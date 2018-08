Qué pedirle a AMLO

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nos ha prometido cambiar a México, nos prometió tanto en campaña que vale la pena recordarle que nos conformamos con lo siguiente:

Prioridad es que disfrutemos de paz y tranquilidad, que nos garantice la seguridad, que regrese al Ejército a los cuarteles y moralice los Ministerios Públicos y acabe con la impunidad. Que tenga un Gobierno transparente y elimine la corrupción. Que rinda cuentas y no las bloquee 20 años como lo hizo en la Ciudad de México. Que resuelva el problema del magisterio, los ponga a trabajar y aplique la Reforma Educativa, si no le gusta como está, que la modifique pero para bien.

México necesita crecer al 6% anual y eso no se logra más que invirtiendo 100 mil millones de dólares anuales. ¿Qué mecanismos se tienen que implantar para que sea atractivo para la inversión nacional y extranjera? ¿Cómo piensa crear un millón de empleos por año? ¿Cómo va a sembrar un millón de hectáreas de árboles?, si consideramos que cada árbol necesita por lo menos 16 metros cuadrados y un millón de hectáreas tiene diez mil millones de metros cuadrados, lo que nos da un requerimiento de 625 millones de plantas, ¿De dónde las va a sacar? ¿Cuántas personas necesita para mano de obra? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Si un hombre siembra una hectárea por día, en un año de 240 días laborables sembraría 240 hectáreas y en todo el sexenio serían 1440 hectáreas, por lo que para sembrar un millón de hectáreas se requieren 694 personas trabajando 8 horas diarias durante 1440 días, si no me equivoco.

Ahora bien, para atraer la inversión de capital se requiere rebajar impuestos, dar subsidios y exenciones. Para detener la emigración, se necesita construir un muro de maquiladoras en toda la frontera Norte y esto sólo se puede lograr si se dan facilidades impositivas, apoyo en infraestructura y eliminar la delincuencia.

Los monopolios públicos de Pemex y CFE deben continuar con su proceso para que la inversión privada minoritaria intervenga, pero el nombramiento de Bartlett para la dirección de la CFE nos dice que va a pasar todo lo contrario.

La Ley Federal del Trabajo debe reformarse para suprimir los apartados A y B del artículo 123, para democratizar los sindicatos del sector público, quitar la cláusula de exclusión sindical, la toma de nota y la retención automática de cuotas sindicales.

Se requiere que cuanto antes AMLO se manifieste sobre la interrupción voluntaria del embarazo, con la píldora del día siguiente, con los matrimonios del mismo sexo, la despenalización de las drogas.

Por último y sin agotar el tema, es urgente una reforma a las leyes electorales que solo benefician a los partidos políticos y son las más costosas del mundo, se necesita recortar el Senado para dejar uno por cada Estado, en lugar de los 128 que tenemos. Se requiere reducir la Cámara de Diputados para eliminar a los plurinominales y solo queden 300 en lugar de los 500 que tenemos. Se requiere apoyar más a las candidaturas independientes.

¿Cuántos de estos buenos propósitos se van a lograr?