD y MC se mantengan firmes, como ya sucedió en el dictamen de la Guardia Nacional, con lo que obligarían al Presidente, sin que éste tenga que hacerlo en un tiempo definido, a enviar una nueva terna, y en caso de que dicha terna fuera también rechazada, dejarlo en libertad de escoger de entre sus propuestos a la nueva o nuevo ministro, con el costo de desgaste que ello implica.

Rechazar la terna sería un grito claro y fuerte: hay oposición. Después del triunfo, con todos los matices que se quiera, en el tema de Guardia Nacional, mantener el frente y rechazar una terna a todas luces inelegible sería un gran mensaje de equilibrio de poderes, pero sobre todo de seriedad. El Presidente López Obrador, el mismo que criticaba el amiguismo del Gobierno de Peña Nieto, ha antepuesto el valor de la lealtad y amistad a los de capacidad y conocimiento. La tecnocracia, entendida como la preponderancia del conocimiento técnico sobre las valoraciones políticas y sociales y que tanto odia el Presidente -no sin razón-, no se combate buscando perfiles políticamente afines sino con aquellos del mismo o mayor nivel técnico, pero con capacidad política y perspectiva social.

Tener en el Supremo Tribunal perfiles inadecuados es la mejor forma de debilitarlo y someterlo.

Tener en el Supremo Tribunal perfiles inadecuados es la mejor forma de debilitarlo y someterlo. Lo que se juega la oposición en esta decisión no son unos pesos más o menos en un estado o un intercambio de favores; se juega al mismo tiempo su existencia y la posibilidad de tener un Poder Judicial independiente que sea un verdadero contrapeso para un Poder Ejecutivo empoderado por méritos propios, pero urgido de equilibrios.

Ahora sí que, parafraseando al propio Andrés Manuel, por el bien de todos, rechacen la terna.

(diego.petersen@informador.com.mx)