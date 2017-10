Quién gana con Petersen en Salud

¿Quién gana con la designación de un panista en el gabinete priista del gobernador Aristóteles Sandoval? Gana mucho el gobernador, gana mucho Alfonso Petersen pero, si las cosas les salen bien a ambos, ganan mucho la Secretaría de Salud y los jaliscienses usuarios.

Para Petersen es bueno por varios frentes: regresa a una posición de función pública de primer nivel y lo hace por tercera vez, con un partido distinto al suyo. Eso, sumado a su participación en la secretaría federal en la primera etapa de la administración de Enrique Peña Nieto, lo convierte en un experto requerido por distintos partidos políticos para cumplir funciones técnicas.

Ya vimos que lo representativo no es lo suyo, lo de ser alcalde u oposición al alcalde no se le da tanto. Lo suyo, lo suyo, es el servicio público en salud. Lo hace bien a los ojos de la gente, a los ojos de los adversarios políticos y a los ojos de los interlocutores del Gobierno federal.

Para el gobernador Aristóteles Sandoval también es una buena cosa. Primero, por lo obvio: porque demuestra que no ve colores ante una necesidad pública. La secretaría de salud no está precisamente entre las áreas más festejadas de su administración, y recurrir a un experto sin mirarle el currículo de ex alcalde panista es muestra de madurez política y de colmillo.

¿Por qué de colmillo? Porque hay otra razón que hace que este movimiento le convenga al Gobernador de Jalisco. Si la mala administración en Salud, si el desabasto de medicamentos, si las quejas que hasta ahora se han vertido contra el desempeño en esa área, derivan en acusaciones contra el amigo del gobernador, el ex secretario Antonio Cruces, entonces más vale que ese amigo no cierre la administración con él. Con Petersen Sandoval gana por partida doble: si la secretaría tiene irregularidades, más vale que sea él quien las enfrente ahora, de la mano de un no priista, y no el próximo gobernador. Y por otro lado, si la secretaría tiene deficiencias (que no es lo mismo), más vale que estas no sean cargadas a su equipo directo. Por todos lados le conviene al gobernador: incluso si las cosas salen mal pues tiene ahora un panista para asumir las consecuencias.

Pero si despega, qué maravilla, ganará él, pero sobre todo ganarán la secretaría y el Estado. El trabajo de Petersen puede rendir frutos, corregir el desabasto, la mala relación con los interlocutores federales y las deficiencias en la atención. Petersen será el Meade de Jalisco y Aristóteles Sandoval quedará blindado, al menos en el área de salud, pero lo más importante es que con ese bonito escenario, los jaliscienses ganarían todos sin importar grillas, partidos, colores o intereses electorales inmediatos.

Y la lección estará dada, para el Estado y para el país: no siempre hay que buscar soluciones en el propio partido, y mucho menos, entre los amigos.