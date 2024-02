¿Quién frena la reforma a favor de la UdeG?

A muchos les extrañó que el pasado viernes, el Congreso de Jalisco no aprobara el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG). Desde Movimiento Ciudadano trascendió que se avalaría hasta tener la certeza de que el rector Ricardo Villanueva no competiría por la alcaldía tapatía. Sin embargo, ahora que se sabe que no estará en la boleta en junio próximo, ¿quién frena la reforma?

Nos cuentan que desde Casa Jalisco están presionando para que la UdeG se desista de todos los juicios vigentes contra el Gobierno estatal. Y el más importante es el pleito por los 140 millones de pesos que el gobernador le quitó a la Universidad y que estaban etiquetados por el Congreso para el Museo de Ciencias Ambientales, un tema que está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso nos dicen que, ante los trámites que implican todos los desistimientos, lo más seguro es que la iniciativa se tarde dos o tres meses, pero no sería extraño que la autoricen hasta después de las elecciones. ¿Será?



* * *



En otros asuntos, era imposible darle gusto a todos con las candidaturas, por lo que ya están saliendo los enojados.

La diputada panista Mirelle Montes dijo en todas partes que quería ser candidata a la Presidencia Municipal de Guadalajara y pues no se pudo. Nos comentan que luego exigió que la pusieran en el tercer lugar de la lista de plurinominales para tener garantizada su permanencia en el Congreso local, pero tampoco. Y que le ofrecieron ser candidata al Distrito 8 en Guadalajara y le pareció injusto. Incluso, le propusieron un espacio en la planilla para ser regidora de Guadalajara.

Su reacción fue ir a quejarse al Consejo Nacional del PAN y, como no le resolvieron a favor, se quejó amargamente, casi como queriendo decir que mejor se va.

¿Será que el diputado “Chema” Martínez la rescatará y se pintará de Morena?



* * *



Quien estuvo ayer en Jalisco fue Xóchitl Gálvez. Estuvo acompañada de Laura Haro, candidata al Gobierno del Estado por la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco.

Comentan que el encuentro, más allá de los eventos programados, son una estrategia de la aspirante presidencial para dejar en claro que la priista es su candidata, en respuesta a los recientes llamados al voto útil. ¿Qué tal?