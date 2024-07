¿Qué pasará con los bienes del Mayo y Joaquín Guzmán?

Tengo una pregunta ociosa, ¿será posible que el Gobierno presente un gráfico de las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa, tan detallado como el que elaboró respecto a Latinus y Loret de Mola?

La pregunta es ociosa, pero pertinente. Con la entrega o detención de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada estarán tras las rejas dos de los líderes más importantes del crimen organizado de México. Uno es un milenial y el otro lleva más de medio siglo en el negocio. ¿Qué harán con ellos los estadounidenses? Es probable que se conviertan en testigos protegidos, ¿qué pasará con todos los bienes de estos hombres de negocios ilícitos?

Se imaginan todo lo que se podría hacer con el dinero de estos personajes de película. Pienso en la reparación de daños a las víctimas de sus crímenes. Al Mayo Zambada se le atribuye una fortuna de tres mil millones de dólares. El patrimonio de los herederos del Chapo Guzmán quizás esté por encima de ese monto. Al fundador de ese clan, Joaquín Guzmán Loera, en algún momento de la década pasada se le atribuyeron más de 12 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en uno de los cuatro hombres más ricos de México. La revista Forbes, en su ranking de billonarios del 2009, lo colocó en el número 701 con una fortuna de mil millones de dólares.

Fue un escándalo cuando la revista colocó al Chapo. Con argumentos éticos, se cuestionó si se estaba haciendo apología de un delincuente. Desde el lado del análisis de los numeritos, hubo preguntas sobre la metodología para calcular el monto de una fortuna que nace, crece y se reproduce en la sombra.

¿De dónde salen los números que miden la fortuna del Mayo Zambada o la del Chapo Guzmán? Tenemos estimaciones hechas por expertos, mezcladas con cálculos hechos por medios de comunicación. Hay algo de ficción, fantasía y maquillaje, entre otras cosas porque las cifras oficiales no ayudan. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, los recursos ilícitos reportados en México entre 2019 y 2021 ascendieron a 43 mil 943 millones de pesos. La Global Financial Integrity, un think tank basado en Washington, estima que en México se lavan hasta 44 mil millones de dólares al año. La ONU señala que las organizaciones criminales lavan alrededor de 25 mil millones de dólares por año en México.

Tenemos un rango absurdo, que va de 14 mil millones de pesos al año hasta 44 mil millones de dólares en el mismo periodo. Una cosa que llama la atención es lo poco que sabemos de lo que han logrado detectar e inmobilizar las autoridades mexicanas. Tampoco sabemos qué pasó con la fortuna del Chapo, luego de sus detenciones. Quizá eran “sólo” mil millones, como dice Forbes. Es posible que llegara a 12 mil 666 millones de dólares (los tres seises tienen mala vibra, pero yo sólo consigno el dato que trae una nota de agencias). Una petición de transparencia, consignada por la periodista Anabel Hernández, detalla que entre 2001 y 2019 la FGR había confiscado a Guzmán Loera, tres relojes, un inmueble, cinco armas de fuego, 171 cartuchos, cinco cargadores, un equipo de cómputo y tres celulares. El expediente se publicó en Aristegui Noticias y la FGR explica que puede haber información reservada, porque se trata de una investigación en trámite.

Follow the money, dicen las novelas de detectives. Seguir el dinero sirve, pero también es necesario entender cómo funciona el negocio. Las organizaciones criminales son empresas muy sofisticadas, subrayo lo de empresas, dice Moisés Naím en Ilícito, uno de los libros que mejor explica el ADN de las actividades criminales, “son empresas altamente eficaces que prosperan a la sombra de estados muy ineficientes”.

Reclutan talento en logística, operaciones industriales, relaciones públicas, ingeniería financiera, funcionarios públicos... Producen millones en negocios sucios y los mueven hacia empresas con apariencia legal, donde trabajan muchas personas que se portan bien y actúan dentro de la ley. ¿Será posible que el gobierno presente un gráfico de las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa tan detallado como el que elaboró respecto a Latinus y Loret?

lmgonzalez@eleconomista.com.mx